«Хетафе» выкупил форварда Сатриано у «Лиона» за 6+0,2 млн евро
«Хетафе» выкупил нападающего Мартина Сатриано у «Лиона».
Мартин Сатриано останется в «Хетафе» на постоянной основе.
Испанский клуб объявил о выкупе 25-летнего нападающего у «Лиона», стороны заключили контракт до лета 2030 года. С января этого года уругваец играл за «Хетафе» на правах аренды.
Французский клуб сообщил, что сумма сделки составила 6 миллионов евро и может возрасти еще на 200 тысяч евро за счет бонусов.
На счету Сатриано 10 матчей и 3 гола в текущем сезоне Ла Лиги. Его статистику можно найти здесь.
ВАР сделал футбол лучше?919 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Хетафе»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем