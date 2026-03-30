Дюгарри о Франции на ЧМ-2026: «У нас лучшая сборная в индивидуальном плане. Эти отдельные игроки начинают находить взаимопонимание. Наблюдать за их игрой – удовольствие»

Кристоф Дюгарри оптимистично оценивает шансы сборной Франции на ЧМ-2026.

Бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился мнением о перспективах французской команды на ЧМ-2026.

В марте команда Дидье Дешама победила сборные Бразилии (2:1) и Колумбии (3:1) в товарищеских матчах. 

«Я хочу строить завышенные ожидания. Ничего страшного, если я буду это делать, это никак не влияет на команду. Но для если это будут делать игроки, то, на мой взгляд, это не самая правильная идея и не самое лучшее решение. Строя завышенные ожидания, вы никогда ничего не добьетесь, кроме удовлетворения своего эго. Цель состоит в том, чтобы выиграть чемпионат мира, а не в том, чтобы приехать на него, считаясь сильнейшей командой, а затем оказаться неспособными добиться успеха.

Я думаю, что в индивидуальном плане у нас лучшая сборная. Мы можем собрать лучший состав из 20, 25 или 26 игроков. Я думаю, у нас лучшие игроки. Чего нам не хватало, так это командной работы. Я думаю, мы могли бы играть лучше как команда. 

И теперь эти отдельные игроки начинают находить своего рода взаимопонимание. Наблюдать за их игрой, за тем, как они играют и бегают вместе, доставляет истинное удовольствие. В этой команде есть что-то по-настоящему мощное, что невероятно увлекает и вселяет оптимизм.

Я верю в них, искренне, я верю в них все больше и больше. Если мы беспокоимся за сборную Франции, то что тогда говорить о Бразилии или Колумбии? Потому что, честно говоря, их игра была катастрофической», – сказал Дюгарри. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
Не скажу про весь состав, но нападение у французов термоядерное) На моей памяти сопоставимая атака была только у Аргентины в 2010-ом: Тевес, Милито, Агуэро, Игуаин, Месси, Ди Мария... ну, и Палермо) Возможно, я даже забыл кое-кого)
Всех-то на поле не выпустишь разом. Одновременно могут выйти двое, максимум - трое. Франция от Аргентины-2010 отличается тем, что и в других линиях тоже есть топ игроки. Ну и тренер чуток получше, поопытнее, чем Марадона.
оф.геть! столько девяток, сейчас во всем в мире столько девяток топовых не найти.. но спреведливости ради, иметь столько ЦФ вредно) Тевес, Милито, Агуэро, Игуаин претендовали на одну позицию, а учитывая что играл еще и Лео и ДИмария то перекос в атаку даже с одним из них был уже большой, тем более тогда у аргов в полузащите стабильно играл только МАскерано, а в обороне и вратарьская позиция была слабой. у нынешних французов состав сбалансирован, не хватает разве что качественного ЦПЗ-плеймейкера, а так на все позиции либо топы либо очень крепкие ребята.
Состав конечно космос, если перечислить только атакующих: Олисе, Дуэ, Дембеле, Шерки, Барколя, Аклиуш, Мбаппе, Экитике, Тюрам
Бетон топ4, дальше как пойдет
Отдать должное, у Франции уже 10 лет как очень мощные команды 👍🏻
Дешам- тракторист. Ниче не выиграет с этим составом.
Африканская сборная,нормально.Где Французы?))
Щас тебе минусов накидают друзья Зидана, приготовься)
Действительно , когда у Франции лучшая сборная Африки собрана в одной стране, конечно они будут чемпионами, чёрные ещё и физически сильны, так ещё и в техническом плане уже на высоком уровне.
В среднем не лучше. У Аргентины, Бразилии , Испании и Германии в среднем сильных даже больше. Но вот нападающего уровня Мбаппе у них нет. Хотя будет ли Мбаппе на уровне себя лучшего - не факт...
И плюс фактор гения может сработать... Это я про Месси.
Главные новости
Слуцкий поддерживает лимит: «Что РПЛ получает от 7 иностранцев в старте «Оренбурга», которых никто не знает? Если мы не поможем российским игрокам во времена, когда нет еврокубков…»
28 минут назад
Мостовой о матчах России: «Мы видим, во что они превращаются. Даже с Никарагуа проблемы были. Повезло, что судья правил не знает, назначил пенальти, а так вообще бы 1:1 было»
сегодня, 18:29
Слуцкий о ЦСКА: «Интересы Челестини росли примерно как в сказке о рыбаке и рыбке. У него 9 помощников, а у меня был один. Жена в тренерском штабе – недопустимый перегиб»
сегодня, 18:14
Разыгрываем футболку ЦСКА – в такой армейцы взяли Кубок УЕФА
сегодня, 18:00Тесты и игры
Карпин о 31 игроке в сборной: «Франции и Англии нужно наигрывать основу к ЧМ, а они играют двумя разными составами, у англичан 5 вратарей. Мы знакомимся с новичками, смотрим на их состояние»
сегодня, 17:35
Мбаппе забросил мяч в мусорную корзину в раздевалке сборной Франции и отпраздновал танцем: «10-дневный контракт, НБА? 🏀👀»
сегодня, 17:20Видео
«Талалаев в игровом стрессе теряет человеческие обличия. Он просто ######## мяч на трибуну, а потом подвел под это теоретическую базу». Слуцкий о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА
сегодня, 16:57
Глебов о матчах России: «Хорватия или Франция – без разницы для текущего состава. Дайте шанс, и будем смотреть, кто сильнее. У нас много игроков, которые готовы рвать и метать»
сегодня, 16:56
Мир отрицает вину по делу о сексуальном насилии, но признает, что занимался сексом с двумя заявительницами. Защита требует открытого судебного разбирательства и оправдания игрока
сегодня, 16:45
Карпин о том, как настраивает игроков сборной: «Бью их. Лучше их спросите»
сегодня, 16:20
Ко всем новостям
Последние новости
Интерпол попросили выдать международный ордер на арест экс-главы федерации футбола Конго. Его осудили на пожизненный срок за хищение 1,1 млн евро, полученных от ФИФА
7 минут назад
Черчесов о сборной России: «Команда должна играть. Матч с Никарагуа смотрел не полностью из-за клубных дел, но рад за Садулаева и Мелкадзе»
18 минут назад
Де ла Фуэнте о Ямале: «Он намного лучше, чем 2 года назад, и хуже, чем будет через 2 года. Ламин еще развивается, его лучшие достижения впереди»
33 минуты назад
Шлоттербек станет самым высокооплачиваемым игроком «Боруссии» с зарплатой 14 млн евро в год. Защитник продлит контракт до 2031-го
39 минут назад
«Карпин бежал и говорил, какой я деревянный, ничего не умею, кто меня вообще выпустил. Я забил с его навеса, а он: «Радуйся, что голову твою нашел». Бесчастных о матче России и Швейцарии
46 минут назад
Товарищеские матчи. Германия против Ганы, Узбекистан победил Венесуэлу, Азербайджан обыграл Сьерра-Леоне
49 минут назадLive
Газизов о наводнении в Дагестане: «Трагедия затронула всех, «Махачкала» переживает ее вместе с жителями. Все помогают друг другу, будь то соседи или незнакомые»
сегодня, 18:35
Первая лига. «Торпедо» забил 4 гола СКА
сегодня, 18:33
В сексуальном насилии спустя 37 лет обвинен экс-тренер детской команды «Селтика». 90-летний мужчина уже был приговорен к 4 годам тюрьмы в 2019-м, сейчас клуб выплатил пятизначную сумму жертве
сегодня, 18:21
УЕФА заморозит стоимость большей части билетов на Евро-2028 на уровне 2024 года. ФИФА подняла цены на финал ЧМ в 7 раз по сравнению с 2022-м
сегодня, 17:58
