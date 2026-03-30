  • Де ла Фуэнте о Ямале: «Он намного лучше, чем 2 года назад, и хуже, чем будет через 2 года. Ламин еще развивается, его лучшие достижения впереди»
5

Де ла Фуэнте о Ямале: «Он намного лучше, чем 2 года назад, и хуже, чем будет через 2 года. Ламин еще развивается, его лучшие достижения впереди»

Де ла Фуэнте о Ямале: он лучше, чем 2 года назад, и хуже, чем будет через 2 года.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о развитии вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Ламин стал намного лучше, чем два года назад, и хуже, чем будет через два года.

Он все еще развивается и вносит все больший вклад в команду.

Ему еще предстоит долгий путь, и его лучшие достижения еще впереди», – сказал де ла Фуэнте на пресс-конференции.

Со статистикой 18-летнего Ямаля можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер сборной Испании
Извините за штамп, но тут явно напрашивается .

Ямаль самый молодой игрок, который был слабее 2 года назад, но станет сильнее, через 2 года
Через 2 года Ламин Ямаль будет лучше, чем сейчас, но хуже, чем через 4 года.
Ответ Н.Ф.
Через 2 года Ламин Ямаль будет лучше, чем сейчас, но хуже, чем через 4 года.
Через 6 лет Ямаль будет лучшим молодым, который будет ещё лучше, чем самый лучший молодой через 3 года . Но хуже и менее моложе, чем через 8 лет
Ямаль два года назад, где он?
