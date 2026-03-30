  • В сексуальном насилии спустя 37 лет обвинен экс-тренер детской команды «Селтика». 90-летний мужчина уже был приговорен к 4 годам тюрьмы в 2019-м, сейчас клуб выплатил пятизначную сумму жертве
«Селтик» выплатил пятизначную сумму жертве сексуального насилия, совершенного экс-тренером, урегулировав дело спустя месяц после его начала.

Мужчина, имя которого не разглашается по юридическим причинам, подал иск, утверждая, что стал жертвой абьюза со стороны тренера детской команды «Селтика» Фрэнка Кэрни.

90-летний Кэрни ранее был осужден по девяти пунктам обвинения в насилии над молодыми футболистами в 1980-х годах и приговорен к четырем годам тюремного заключения в феврале 2019 года. Позже, в ходе слушания, было установлено, что он также совершил непристойные действия в отношении трех мальчиков в период с 1978 по 1989 год.

Упомянутый ранее потерпевший заявил, что представители власти не отреагировали на его жалобы на Кэрни вскоре после произошедшего. В юридических документах, поданных в Суд сессии, утверждалось, что жертва подверглась сексуальному насилию в 1989 году.

«Когда люди думают о насилии, они часто представляют себе один случай, произошедший однажды, или что это случилось так давно, что можно просто пережить это, но это не то же самое, что получить травму – нельзя просто хромать, пока не выздоровеешь.

Насилие может быть физическим, но воздействие в моем случае почти полностью психологическое, и самое худшее – это парализующее чувство стыда, с которым я борюсь почти 40 лет.

Что касается соглашения, я чувствую, что меня наконец-то услышали, потому что вскоре после нападений я говорил с несколькими представителями власти, но никто меня не выслушал и не предпринял никаких значимых действий.

Было тяжело дойти до этого, но я горжусь собой за то, что не сдался, и я бы очень хотел призвать других тоже не терять надежду на справедливость», – заявил мужчина.

Первоначально «Селтик» отрицал свою ответственность, заявляя, что не связан с детским клубом и является «отдельной организацией». Однако в итоге согласился выплатить сумму вне суда.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
Слышал, что имя Фрэнк можно склонять. Даже не знаю, в контексте этой новости можно писать про склонения?
