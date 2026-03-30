  Зиркзе об «МЮ»: «Иногда думаешь: «Черт подери, я играю на «Олд Траффорд». Вокруг стадиона особая аура, подобного нет нигде на планете»
Зиркзе об «МЮ»: «Иногда думаешь: «Черт подери, я играю на «Олд Траффорд». Вокруг стадиона особая аура, подобного нет нигде на планете»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе считает уникальной атмосферу на домашнем стадионе клуба.

«Я думаю, ничего подобного больше нет. Когда перед игрой начинают петь United Road, и ты просто… Даже если ты на поле в матче, иногда ты просто оглядываешься вокруг и думаешь: «Черт подери, я играю на «Олд Траффорд».

Это что-то особенное, ты просто чувствуешь это. Это сложно объяснить, но это просто особая энергия, аура, которая витает вокруг стадиона, связанная с историей, великими игроками, которые были в этом клубе.

Единственное, что я могу сказать, я очень благодарен за возможность выходить на поле перед этими болельщиками. Это просто невероятно – стадион, фанаты. Я думаю, ничего подобного нет нигде на этой планете», – сказал Зиркзе в беседе с клубными СМИ.

Только он то не играет, сидит)))
Это ты ещё в окно от жены , спрятавшей твою форму, не выпрыгивал в старых трениках с отвисшими коленками, чтобы в Измайловском парке в воскресенье погонять с такими же счастливыми людьми на поле, излишне не обременненном травой))
