  • Слуцкий поддерживает лимит: «Что РПЛ получает от 7 иностранцев в старте «Оренбурга», которых никто не знает? Если мы не поможем российским игрокам во времена, когда нет еврокубков…»
Слуцкий поддерживает лимит: «Что РПЛ получает от 7 иностранцев в старте «Оренбурга», которых никто не знает? Если мы не поможем российским игрокам во времена, когда нет еврокубков…»

Слуцкий поддержал ужесточение лимита в РПЛ.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе. 

– В прошлом туре в стартовом составе команд РПЛ появилось 44 российских полевых игрока. Даже в «Махачкале», «Оренбурге», «Пари НН», «Крыльях Советов» доминируют иностранные футболисты.

Это говорит о том, что российские футболисты очень слабого уровня. «Оренбург» берет иностранных футболистов – и это не Лукас Вера, хотя и его поколением всем восторгались, а оно нигде не пригодилось. И эти футболисты в клубе, борющемся за выживание, все равно вытесняют из состава российских игроков.

– Вы за лимит?

– Да. Это мой лишний аргумент. Если мы искусственно не поможем российским игрокам во времена, когда нет еврокубков…

– Сборная Китая не становится сильнее благодаря лимиту.

– Если меня не переведут, то будет хорошо. Сборная Китая никогда не станет сильнее, потому что страна во всем развитии идет своим путем. В девяноста процентах областей это просто супер, для китайцев Китай – фантастическая страна. Но в футболе нельзя идти своим путем. Нельзя забирать игрока, играющего в старте своего клуба, в сборную U18 для тренировок на протяжении полугода. Так ты не вырастишь.

А посмотрите, сколько игроков в Японии. У них три иностранца – и в Лиге чемпионов мы видим, что они почти никогда не играют в старте, это игроки ротации. В Южной Корее три иностранца – и там тоже много футболистов. Они разъезжаются табунами, по пятнадцать-двадцать человек.

– При лимите мы не получим среднюю картинку в РПЛ?

– А что чемпионат России получает от того, что за «Оренбург» в старте выходят семь иностранцев, которых никто не знает? Даже ты (обращается к Тимуру Гурцкая – Спортс’’), который супер следишь, не назовешь иностранцев из стартового состава «Оренбурга».

У «Локомотива» не лучшая академия в стране, но у них появились, например, Карпукас и Батраков, потому что клуб сделал ставку на российских игроков. Если бы то же самое сделал условный «Зенит», они тоже появились бы – ну, просто деваться некуда. У «Зенита» топовые иностранцы, купленные за огромные деньги, но статистически лучшие игроки – Глушенков и Мостовой. Луис Энрике вызывается в сборную Бразилии, но пока, кроме того, что он по десять раз обыгрывает одного и того же игрока на фланге, КПД нулевой. У Глушенкова, Мостового, сейчас даже Соболева, он есть, – сказал Слуцкий в шоу «Это футбол, брат!».  

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Так Оренбург и играет в футбол лучше и интереснее, чем Пари, Сочи и КС вместе взятые.
Ответ Камбоджа Иванов
Так Оренбург и играет в футбол лучше и интереснее, чем Пари, Сочи и КС вместе взятые.
Именно потому что там леги есть

А паспортист Савельев смотрит там полной абузой
Ответ Роман Грожан
Именно потому что там леги есть А паспортист Савельев смотрит там полной абузой
Савельев с 3 голами за 19 матчей? У Томпсона их 5 за 20 матчей, у Герлюка их 4 за 18 матчей.
Слуцкий устал в Китае и хочет вернуться в РПЛ??
Ответ Рубин2003
Слуцкий устал в Китае и хочет вернуться в РПЛ??
Его бы в Рубин. Вернул бы команду на её место.
Ответ Александр Худобин_1116329546
Его бы в Рубин. Вернул бы команду на её место.
в фнл?
Паразит этот Слуцкий
Если бы лимит помог поднять уровень игры наших футболеров,все бы были только За обеими руками...но по факту получится,что будут только набиваться кошельки наших паспортистов от завышенных контрактов...проходили уже это...
Ответ Аристафан
Если бы лимит помог поднять уровень игры наших футболеров,все бы были только За обеими руками...но по факту получится,что будут только набиваться кошельки наших паспортистов от завышенных контрактов...проходили уже это...
Ну дык нужен комплексный подход. Лимит+потолок зп.
Ответ Аристафан
Если бы лимит помог поднять уровень игры наших футболеров,все бы были только За обеими руками...но по факту получится,что будут только набиваться кошельки наших паспортистов от завышенных контрактов...проходили уже это...
Ведь приятней, когда кошельки набивают боснийцы, марокканцы и бразильца, да? :)
Конечно поможем Российским игрокам быть миллионерами,кататься как сыры в масле и не развиваться как футболистам.
Ответ Spartakus1984
Конечно поможем Российским игрокам быть миллионерами,кататься как сыры в масле и не развиваться как футболистам.
Пока помогают это делать боснийцам, мароканцам и бразильцам.
Давайте отбросим стереотипы - такие как: а вот Зенит, а вот Спартак.. и так далее. Скажу вам по секрету, но, конкуренции у нас нет. Варимся своём соку. Плохо это или нет? Хреново. Очень плохо для всех.
Главный принцип отсутствия лимита - игроки растут в конкуренции как раз и опровергается в нашем чемпионате. Там, где много легионеров: Зенит, Краснодар, Динамо. Свои как раз и не растут. Потому что у них нет игрового времени.
Ответ Антоша
Главный принцип отсутствия лимита - игроки растут в конкуренции как раз и опровергается в нашем чемпионате. Там, где много легионеров: Зенит, Краснодар, Динамо. Свои как раз и не растут. Потому что у них нет игрового времени.
Можно поездить по арендам, проявить себя в клубах из нижней части таблицы, улучшить свои навыки и повысить свою стоимость на рынке. Сидеть на банке и говорить про недостаток времени — сомнительная затея.
Леонид уже прокладывает дрогу в РПЛ? С такими заявлениями и в "Зенит" можно зайти будет, если Семак не принесет "административное" чемпионство в этом сезоне.
Но это полная продажа идей здравого смысла, которые Слуцкий ранее отстаивал.
Лимит - это мерзость. Люди, которые его лоббируют - аналогичного качества люди.

"Это говорит о том, что российские футболисты очень слабого уровня"

И Леонид пытается заставить российского зрителя смотреть на этих игроков слабого уровня? Пусть страдают зрители, так? В РФ же живут, в конце концов. Такая логика?

"Если мы искусственно не поможем российским игрокам во времена, когда нет еврокубков…"

Искусственно поможем заработать на паспортах? Или поможем заработать агентам российских паспортистов? Чьи интересы лоббирует Леонид? Точно не здравого смысла.

"Сборная Китая никогда не станет сильнее, потому что страна во всем развитии идет своим путем"

Нет, не во всем. В направлениях, где Китай хуже, а таких направлений еще недавно было очень много, но и сейчас много до сих пор - они копируют западный опыт, технологии. Копируют всё, что копируется. Про свой путь не нужно сказки рассказывать.

"А что чемпионат России получает от того, что за «Оренбург» в старте выходят семь иностранцев, которых никто не знает?"

Оренбург получает более менее интересную картинку. В Оренбурге сейчас есть интересные легионеры, которые могут что-то предложить в атаке. Томпсона и Гюрлюка уже все знают. Если Слуцкий не следит за РПЛ - это его проблемы, а не зрителей.

А если клуб что-то показывает в атаке, то зритель на это будет смотреть. РПЛ без легионеров - это ФНЛ. Унылое зрелище, которое никому не нужно.

Что из себя представляет клуб РПЛ без легионеров Слуцкий уже прочувствовал, когда вылетел из РПЛ. Видимо и другим желает страдать, как он тогда.

"Локомотив... сделал ставку на российских игроков"

Локомотив менял несколько раз уже свой вектор. То немцы там были, потом резко поменяли вектор, так как деньги кончились, ведь РЖД в убытках сейчас. Теперь Ротенберг пришел и все надеются на его деньги, что он закроет долги. Но Локомотив не сможет конкурировать за топовых россиян. Если лимит ужесточат, то Зенит, Спартак, ЦСКА, Динамо и Краснодар просто выкупят всех топовых россиян. Локомотиву может и не хватить.
Клубы РПЛ получат снижение зарплатных ведомостей, российские игроки начнут рвать пятую точку, кто не смог зацепиться за основу- поехал в чемпионат послабее выгрызать «место под солнцем», кто посильнее, тот в топ-5 чемпионаты за длинным долларом, а не коротким рублем. А уж как некоторые клубы раздают паспорта легам … вообщем абсурд. Достаточно будет обязательного правила про доморощенных игроков в заявке и не более того. Будет рыночный подход, возможно и клубы смогут окупать себя.
Ща местные Лёню съедят, ведь когда за Оренбург бегают такие гиганты футбольного мастерства из Марокко с 0 голевых действий (некоторые их них ещё и форварды хаха), то свидетели отмены лимита преисполняется от высочайшего уровня легионеров. А по факту 29 летний лбы-ноунеймы прожирают казенный бюджет и занимают место какого-нибудь местного юниора.

Леня по фактам.
