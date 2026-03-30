Зиркзе об «МЮ»: «Иногда думаешь: «Черт подери, я играю на «Олд Траффорд». Вокруг стадиона особая аура, подобного нет нигде на планете»

Зиркзе об «МЮ»: энергии как на «Олд Траффорд» нет нигде на этой планете.

Нападающий «Манчестер Юнайтед » Джошуа Зиркзе считает уникальной атмосферу на домашнем стадионе клуба.

«Я думаю, ничего подобного больше нет. Когда перед игрой начинают петь United Road, и ты просто… Даже если ты на поле в матче, иногда ты просто оглядываешься вокруг и думаешь: «Черт подери, я играю на «Олд Траффорд ».

Это что-то особенное, ты просто чувствуешь это. Это сложно объяснить, но это просто особая энергия, аура, которая витает вокруг стадиона, связанная с историей, великими игроками, которые были в этом клубе.

Единственное, что я могу сказать, я очень благодарен за возможность выходить на поле перед этими болельщиками. Это просто невероятно – стадион, фанаты. Я думаю, ничего подобного нет нигде на этой планете», – сказал Зиркзе в беседе с клубными СМИ.