Шлоттербек станет самым высокооплачиваемым игроком «Боруссии» с зарплатой 14 млн евро в год. Защитник продлит контракт до 2031-го
Ранее стало известно, что 26-летний защитник продлит контракт с дортмундским клубом до 2031 года. Как сообщает Sky Sport, соглашение будет подписано после мартовской паузы на матчи сборных.
Утверждается, что по новому контракту игрок будет зарабатывать 14 миллионов евро в год – это самая высокая зарплата в клубе. В 2027 году в силу вступит пункт об отступных.
В текущем сезоне Бундеслиги Шлоттербек провел 21 матч, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
Ливерпуль должен постараться обменять его на Канате
Обломали Реал)
