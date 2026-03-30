Мостовой о матчах России: «Мы видим, во что они превращаются. Даже с Никарагуа проблемы были. Повезло, что судья правил не знает, назначил пенальти, а так вообще бы 1:1 было»
Александр Мостовой: мы видим, во что у нас товарищеские игры превращаются.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о товарищеских матчах национальной команды.
27 марта команда Валерия Карпина обыграла сборную Никарагуа со счетом 3:1. 31 марта россияне встретятся с Мали.
«Мы видим, во что у нас товарищеские игры превращаются. Главное – сыграли, выиграли, сели в автобус, поехали и разъехались.
Даже с Никарагуа с проблемами столкнулись. Повезло, что судья правил не знает, назначил пенальти, а так вообще бы 1:1 было. Мали, конечно, посерьезнее, потому что африканская сборная. Но, как нам сказали, многие не приедут. Сыграем, выиграем – и все, сказать особо нечего», – сказал Мостовой.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Я сам не в восторге от таких матчей, но они есть и в них играют все сборные.
А то, что в официальные матчи нас не допускают это не вина ни футболистов, ни тренерского штаба сборной.