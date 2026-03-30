Тимощук о Дугласе в сборной Бразилии: «С Винисиусом на фланге не всегда сыграешь так остро, как в «Зените», но выглядел уверенно с Францией. Радует востребованность наших игроков»

Тимощук о Дугласе: с Францией выглядел уверенно, такой соперник у него впервые.

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук оценил выступление защитника и капитана команды Дугласа Сантоса в составе сборной Бразилии в товарищеском матче против Франции (1:2).

32-летний Сантос вышел в стартовом составе национальной команды, проведя на поле 71 минуту.

«Дуглас с Францией выглядел уверенно. Не всегда защитнику, имея на фланге Винисиуса , получается сыграть достаточно остро, как Сантос действует в «Зените». Дуглас часто доставлял мяч Винисиусу, действовал спокойно. Это для него определенный опыт, потому что такая команда, как Франция, у Дугласа в жизни впервые.

Чем ближе чемпионат мира, тем больше у него будет таких матчей. Радует, что востребованность игроков «Зенита » высокая, учитывая, что два игрока вызываются в сборную Бразилии. У них еще вторая игра впереди, и надеемся, что Энрике и Сантос вернутся в «Зенит» в хорошем настроении», – сказал Тимощук.

В следующей встрече в ночь на 1 апреля Бразилия сыграет с Хорватией. Игра начнется в 03:00 по московскому времени.