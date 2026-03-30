Слуцкий поддерживает лимит: «Что РПЛ получает от 7 иностранцев в старте «Оренбурга», которых никто не знает? Если мы не поможем российским игрокам во времена, когда нет еврокубков…»
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.
– В прошлом туре в стартовом составе команд РПЛ появилось 44 российских полевых игрока. Даже в «Махачкале», «Оренбурге», «Пари НН», «Крыльях Советов» доминируют иностранные футболисты.
Это говорит о том, что российские футболисты очень слабого уровня. «Оренбург» берет иностранных футболистов – и это не Лукас Вера, хотя и его поколением всем восторгались, а оно нигде не пригодилось. И эти футболисты в клубе, борющемся за выживание, все равно вытесняют из состава российских игроков.
– Вы за лимит?
– Да. Это мой лишний аргумент. Если мы искусственно не поможем российским игрокам во времена, когда нет еврокубков…
– Сборная Китая не становится сильнее благодаря лимиту.
– Если меня не переведут, то будет хорошо. Сборная Китая никогда не станет сильнее, потому что страна во всем развитии идет своим путем. В девяноста процентах областей это просто супер, для китайцев Китай – фантастическая страна. Но в футболе нельзя идти своим путем. Нельзя забирать игрока, играющего в старте своего клуба, в сборную U18 для тренировок на протяжении полугода. Так ты не вырастишь.
А посмотрите, сколько игроков в Японии. У них три иностранца – и в Лиге чемпионов мы видим, что они почти никогда не играют в старте, это игроки ротации. В Южной Корее три иностранца – и там тоже много футболистов. Они разъезжаются табунами, по пятнадцать-двадцать человек.
– При лимите мы не получим среднюю картинку в РПЛ?
– А что чемпионат России получает от того, что за «Оренбург» в старте выходят семь иностранцев, которых никто не знает? Даже ты (обращается к Тимуру Гурцкая – Спортс’’), который супер следишь, не назовешь иностранцев из стартового состава «Оренбурга».
У «Локомотива» не лучшая академия в стране, но у них появились, например, Карпукас и Батраков, потому что клуб сделал ставку на российских игроков. Если бы то же самое сделал условный «Зенит», они тоже появились бы – ну, просто деваться некуда. У «Зенита» топовые иностранцы, купленные за огромные деньги, но статистически лучшие игроки – Глушенков и Мостовой. Луис Энрике вызывается в сборную Бразилии, но пока, кроме того, что он по десять раз обыгрывает одного и того же игрока на фланге, КПД нулевой. У Глушенкова, Мостового, сейчас даже Соболева, он есть, – сказал Слуцкий в шоу «Это футбол, брат!».
А паспортист Савельев смотрит там полной абузой
Но это полная продажа идей здравого смысла, которые Слуцкий ранее отстаивал.
Лимит - это мерзость. Люди, которые его лоббируют - аналогичного качества люди.
"Это говорит о том, что российские футболисты очень слабого уровня"
И Леонид пытается заставить российского зрителя смотреть на этих игроков слабого уровня? Пусть страдают зрители, так? В РФ же живут, в конце концов. Такая логика?
"Если мы искусственно не поможем российским игрокам во времена, когда нет еврокубков…"
Искусственно поможем заработать на паспортах? Или поможем заработать агентам российских паспортистов? Чьи интересы лоббирует Леонид? Точно не здравого смысла.
"Сборная Китая никогда не станет сильнее, потому что страна во всем развитии идет своим путем"
Нет, не во всем. В направлениях, где Китай хуже, а таких направлений еще недавно было очень много, но и сейчас много до сих пор - они копируют западный опыт, технологии. Копируют всё, что копируется. Про свой путь не нужно сказки рассказывать.
"А что чемпионат России получает от того, что за «Оренбург» в старте выходят семь иностранцев, которых никто не знает?"
Оренбург получает более менее интересную картинку. В Оренбурге сейчас есть интересные легионеры, которые могут что-то предложить в атаке. Томпсона и Гюрлюка уже все знают. Если Слуцкий не следит за РПЛ - это его проблемы, а не зрителей.
А если клуб что-то показывает в атаке, то зритель на это будет смотреть. РПЛ без легионеров - это ФНЛ. Унылое зрелище, которое никому не нужно.
Что из себя представляет клуб РПЛ без легионеров Слуцкий уже прочувствовал, когда вылетел из РПЛ. Видимо и другим желает страдать, как он тогда.
"Локомотив... сделал ставку на российских игроков"
Локомотив менял несколько раз уже свой вектор. То немцы там были, потом резко поменяли вектор, так как деньги кончились, ведь РЖД в убытках сейчас. Теперь Ротенберг пришел и все надеются на его деньги, что он закроет долги. Но Локомотив не сможет конкурировать за топовых россиян. Если лимит ужесточат, то Зенит, Спартак, ЦСКА, Динамо и Краснодар просто выкупят всех топовых россиян. Локомотиву может и не хватить.
Леня по фактам.