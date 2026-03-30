Дюгарри о Франции на ЧМ-2026: «У нас лучшая сборная в индивидуальном плане. Эти отдельные игроки начинают находить взаимопонимание. Наблюдать за их игрой – удовольствие»

Бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри поделился мнением о перспективах французской команды на ЧМ-2026 .

В марте команда Дидье Дешама победила сборные Бразилии (2:1) и Колумбии (3:1) в товарищеских матчах.

«Я хочу строить завышенные ожидания. Ничего страшного, если я буду это делать, это никак не влияет на команду. Но для если это будут делать игроки, то, на мой взгляд, это не самая правильная идея и не самое лучшее решение. Строя завышенные ожидания, вы никогда ничего не добьетесь, кроме удовлетворения своего эго. Цель состоит в том, чтобы выиграть чемпионат мира, а не в том, чтобы приехать на него, считаясь сильнейшей командой, а затем оказаться неспособными добиться успеха.

Я думаю, что в индивидуальном плане у нас лучшая сборная. Мы можем собрать лучший состав из 20, 25 или 26 игроков. Я думаю, у нас лучшие игроки. Чего нам не хватало, так это командной работы. Я думаю, мы могли бы играть лучше как команда.

И теперь эти отдельные игроки начинают находить своего рода взаимопонимание. Наблюдать за их игрой, за тем, как они играют и бегают вместе, доставляет истинное удовольствие. В этой команде есть что-то по-настоящему мощное, что невероятно увлекает и вселяет оптимизм.

Я верю в них, искренне, я верю в них все больше и больше. Если мы беспокоимся за сборную Франции, то что тогда говорить о Бразилии или Колумбии? Потому что, честно говоря, их игра была катастрофической», – сказал Дюгарри.