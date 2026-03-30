Карпин о 31 игроке в сборной: «Франции и Англии нужно наигрывать основу к ЧМ, а они играют двумя разными составами, у англичан 5 вратарей. Мы знакомимся с новичками, смотрим на их состояние»

Карпин объяснил, почему вызывает много игроков в сборную.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему вызывает много игроков в национальную команду.

– ФИФА разрешила в товарищеских матчах использовать до восьми замен и вносить в заявку до 28 футболистов. С этим связано ваше решение вызвать на этот сбор 31 футболиста?

– Конкретно с этим решением ФИФА не связано – раньше было шесть замен и 26 человек в заявке.

Давайте на примере. Сейчас у Франции и Англии появилась возможность играть товарищеские матчи. До этого у них ее было – были либо отборочные игры, либо Лига наций. В окончательном списке у Англии 35 игроков, причем пять вратарей. Франция уже сыграла две игры двумя абсолютно разными составами.

У нас, к сожалению, только товарищеские матчи. Мы имеем возможность вызывать большое количество новичков, знакомиться с ними, смотреть на их состояние.

Еще один нюанс: Франция и Англия готовятся к чемпионату мира в июне, и им, казалось бы, нужно наигрывать основной состав, а они играют двумя разными составами, – сказал Карпин.