Карпин о 31 игроке в сборной: «Франции и Англии нужно наигрывать основу к ЧМ, а они играют двумя разными составами, у англичан 5 вратарей. Мы знакомимся с новичками, смотрим на их состояние»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему вызывает много игроков в национальную команду.
– ФИФА разрешила в товарищеских матчах использовать до восьми замен и вносить в заявку до 28 футболистов. С этим связано ваше решение вызвать на этот сбор 31 футболиста?
– Конкретно с этим решением ФИФА не связано – раньше было шесть замен и 26 человек в заявке.
Давайте на примере. Сейчас у Франции и Англии появилась возможность играть товарищеские матчи. До этого у них ее было – были либо отборочные игры, либо Лига наций. В окончательном списке у Англии 35 игроков, причем пять вратарей. Франция уже сыграла две игры двумя абсолютно разными составами.
У нас, к сожалению, только товарищеские матчи. Мы имеем возможность вызывать большое количество новичков, знакомиться с ними, смотреть на их состояние.
Еще один нюанс: Франция и Англия готовятся к чемпионату мира в июне, и им, казалось бы, нужно наигрывать основной состав, а они играют двумя разными составами, – сказал Карпин.
В принципе фиг с ним ,просто нынешние созывы размывают значимость понятия "вызов в сборную" .
утрирую, но ощущение что скоро и из медиалиги кого нибудь подтянут
Один состав будет наигрывать или три, разницы нет никакой.
Соперники такие, что не выиграть очень сложно, игра будет неинтересной, потому что никому не нужна.
Но зато игрокам плюс, - матчи за сборную.
То был просто футболист Вася Пупкин, а теперь игрок сборной, не хухры-мухры, давай премию к зарплате))
Ну и тренеру спокойнее, всегда можно отмазаться экспериментальным составом))