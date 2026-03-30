«Хетафе» выкупил форварда Сатриано у «Лиона» за 6+0,2 млн евро

«Хетафе» выкупил нападающего Мартина Сатриано у «Лиона».

Испанский клуб объявил о выкупе 25-летнего нападающего у «Лиона », стороны заключили контракт до лета 2030 года. С января этого года уругваец играл за «Хетафе» на правах аренды.

Французский клуб сообщил , что сумма сделки составила 6 миллионов евро и может возрасти еще на 200 тысяч евро за счет бонусов.

На счету Сатриано 10 матчей и 3 гола в текущем сезоне Ла Лиги .