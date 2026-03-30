Мбаппе забросил мяч в мусорную корзину в раздевалке сборной Франции и отпраздновал танцем: «10-дневный контракт, НБА? 🏀👀»
В официальном аккаунте сборной Франции выложили видео, на котором форвард забрасывает мяч в мусорную корзину в раздевалке после товарищеского матча с командой Колумбии (3:1), после чего со смехом пробежал по помещению и отпраздновал танцем.
«10-дневный контракт? 🏀👀» – прокомментировал ролик Килиан, отметив аккаунт НБА. Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации сделала репост этой публикации.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Килиана Мбаппе
Руками левша ( судя по броску).
Ногами -- правша.
Тут даже врачи Реала с его конечностями недавно запутались , видимо