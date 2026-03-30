  • Мбаппе забросил мяч в мусорную корзину в раздевалке сборной Франции и отпраздновал танцем: «10-дневный контракт, НБА? 🏀👀»
Видео
Мбаппе забросил мяч в мусорную корзину в раздевалке сборной Франции и отпраздновал танцем: «10-дневный контракт, НБА? 🏀👀»

Мбаппе в шутку предложил НБА посотрудничать.

Килиан Мбаппе в шутку предложил НБА заключить контракт на несколько дней. 

В официальном аккаунте сборной Франции выложили видео, на котором форвард забрасывает мяч в мусорную корзину в раздевалке после товарищеского матча с командой Колумбии (3:1), после чего со смехом пробежал по помещению и отпраздновал танцем. 

«10-дневный контракт? 🏀👀» – прокомментировал ролик Килиан, отметив аккаунт НБА. Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации сделала репост этой публикации. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Килиана Мбаппе
Забил неплохо и радовался пожалуй больше, чем когда на поле забивает😃
Забил неплохо и радовался пожалуй больше, чем когда на поле забивает😃
Голов уже много забил, а трешка первая😂
Или на минималку Лейкерс???
Реал рискует потерять игрока! 🤣
Прирождённый конторский работник.
Забросил мяч, и, как я это называю, "дал Винисиуса". Надеюсь, его ни в чем не обвинят - он же не со зла.
С конечностями, чёт , бардак какой-то у Килиана.
Руками левша ( судя по броску).
Ногами -- правша.
Тут даже врачи Реала с его конечностями недавно запутались , видимо
Африканский вайб:)
Новости уже из пальца высасывают. Скорее бы клубный футбол вернулся
