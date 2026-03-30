  • Тимощук о Дугласе в сборной Бразилии: «С Винисиусом на фланге не всегда сыграешь так остро, как в «Зените», но выглядел уверенно с Францией. Радует востребованность наших игроков»
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук оценил выступление защитника и капитана команды Дугласа Сантоса в составе сборной Бразилии в товарищеском матче против Франции (1:2).

32-летний Сантос вышел в стартовом составе национальной команды, проведя на поле 71 минуту.

«Дуглас с Францией выглядел уверенно. Не всегда защитнику, имея на фланге Винисиуса, получается сыграть достаточно остро, как Сантос действует в «Зените». Дуглас часто доставлял мяч Винисиусу, действовал спокойно. Это для него определенный опыт, потому что такая команда, как Франция, у Дугласа в жизни впервые.

Чем ближе чемпионат мира, тем больше у него будет таких матчей. Радует, что востребованность игроков «Зенита» высокая, учитывая, что два игрока вызываются в сборную Бразилии. У них еще вторая игра впереди, и надеемся, что Энрике и Сантос вернутся в «Зенит» в хорошем настроении», – сказал Тимощук.

В следующей встрече в ночь на 1 апреля Бразилия сыграет с Хорватией. Игра начнется в 03:00 по московскому времени.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
Не понимаю, почему его раньше не вызывали, пока он был быстрый. Вендела тоже могли бы попробовать влёгкую.
Материалы по теме
Семак о бразильцах «Зенита»: «Энрике сделал хорошую заявку на вызов в сборную на ЧМ. У Дугласа позиция попрочнее, Вендел и Нино могли бы побороться по потенциалу»
28 марта, 20:07
Соболев о «Зените»: «Почему мы должны быть хуже какой-то команды в Лиге чемпионов? У нас люди из сборной Бразилии играют»
21 марта, 05:58
Дуглас и Энрике из «Зенита», Винисиус, Рафинья, Эндрик, Маркиньос, Каземиро, Кунья – в составе Бразилии на матчи с Францией и Хорватией. Неймар не вызван в сборную
16 марта, 19:22
Дугласа и Энрике из «Зенита» высоко оценивают в сборной Бразилии перед ЧМ. Винисиуса, Рафинью, Алиссона и Кунью вызовут почти гарантированно (Estadão Esportes)
12 марта, 18:43
Рекомендуем
Главные новости
Разыгрываем футболку ЦСКА – в такой армейцы взяли Кубок УЕФА
6 минут назадТесты и игры
Карпин о 31 игроке в сборной: «Франции и Англии нужно наигрывать основу к ЧМ, а они играют двумя разными составами, у англичан 5 вратарей. Мы знакомимся с новичками, смотрим на их состояние»
31 минуту назад
Мбаппе забросил мяч в мусорную корзину в раздевалке сборной Франции и отпраздновал танцем: «10-дневный контракт, НБА? 🏀👀»
46 минут назадВидео
«Талалаев в игровом стрессе теряет человеческие обличия. Он просто ######## мяч на трибуну, а потом подвел под это теоретическую базу». Слуцкий о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА
сегодня, 16:57
Глебов о матчах России: «Хорватия или Франция – без разницы для текущего состава. Дайте шанс, и будем смотреть, кто сильнее. У нас много игроков, которые готовы рвать и метать»
сегодня, 16:56
Мир отрицает вину по делу о сексуальном насилии, но признает, что занимался сексом с двумя заявительницами. Защита требует открытого судебного разбирательства и оправдания игрока
сегодня, 16:45
Карпин о том, как настраивает игроков сборной: «Бью их. Лучше их спросите»
сегодня, 16:20
Шалимов о Максименко: «В «Спартаке» должен быть супер-вратарь, который не привозит и чуть-чуть выручает. У него ни одной грубой ошибки в 12 голах после рестарта»
сегодня, 15:50
Карло Анчелотти: «Чтобы выиграть ЧМ, Бразилии нужны талант и сильная оборона – другого способа нет. У нас есть Винисиус и Рафинья – лучшие в мире на данный момент»
сегодня, 15:48
Попов о речи Карпина в перерыве с Никарагуа: «Тренер – педагог. И чему он научит, если постоянно матом разговаривает? Двойка ему и SMM сборной. Общество еще не доросло до культурного тренера»
сегодня, 15:35
Ко всем новостям
Последние новости
УЕФА заморозит стоимость большей части билетов на Евро-2028 на уровне 2024 года. ФИФА подняла цены на финал ЧМ в 7 раз по сравнению с 2022-м
8 минут назад
«Лейпциг» не планирует продавать Диоманде и повысит ему зарплату. В новом контракте 19-летнего вингера по-прежнему не будет отступных (Sky Sport)
10 минут назад
Товарищеские матчи. Германия против Ганы, Узбекистан победил Венесуэлу, Азербайджан обыграл Сьерра-Леоне
24 минуты назадLive
Почеттино о слухах про «Тоттенхэм» и «Реал»: «Переговоров нет, ко мне никто не обращался. Мы сосредоточены на ЧМ, у меня есть обязательства перед сборной США»
42 минуты назад
Зиркзе об «МЮ»: «Иногда думаешь: «Черт подери, я играю на «Олд Траффорд». Вокруг стадиона особая аура, подобного нет нигде на планете»
53 минуты назад
«Хетафе» выкупил форварда Сатриано у «Лиона» за 6+0,2 млн евро
57 минут назад
Тренер Мали Саинтфит: «У России есть история в более 60 лет топ-футбола. Были титул и финал Евро, Дасаев, Онопко и Карпин, сейчас – Сафонов и Головин»
сегодня, 16:37
Первая лига. «Торпедо» принимает СКА
сегодня, 16:32Live
Месси выйдет в старте с Замбией, сообщил Скалони: «У Аргентины есть список из 55 человек на ЧМ. Мы будем отсеивать футболистов в зависимости от их игры, решение примем в конце»
сегодня, 16:26
Бесчастных о сборной в 2002-м: «Романцева критиковали, что тащит «своего», но я не играл. Перед Югославией Мостовой говорит: «А можно его выпустить? Нужен форвард, понимающий спартаковский футбол»
сегодня, 16:09
Рекомендуем