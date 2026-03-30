Слуцкий поддерживает лимит: «Что РПЛ получает от 7 иностранцев в старте «Оренбурга», которых никто не знает? Если мы не поможем российским игрокам во времена, когда нет еврокубков…»

Слуцкий поддержал ужесточение лимита в РПЛ.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа » Леонид Слуцкий поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.

– В прошлом туре в стартовом составе команд РПЛ появилось 44 российских полевых игрока. Даже в «Махачкале », «Оренбурге », «Пари НН », «Крыльях Советов» доминируют иностранные футболисты.

Это говорит о том, что российские футболисты очень слабого уровня. «Оренбург» берет иностранных футболистов – и это не Лукас Вера, хотя и его поколением всем восторгались, а оно нигде не пригодилось. И эти футболисты в клубе, борющемся за выживание, все равно вытесняют из состава российских игроков.

– Вы за лимит?

– Да. Это мой лишний аргумент. Если мы искусственно не поможем российским игрокам во времена, когда нет еврокубков…

– Сборная Китая не становится сильнее благодаря лимиту.

– Если меня не переведут, то будет хорошо. Сборная Китая никогда не станет сильнее, потому что страна во всем развитии идет своим путем. В девяноста процентах областей это просто супер, для китайцев Китай – фантастическая страна. Но в футболе нельзя идти своим путем. Нельзя забирать игрока, играющего в старте своего клуба, в сборную U18 для тренировок на протяжении полугода. Так ты не вырастишь.

А посмотрите, сколько игроков в Японии. У них три иностранца – и в Лиге чемпионов мы видим, что они почти никогда не играют в старте, это игроки ротации. В Южной Корее три иностранца – и там тоже много футболистов. Они разъезжаются табунами, по пятнадцать-двадцать человек.

– При лимите мы не получим среднюю картинку в РПЛ?

– А что чемпионат России получает от того, что за «Оренбург» в старте выходят семь иностранцев, которых никто не знает? Даже ты (обращается к Тимуру Гурцкая – Спортс’’), который супер следишь, не назовешь иностранцев из стартового состава «Оренбурга».

У «Локомотива» не лучшая академия в стране, но у них появились, например, Карпукас и Батраков, потому что клуб сделал ставку на российских игроков. Если бы то же самое сделал условный «Зенит», они тоже появились бы – ну, просто деваться некуда. У «Зенита» топовые иностранцы, купленные за огромные деньги, но статистически лучшие игроки – Глушенков и Мостовой. Луис Энрике вызывается в сборную Бразилии, но пока, кроме того, что он по десять раз обыгрывает одного и того же игрока на фланге, КПД нулевой. У Глушенкова, Мостового, сейчас даже Соболева, он есть, – сказал Слуцкий в шоу «Это футбол, брат!».