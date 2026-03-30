  • «Карпин бежал и говорил, какой я деревянный, ничего не умею, кто меня вообще выпустил. Я забил с его навеса, а он: «Радуйся, что голову твою нашел». Бесчастных о матче России и Швейцарии
«Карпин бежал и говорил, какой я деревянный, ничего не умею, кто меня вообще выпустил. Я забил с его навеса, а он: «Радуйся, что голову твою нашел». Бесчастных о матче России и Швейцарии

Бесчастных: Карпин называл деревянным, а потом я забил головой с его навеса.

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Владимир Бесчастных для Спортса’‘ вспомнил об игре с Валерием Карпиным за национальную команду в отборе на ЧМ-2002.

«В том отборочном цикле в двух матчах забивал Швейцарии. И снова история про Карпина. Первый матч на выезде, счет 0:0. Идет атака, я должен был дать Валере в ножку, чтобы он вышел на ударную позицию. Лил дождь, было мокро, мяч скользнул по луже – Карпину пришлось бежать во фланг.

И пока он бежал, рассказал про меня все: какой я деревянный, что ничего не умею и кто меня вообще выпустил.

С того фланга он навесил, а я забил головой. Бегу к нему: «Ну что теперь скажешь?» Валера отвечает: «Радуйся, что голову твою нашел». Я посмеялся: «Ты в штрафную давай подавай, а я там разберусь», – рассказал Бесчастных.

Бесчастных – гордость и любовь к сборной России

Из тех времён в голове до сих пор вертится одна из лучших обложек еженедельника "Спорт Экспресс - Футбол". Сзаголовком: "Фондю из Цубербюлера"
Замотивировал и сработало же
