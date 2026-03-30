Де ла Фуэнте о Ямале: «Он намного лучше, чем 2 года назад, и хуже, чем будет через 2 года. Ламин еще развивается, его лучшие достижения впереди»
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о развитии вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.
«Ламин стал намного лучше, чем два года назад, и хуже, чем будет через два года.
Он все еще развивается и вносит все больший вклад в команду.
Ему еще предстоит долгий путь, и его лучшие достижения еще впереди», – сказал де ла Фуэнте на пресс-конференции.
Со статистикой 18-летнего Ямаля можно ознакомиться здесь.
ВАР сделал футбол лучше?2770 голосов
Да
Нет
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер сборной Испании
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ямаль самый молодой игрок, который был слабее 2 года назад, но станет сильнее, через 2 года