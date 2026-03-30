  • «Лейпциг» не планирует продавать Диоманде и повысит ему зарплату. В новом контракте 19-летнего вингера по-прежнему не будет отступных (Sky Sport)
«Лейпциг» не планирует продавать Диоманде и повысит ему зарплату. В новом контракте 19-летнего вингера по-прежнему не будет отступных (Sky Sport)

«Лейпциг» работает над сохранением вингера Яна Диоманде в команде.

Ранее сообщалось об интересе к 19-летнему игроку со стороны «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Баварии» и «Тоттенхэма».

Действующий контракт ивуарийца рассчитан до 2030 года и не содержит пункта о выкупе. Таким образом, клуб полностью контролирует любые потенциальные трансферы.

Внутри клуба оценка стоимости Диоманде уже составляет около 100 миллионов евро и продолжает расти. Однако, по данным Sky Sport, клуб планирует зарабатывать не на нем, а на других игроках.

Кроме того, «Лейпциг» хочет пересмотреть контракт футболиста и уже проинформировал об этом его представителей. Изначально Ян был подписан как новичок, теперь же планируется повышение его зарплаты в зависимости от результатов. Диоманде получит значительное финансовое повышение в знак признания его развития. Вместе с тем новое соглашение по-прежнему не будет предусматривать отступных.

Источник: Sky Sport
