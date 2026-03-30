Шлоттербек станет самым высокооплачиваемым игроком «Боруссии» с зарплатой 14 млн евро в год. Защитник продлит контракт до 2031-го

Шлоттербек будет зарабатывать 14 млн евро в год по новому контракту с «Боруссией».

Нико Шлоттербек станет самым высокооплачиваемым игроком «Боруссии ».

Ранее стало известно , что 26-летний защитник продлит контракт с дортмундским клубом до 2031 года. Как сообщает Sky Sport, соглашение будет подписано после мартовской паузы на матчи сборных.

Утверждается, что по новому контракту игрок будет зарабатывать 14 миллионов евро в год – это самая высокая зарплата в клубе. В 2027 году в силу вступит пункт об отступных.

В текущем сезоне Бундеслиги Шлоттербек провел 21 матч, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.