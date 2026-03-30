УЕФА заморозит стоимость большей части билетов на Евро-2028 на уровне 2024 года. ФИФА подняла цены на финал ЧМ в 7 раз по сравнению с 2022-м

УЕФА не будет повышать цены на билеты на чемпионат Европы в 2028 году.

Как сообщает The Athletic, союз планирует заморозить цены на большую часть билетов на турнир – они будут стоить столько же, сколько и в 2024 году. Таким образом, билет самой дешевой категории будет стоить примерно 26 фунтов, а билет следующей по стоимости категории – около 52 фунтов.

Ожидается, что окончательный прайс-лист на Евро-2028 будет утвержден не ранее 2027 года, но УЕФА заявил, что повысит цены на самые дорогие места и пакеты услуг с проживанием.

Отметим, что самые дешевые билеты на матчи группового этапа чемпионата мира, который пройдет в этом году, стоят от 60 долларов, а самые дорогие – до 2700 долларов. На следующих стадиях турнира цены еще выше. Так, стоимость самого дешевого билета на финал ЧМ выросла почти в семь раз по сравнению с чемпионатом мира 2022 года и составила 4185 долларов. Организатором этого соревнования является ФИФА.

Следующий чемпионат Европы пройдет в Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии с 9 июня по 9 июля 2028 года.