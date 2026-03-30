  «Талалаев в игровом стрессе теряет человеческие обличия. Он просто ######## мяч на трибуну, а потом подвел под это теоретическую базу». Слуцкий о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА
«Талалаев в игровом стрессе теряет человеческие обличия. Он просто ######## мяч на трибуну, а потом подвел под это теоретическую базу». Слуцкий о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, возглавляющий «Шанхай Шэньхуа», высказался о стычке в матче армейцев с «Балтикой». 

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил игровой мяч на трибуны, после чего его толкнул армеец Энрике Кармо, что привело к массовой потасовке. В результате Талалаев был удален с поля, а после дисквалифицирован на 4 матча.

«Балтика» – самая тренерская команда РПЛ. Я уверен, что ни один российский игрок «Балтики» не заиграет в топ-клубе. Это как игроки «Ростова» Бердыева – российские игроки потом не играли ярко в других командах.

Я очень высоко оценивают Талалаева как тренера, но эпизод с ЦСКА возмутительнейший. Его невозможно защитить в этой ситуации. Вообще все равно, что ему хотелось, что команда его не слышала. Я такого ни разу в жизни не видел.

Талалаев в игровом стрессе теряет абсолютно любые человеческие обличия. Когда под это пытаются подвести, что он играет, что он создает шоу, – это неправда. Когда у него оказался мяч, он его выбил, а потом под это подвел какую-то теоретическую базу. А ее не было. Он просто ######## (долбанул – Спортс’’) мяч на трибуну.

Как вы думаете, что Талалаев говорил Акинфееву в свое оправдание? Я не могу читать по губам, но у меня есть версия. Я думаю, что он говорил: «Думал, сейчас дадут финальный свисток, поэтому я с радостью выбил мяч на трибуну». Это был единственно возможный аргумент. Никакого свистка не было, Кармо бежал быстро вводить аут.

Поэтому Талалаев абсолютно не прав. Оправдания, что он хотел помочь своей команде… Это все равно что ты хотел помочь жене, поэтому убил пять человек.

Я бы лучше пропустил гол и проиграл, чем вот так поступил», – сказал Слуцкий в шоу «Это футбол, брат!».

Ну Талалаева могут защищать либо неадекааты, либо те, кому надо показать себя, для дальнейшего трудоустройства. Поддувалы
Ответ Кирилл Эсаулов
Ну Талалаева могут защищать либо неадекааты, либо те, кому надо показать себя, для дальнейшего трудоустройства. Поддувалы
Агентов представляешь ? Чьих будешь ?
Ответ Сибирский литовец
Агентов представляешь ? Чьих будешь ?
Возможно, болельщик футбольных клубов из Москвы, которые, возможно, благодаря Талалаеву остаются без медалей.
Слуцкий лучший из всех кто комментировал случай
Ответ Рамис Гилязетдинов
Слуцкий лучший из всех кто комментировал случай
Лёня красавец. Лучше обосновать не получится! Умеет же.
Тут, что можно добавить? Всё правильно Слуцкий сказал. Вряд ли кто-то будет спорить... Талалаеву нужно принимать препараты, хотя бы перед игрой, чтобы такого не происходило в будущем.
Шарит Лёня - Талалаев просто е###н
"Талалаев в игровом стрессе теряет абсолютно любые человеческие обличия"
Отлично сказано
Слуцкий в спокойном разговоре теряет лицо и уважение, постоянно переходя на мат.
Абсолютно прав Слуцкий.
Слуц наш бегемотяра, все таки. Я болельщик ЦСКА, от него только хорошие воспоминания.
да у него этого обличия и без стресса не так много)
