Почеттино о слухах про «Тоттенхэм» и «Реал»: «Переговоров нет, ко мне никто не обращался. Мы сосредоточены на ЧМ, у меня есть обязательства перед сборной США»
Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино ответил на вопрос про слухи о своем переходе в «Тоттенхэм» или «Реал Мадрид».
«Никаких переговоров нет. Мы здесь очень сосредоточены на чемпионате мира.
Все знают, что у меня есть обязательства перед национальной сборной. Сейчас не время говорить о будущем.
Никто ко мне не обращался. Но кто знает, что может произойти.
И кстати, мы открыты [к тому, чтобы остаться в сборной США], почему бы и нет, если федерация будет довольна?» – сказал Почеттино.
