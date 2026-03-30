Слуцкий о ЦСКА: «Интересы Челестини росли примерно как в сказке о рыбаке и рыбке. У него 9 помощников, а у меня был один. Жена в тренерском штабе – недопустимый перегиб»

Слуцкий о ЦСКА: создалось впечатление, что все пошли на поводу у Челестини.

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, возглавляющий «Шанхай Шэньхуа », высказался о ситуации с Фабио Челестини в московском клубе.

– Я видел, как Антонио Конте работал в «Челси». Когда он приходил, он был относительно скромным и тихим. После победы в АПЛ он забрал все трансферы у Марины Грановской , привел условного Дринкуотера за 40 миллионов фунтов, хотя ему говорили: «У нас есть Чалоба, который выиграл юношескую ЛЧ».

Такие тренеры получают больше власти, чем надо, пытаются впихнуть все: помощников, селекцию, все-все-все. Конечно, это заканчивается провалом, но в тот момент руководитель не может сказать тренеру: «Нет». Мы говорили с Конте по поводу Диего Косты. Конте объявился: «Он забил 17 голов, но нужно забивать так, как хочу я». Тогда «Челси » пытался продать Диего Косту в Китай, а Конте отправил ему сообщение: «Ты мне не нужен». А Коста пришел и сказал: «Я перейду только в «Атлетико». «Атлетико» дал 30 миллионов – одно сообщение Конте стоило 70 миллионов.

Вы знаете количество помощников Челестини, которых он привел в ЦСКА? По-моему, девять. Очень много. Я думаю: «Блин, когда я приходил в ЦСКА, был без рода и племени, разрешили взять только Шустикова. Выиграв несколько чемпионатов, Шустикова заменили на Овчинникова. Когда я согласился работать в сборной, разрешили взять Гончаренко – потому что Овчинников тоже работал в сборной». Мне позволяли одного, а тут – пожалуйста. Хочешь жену – бери, хочешь собаку… Жена в тренерском штабе – сильнейший перегиб, который, на мой взгляд, недопустим. Это обесценивает работу реальных специалистов.

В ЦСКА клуб всегда был больше, чем кто-либо. Сейчас у меня создалось впечатление, что все пошли на поводу у Челестини. Не дай бог будет увольнение, я этого не желаю, но представляете сколько будет неустоек? Сначала вы разбаловали тренера, а потом вы ему скажете: «Нет». Конечно, он вам устроит истерику.

Пока ЦСКА не может вписать Баринова. Если бы остался Николич с его ромбом, тройка Баринов – Кисляк – Обляков идеально бы подходила. Баринов – качественный игрок, но обороняется он хуже Кисляка, а атакует хуже Облякова. Если вы берете Баринова за полгода до окончания контракта с «Локо», наверное, его надо встраивать. Если вы не ждете лета, значит, он нужен здесь и сейчас.

Плюс не сразу оборона заиграла без Дивеева. Новички не все пришлись ко двору. Куча нелепых удалений. С «Краснодаром» удаление Матеуса Рейса – я вообще такого давно не видел.

То есть лучшее – враг хорошему.

– Роман ЦСКА с Челестини подходит к концу?

– Понятия не имею. Но у Челестини ни разу не было длинной работы. Вам не кажется, что один успешный сезон с «Базелем» – это недостаточно для ЦСКА?

– Не может быть такого, что ЦСКА, обжегшись на Николиче, делает лишние движения для Челестини?

– Полностью согласен. Но дело в том, что Челестини – это не Николич. Николич – тренер с подтвержденными вещами. Здесь у вас нет никаких подтвержденных вещей, но вы уже домыслили. А интересы Челестини росли примерно как в сказке о рыбаке и рыбке.

Насколько я знаю, сейчас ЦСКА не может договориться с Челестини о возвращении Мойзеса в основу. Раньше в ЦСКА ты понимал, что игрок – клубный актив, которому платят деньги, а ты работаешь на клуб, поэтому должен мириться. Сделает ли сейчас Челестини шаг навстречу клубу, потому что клубу явно нужен Мойзес? Можно посадить Мойзеса на матч с Махачкалой, а вот дальше…

– Тимур Гурцкая выдвигал версию, что Березуцкий покинул штаб Челестини, потому что не чувствовал свою нужность.

– Конечно. При Николиче у Лехи был огромный фронт работы, с которым он блестяще справлялся, о чем говорит общекомандный результат. Здесь, когда сидишь как клубная легенда… Леха чувствовал себя бесполезным, – сказал Слуцкий в шоу «Это футбол, брат!».