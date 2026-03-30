В сексуальном насилии спустя 37 лет обвинен экс-тренер детской команды «Селтика». 90-летний мужчина уже был приговорен к 4 годам тюрьмы в 2019-м, сейчас клуб выплатил пятизначную сумму жертве

Экс-тренера детской команды «Селтика» обвинили в сексуальном насилии.

«Селтик» выплатил пятизначную сумму жертве сексуального насилия, совершенного экс-тренером, урегулировав дело спустя месяц после его начала.

Мужчина, имя которого не разглашается по юридическим причинам, подал иск, утверждая, что стал жертвой абьюза со стороны тренера детской команды «Селтика » Фрэнка Кэрни.

90-летний Кэрни ранее был осужден по девяти пунктам обвинения в насилии над молодыми футболистами в 1980-х годах и приговорен к четырем годам тюремного заключения в феврале 2019 года. Позже, в ходе слушания, было установлено, что он также совершил непристойные действия в отношении трех мальчиков в период с 1978 по 1989 год.

Упомянутый ранее потерпевший заявил, что представители власти не отреагировали на его жалобы на Кэрни вскоре после произошедшего. В юридических документах, поданных в Суд сессии, утверждалось, что жертва подверглась сексуальному насилию в 1989 году.

«Когда люди думают о насилии, они часто представляют себе один случай, произошедший однажды, или что это случилось так давно, что можно просто пережить это, но это не то же самое, что получить травму – нельзя просто хромать, пока не выздоровеешь.

Насилие может быть физическим, но воздействие в моем случае почти полностью психологическое, и самое худшее – это парализующее чувство стыда, с которым я борюсь почти 40 лет.

Что касается соглашения, я чувствую, что меня наконец-то услышали, потому что вскоре после нападений я говорил с несколькими представителями власти, но никто меня не выслушал и не предпринял никаких значимых действий.

Было тяжело дойти до этого, но я горжусь собой за то, что не сдался, и я бы очень хотел призвать других тоже не терять надежду на справедливость», – заявил мужчина.

Первоначально «Селтик» отрицал свою ответственность, заявляя, что не связан с детским клубом и является «отдельной организацией». Однако в итоге согласился выплатить сумму вне суда.