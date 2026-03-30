Газизов о наводнении в Дагестане: «Трагедия затронула всех, «Махачкала» переживает ее вместе с жителями. Все помогают друг другу, будь то соседи или незнакомые»

Газизов о наводнении в Дагестане: «Махачкала» переживает трагедию с жителями.

Генеральный директор махачкалинского «Динамо » Шамиль Газизов высказался о наводнении в Дагестане.

В выходные сильные ливни привели к массовым подтоплениям в Дагестане, глава республики Сергей Меликов отметил, что объем осадков в некоторых районах побил многолетние рекорды. В Махачкале и 14 районах республики произошло массовое отключение электроснабжения. Без электричества остались 320 тысяч человек в 283 населенных пунктах. В ряде населенных пунктов отмечены перебои с водоснабжением и нарушение работы общественного транспорта. Сообщалось о не менее 20 пострадавших.

5 апреля «Динамо» Махачкала проведет в Каспийске матч 23‑го тура Мир РПЛ против «Балтики».

– Готовимся к матчу с «Балтикой» в плановом режиме.

– Наводнение в Дагестане сильно сказалось на подготовке?

– Трагедия затронула всех потихонечку, переживаем вместе с жителями Дагестана. Никто не застрахован от природных катаклизмов.

Уверен, что все в итоге будет хорошо. Хочется отметить жителей республики, они помогают друг другу, будь то соседи или незнакомые, – сказал Газизов.