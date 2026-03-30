Карпин о 31 игроке в сборной: «Франции и Англии нужно наигрывать основу к ЧМ, а они играют двумя разными составами, у англичан 5 вратарей. Мы знакомимся с новичками, смотрим на их состояние»

Карпин объяснил, почему вызывает много игроков в сборную.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему вызывает много игроков в национальную команду. 

– ФИФА разрешила в товарищеских матчах использовать до восьми замен и вносить в заявку до 28 футболистов. С этим связано ваше решение вызвать на этот сбор 31 футболиста?

– Конкретно с этим решением ФИФА не связано – раньше было шесть замен и 26 человек в заявке.

Давайте на примере. Сейчас у Франции и Англии появилась возможность играть товарищеские матчи. До этого у них ее было – были либо отборочные игры, либо Лига наций. В окончательном списке у Англии 35 игроков, причем пять вратарей. Франция уже сыграла две игры двумя абсолютно разными составами.

У нас, к сожалению, только товарищеские матчи. Мы имеем возможность вызывать большое количество новичков, знакомиться с ними, смотреть на их состояние.

Еще один нюанс: Франция и Англия готовятся к чемпионату мира в июне, и им, казалось бы, нужно наигрывать основной состав, а они играют двумя разными составами, – сказал Карпин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
И забираем взносы с их агентов, немного подумав, добавил Валера
У Англии и Франции много сильных игроков, поэтому два состава. У России и на один полноценный состав игроков нет. Валера пробивает дно после таких рассуждений. Ещё и от Никарагуа он ничего не ждал. Полный лузер по факту. Давай, до свидания. Сводничать, то есть знакомиться с новичками любой тренер сможет. И дешевле .
У Франции сильных игроков на два состава. Вот и выбирают.А у нас вызов 31 игрока похоже на историю с некому не нужной "сборная-2" Которую никто не смотрел и она нафиг никому была не нужна.
В принципе фиг с ним ,просто нынешние созывы размывают значимость понятия "вызов в сборную" .
утрирую, но ощущение что скоро и из медиалиги кого нибудь подтянут
Кстати, Валера как неоспоримый специалист по товарищеским матчам, будет очень востребован в канун чемпионата мира
Ща ему малийцы сюрприз под хвост преподнесут ...
Мне кажется Валера давно уже со всеми перезнакомился
Ответ Максим Цибин
И переругался)
Ответ Максим Цибин
"Очень приятно, царь",
Давно уже пора на каждые пару матчей назначать нового главного тренера сборной России по футболу. Так и тренеров посмотрим, и игроков.
Ответ Ивванов
Я давно уже высказывал эту идею. Но обычно минусуют. Зачем сейчас постоянный тренер, если матчей нет? А на каждые два шапито можно разных приглашать и посмотреть на их концепции. И как при Валерке разные игроки будут проходить через сборную. Например, пару матчей Талалаев, пару матчей Азметзянов, пару матчей Галактионов, пару матчей Мусаев.
Так на них надо в чемпионате и кубке смотреть,а вызывать сильнейших и наигрывать уже хоть как-то основной состав.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Вам этот основной состав сейчас зачем нужен? Чтобы что? Помнится, и Капелло и Адвокат тащили одних и тех же, всем не нравилось, что новых людей нет в сборной. Сейчас новичков полно и вам снова не нравится
Ответ Old Partisan
Правильно, нам и Карпин в качестве главного тренера не нужен. Поэтому даешь новичков-тренеров, чтобы тебе понравилось.
А за какие заслуги его назначили ГТ сборной? Больше никто не согласился?
Ответ igorkuz45
Он красивый
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
И мы ему верим.
Вот как-то пофиг сколько Карпин народу вызывает на бессмысленные товарняки.
Один состав будет наигрывать или три, разницы нет никакой.
Соперники такие, что не выиграть очень сложно, игра будет неинтересной, потому что никому не нужна.
Но зато игрокам плюс, - матчи за сборную.
То был просто футболист Вася Пупкин, а теперь игрок сборной, не хухры-мухры, давай премию к зарплате))
Ну и тренеру спокойнее, всегда можно отмазаться экспериментальным составом))
Слуцкий о ЦСКА: «Интересы Челестини росли примерно как в сказке о рыбаке и рыбке. У него 9 помощников, а у меня был один. Жена в тренерском штабе – недопустимый перегиб»
только что
Разыгрываем футболку ЦСКА – в такой армейцы взяли Кубок УЕФА
14 минут назадТесты и игры
Мбаппе забросил мяч в мусорную корзину в раздевалке сборной Франции и отпраздновал танцем: «10-дневный контракт, НБА? 🏀👀»
54 минуты назадВидео
«Талалаев в игровом стрессе теряет человеческие обличия. Он просто ######## мяч на трибуну, а потом подвел под это теоретическую базу». Слуцкий о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА
сегодня, 16:57
Глебов о матчах России: «Хорватия или Франция – без разницы для текущего состава. Дайте шанс, и будем смотреть, кто сильнее. У нас много игроков, которые готовы рвать и метать»
сегодня, 16:56
Мир отрицает вину по делу о сексуальном насилии, но признает, что занимался сексом с двумя заявительницами. Защита требует открытого судебного разбирательства и оправдания игрока
сегодня, 16:45
Карпин о том, как настраивает игроков сборной: «Бью их. Лучше их спросите»
сегодня, 16:20
Шалимов о Максименко: «В «Спартаке» должен быть супер-вратарь, который не привозит и чуть-чуть выручает. У него ни одной грубой ошибки в 12 голах после рестарта»
сегодня, 15:50
Карло Анчелотти: «Чтобы выиграть ЧМ, Бразилии нужны талант и сильная оборона – другого способа нет. У нас есть Винисиус и Рафинья – лучшие в мире на данный момент»
сегодня, 15:48
Попов о речи Карпина в перерыве с Никарагуа: «Тренер – педагог. И чему он научит, если постоянно матом разговаривает? Двойка ему и SMM сборной. Общество еще не доросло до культурного тренера»
сегодня, 15:35
