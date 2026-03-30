Де ла Фуэнте о Ямале: «Он намного лучше, чем 2 года назад, и хуже, чем будет через 2 года. Ламин еще развивается, его лучшие достижения впереди»

Де ла Фуэнте о Ямале: он лучше, чем 2 года назад, и хуже, чем будет через 2 года.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о развитии вингера «Барселоны» Ламина Ямаля .

«Ламин стал намного лучше, чем два года назад, и хуже, чем будет через два года.

Он все еще развивается и вносит все больший вклад в команду.

Ему еще предстоит долгий путь, и его лучшие достижения еще впереди», – сказал де ла Фуэнте на пресс-конференции.

