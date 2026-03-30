  • Почеттино о слухах про «Тоттенхэм» и «Реал»: «Переговоров нет, ко мне никто не обращался. Мы сосредоточены на ЧМ, у меня есть обязательства перед сборной США»
Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино ответил на вопрос про слухи о своем переходе в «Тоттенхэм» или «Реал Мадрид».

«Никаких переговоров нет. Мы здесь очень сосредоточены на чемпионате мира.

Все знают, что у меня есть обязательства перед национальной сборной. Сейчас не время говорить о будущем.

Никто ко мне не обращался. Но кто знает, что может произойти.

И кстати, мы открыты [к тому, чтобы остаться в сборной США], почему бы и нет, если федерация будет довольна?» – сказал Почеттино.

Де Дзерби и Почеттино – фавориты на пост тренера «Тоттенхэма». Роберто готов возглавить клуб, если он не вылетит из АПЛ

«Реал» рассматривает назначение Почеттино. Арбелоа понадобится «чудо» или победа в ЛЧ, чтобы остаться тренером. Клуб также может уволить главного скаута Калафата (ESPN)

Почеттино : «Да я бы с удовольствием, но меня Трамп не отпустит»
«Тоттенхэм» пытается убедить Де Дзерби возглавить команду сейчас. Клуб предлагает тренеру хороший бонус за сохранение прописки в АПЛ и подъемные (Бен Джейкобс)
вчера, 20:28
Де Дзерби, Почеттино и Робби Кин вошли в шорт-лист «Тоттенхэма»
11 февраля, 16:42
«Тоттенхэм» рассматривает возвращение Почеттино. Тренер не сможет возглавить команду до завершения ЧМ-2026 (Бен Джейкобс)
11 февраля, 12:18
Тренер США Почеттино о ЧМ-2026: «Прекрасная возможность для страны показать футбол... Меня просят говорить «соккер»!»
6 декабря 2025, 09:53
