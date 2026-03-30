  Мостовой о матчах России: «Мы видим, во что они превращаются. Даже с Никарагуа проблемы были. Повезло, что судья правил не знает, назначил пенальти, а так вообще бы 1:1 было»
Мостовой о матчах России: «Мы видим, во что они превращаются. Даже с Никарагуа проблемы были. Повезло, что судья правил не знает, назначил пенальти, а так вообще бы 1:1 было»

Александр Мостовой: мы видим, во что у нас товарищеские игры превращаются.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о товарищеских матчах национальной команды.

27 марта команда Валерия Карпина обыграла сборную Никарагуа со счетом 3:1. 31 марта россияне встретятся с Мали.

«Мы видим, во что у нас товарищеские игры превращаются. Главное – сыграли, выиграли, сели в автобус, поехали и разъехались.

Даже с Никарагуа с проблемами столкнулись. Повезло, что судья правил не знает, назначил пенальти, а так вообще бы 1:1 было. Мали, конечно, посерьезнее, потому что африканская сборная. Но, как нам сказали, многие не приедут. Сыграем, выиграем – и все, сказать особо нечего», – сказал Мостовой. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
А что Мостовой скажет о последнем товарищеском матче действующих чемпионов мира?
Я сам не в восторге от таких матчей, но они есть и в них играют все сборные.
А то, что в официальные матчи нас не допускают это не вина ни футболистов, ни тренерского штаба сборной.
Там у чемпионов мира проблемы с Мавританией были:)
Саня просто смотрим футбол. Ну наиграешь ты основной состав, а дальше то что?
Рекомендуем
Главные новости
Слуцкий поддерживает лимит: «Что РПЛ получает от 7 иностранцев в старте «Оренбурга», которых никто не знает? Если мы искусственно не поможем российским игрокам во времена, когда нет еврокубков…»
20 минут назад
Дюгарри о Франции на ЧМ-2026: «У нас лучшая сборная в индивидуальном плане. Эти отдельные игроки начинают находить взаимопонимание. Наблюдать за их игрой – удовольствие»
40 минут назад
Слуцкий о ЦСКА: «Интересы Челестини росли примерно как в сказке о рыбаке и рыбке. У него 9 помощников, а у меня был один. Жена в тренерском штабе – недопустимый перегиб»
сегодня, 18:14
Разыгрываем футболку ЦСКА – в такой армейцы взяли Кубок УЕФА
сегодня, 18:00Тесты и игры
Карпин о 31 игроке в сборной: «Франции и Англии нужно наигрывать основу к ЧМ, а они играют двумя разными составами, у англичан 5 вратарей. Мы знакомимся с новичками, смотрим на их состояние»
сегодня, 17:35
Мбаппе забросил мяч в мусорную корзину в раздевалке сборной Франции и отпраздновал танцем: «10-дневный контракт, НБА? 🏀👀»
сегодня, 17:20Видео
«Талалаев в игровом стрессе теряет человеческие обличия. Он просто ######## мяч на трибуну, а потом подвел под это теоретическую базу». Слуцкий о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА
сегодня, 16:57
Глебов о матчах России: «Хорватия или Франция – без разницы для текущего состава. Дайте шанс, и будем смотреть, кто сильнее. У нас много игроков, которые готовы рвать и метать»
сегодня, 16:56
Мир отрицает вину по делу о сексуальном насилии, но признает, что занимался сексом с двумя заявительницами. Защита требует открытого судебного разбирательства и оправдания игрока
сегодня, 16:45
Карпин о том, как настраивает игроков сборной: «Бью их. Лучше их спросите»
сегодня, 16:20
Ко всем новостям
Последние новости
Интерпол попросили выдать международный ордер на арест экс-главы федерации футбола Конго. Его осудили на пожизненный срок за хищение 1,1 млн евро, полученных от ФИФА
через 0
Черчесов о сборной России: «Команда должна играть. Матч с Никарагуа смотрел не полностью из-за клубных дел, но рад за Садулаева и Мелкадзе»
10 минут назад
Де ла Фуэнте о Ямале: «Он намного лучше, чем 2 года назад, и хуже, чем будет через 2 года. Ламин еще развивается, его лучшие достижения впереди»
25 минут назад
Шлоттербек станет самым высокооплачиваемым игроком «Боруссии» с зарплатой 14 млн евро в год. Защитник продлит контракт до 2031-го
31 минуту назад
«Карпин бежал и говорил, какой я деревянный, ничего не умею, кто меня вообще выпустил. Я забил с его навеса, а он: «Радуйся, что голову твою нашел». Бесчастных о матче России и Швейцарии
38 минут назад
Товарищеские матчи. Германия против Ганы, Узбекистан победил Венесуэлу, Азербайджан обыграл Сьерра-Леоне
42 минуты назадLive
Газизов о наводнении в Дагестане: «Трагедия затронула всех, «Махачкала» переживает ее вместе с жителями. Все помогают друг другу, будь то соседи или незнакомые»
53 минуты назад
Первая лига. «Торпедо» забил 4 гола СКА
55 минут назад
В сексуальном насилии спустя 37 лет обвинен экс-тренер детской команды «Селтика». 90-летний мужчина уже был приговорен к 4 годам тюрьмы в 2019-м, сейчас клуб выплатил пятизначную сумму жертве
сегодня, 18:21
УЕФА заморозит стоимость большей части билетов на Евро-2028 на уровне 2024 года. ФИФА подняла цены на финал ЧМ в 7 раз по сравнению с 2022-м
сегодня, 17:58
Рекомендуем