Почеттино о слухах про «Тоттенхэм» и «Реал»: «Переговоров нет, ко мне никто не обращался. Мы сосредоточены на ЧМ, у меня есть обязательства перед сборной США»

Почеттино о «Тоттенхэме» и «Реале»: переговоров нет, я сосредоточен на США и ЧМ.

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино ответил на вопрос про слухи о своем переходе в «Тоттенхэм » или «Реал Мадрид ».

«Никаких переговоров нет. Мы здесь очень сосредоточены на чемпионате мира.

Все знают, что у меня есть обязательства перед национальной сборной. Сейчас не время говорить о будущем.

Никто ко мне не обращался. Но кто знает, что может произойти.

И кстати, мы открыты [к тому, чтобы остаться в сборной США], почему бы и нет, если федерация будет довольна?» – сказал Почеттино.

Де Дзерби и Почеттино – фавориты на пост тренера «Тоттенхэма». Роберто готов возглавить клуб, если он не вылетит из АПЛ

«Реал» рассматривает назначение Почеттино. Арбелоа понадобится «чудо» или победа в ЛЧ, чтобы остаться тренером. Клуб также может уволить главного скаута Калафата (ESPN )