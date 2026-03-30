  Глебов о матчах России: «Хорватия или Франция – без разницы для текущего состава. Дайте шанс, и будем смотреть, кто сильнее. У нас много игроков, которые готовы рвать и метать»
Глебов о матчах России: «Хорватия или Франция – без разницы для текущего состава. Дайте шанс, и будем смотреть, кто сильнее. У нас много игроков, которые готовы рвать и метать»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов считает, что национальная команда готова сразиться с Хорватией или Францией.

«Думаю, текущий состав способен играть с командами уровня Хорватии. Если посмотреть, сборная омолодилась, много энергичных футболистов, которые готовы рвать и метать.

Хорватия или Франция – без разницы. Дайте нам шанс, и будем смотреть, кто сильнее», – заявил Глебов.

Сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

ВАР сделал футбол лучше?
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
В матче с более или менее сильной евросборной, Кирилл, боюсь, что и вас, и нас будет рвать. Но есть разница)
Без шансов для этой сборной солянки. Нет стабильного наигранного состава в сборной России
Ответ RUSSERG
Без шансов для этой сборной солянки. Нет стабильного наигранного состава в сборной России
Откуда наиганному составу взяться, если в сборной уже давно нет тренера.
Почти процитировал товарища Бывалова из х/ф "Волга-Волга" 1938 года.
нет, ну, играть-то этот состав с Францией действительно способен, кто спорит то? 0-4, 1-6, 2-8....
Ответ Чемпион Людей
нет, ну, играть-то этот состав с Францией действительно способен, кто спорит то? 0-4, 1-6, 2-8....
2:8? Ты льстишь нашей сборной
Это будет сексуальное насилие над нашей сборной
По алфавиту пойдём ! Мали, Никарагуа… Оман!
Ответ Spaten
По алфавиту пойдём ! Мали, Никарагуа… Оман!
Панама, Руанда, Сальвадор, Тайланд, Уганда, Фиджи - отличная перспектива.
Ответ Spaten
По алфавиту пойдём ! Мали, Никарагуа… Оман!
А Пуэрто-Рико можно сразу две буквы закрыть
Лично я спрятался под кроватью.
А чего тогда не рвёте и не мечете?
Монтсеррат и Барбадос,а не Хорватия и Франция
Пока как есть
Окончили курсы кройки и шитья, а теперь только и будут рвать и метать на словах топовые футбольные сборные.
Материалы по теме
Аршавин о ЧМ-2026: «Россия бы пробилась – 48 команд отбираются, все кому не лень. И точно вышла бы из группы»
сегодня, 13:44
Пономарев о 3:1 с Никарагуа: «У нас низкий уровень футбола. Карпин глупость говорит, недооценки быть не может. Мы играли со сборной полиции Сан-Паулу, и то настраивались серьезно»
сегодня, 09:12
Тренер Мали Саинтфит: «Россия – топ-сборная. Могла бы претендовать на победу в Кубке Африки, если бы выступала там»
сегодня, 08:15
Рекомендуем
Главные новости
Карпин о 31 игроке в сборной: «Франции и Англии нужно наигрывать основу к ЧМ, а они играют двумя разными составами, у англичан 5 вратарей. Мы знакомимся с новичками, смотрим на их состояние»
21 минуту назад
Мбаппе забросил мяч в мусорную корзину в раздевалке сборной Франции и отпраздновал танцем: «10-дневный контракт, НБА? 🏀👀»
36 минут назадВидео
«Талалаев в игровом стрессе теряет человеческие обличия. Он просто ######## мяч на трибуну, а потом подвел под это теоретическую базу». Слуцкий о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА
59 минут назад
Мир отрицает вину по делу о сексуальном насилии, но признает, что занимался сексом с двумя заявительницами. Защита требует открытого судебного разбирательства и оправдания игрока
сегодня, 16:45
Карпин о том, как настраивает игроков сборной: «Бью их. Лучше их спросите»
сегодня, 16:20
Шалимов о Максименко: «В «Спартаке» должен быть супер-вратарь, который не привозит и чуть-чуть выручает. У него ни одной грубой ошибки в 12 голах после рестарта»
сегодня, 15:50
Карло Анчелотти: «Чтобы выиграть ЧМ, Бразилии нужны талант и сильная оборона – другого способа нет. У нас есть Винисиус и Рафинья – лучшие в мире на данный момент»
сегодня, 15:48
Попов о речи Карпина в перерыве с Никарагуа: «Тренер – педагог. И чему он научит, если постоянно матом разговаривает? Двойка ему и SMM сборной. Общество еще не доросло до культурного тренера»
сегодня, 15:35
Батраков, Дивеев, Тюкавин, Фомин и Митрюшкин не тренировались с Россией перед матчем с Мали. Сафонов и Пальцев уехали из сборной раньше
сегодня, 15:23
Госдума не будет выдвигать новых инициатив по продаже пива на стадионах, заявил Свищев: «Процесс остановлен»
сегодня, 14:52
Ко всем новостям
Последние новости
УЕФА заморозит стоимость большей части билетов на Евро-2028 на уровне 2024 года. ФИФА подняла цены на финал ЧМ в 7 раз по сравнению с 2022-м
через 1 минуту
«Лейпциг» не планирует продавать Диоманде и повысит ему зарплату. В новом контракте 19-летнего вингера по-прежнему не будет отступных (Sky Sport)
56 секунд назад
Товарищеские матчи. Германия против Ганы, Узбекистан победил Венесуэлу, Азербайджан обыграл Сьерра-Леоне
14 минут назадLive
Тимощук о Дугласе в сборной Бразилии: «С Винисиусом на фланге не всегда сыграешь так остро, как в «Зените», но выглядел уверенно с Францией. Радует востребованность наших игроков»
15 минут назад
Почеттино о слухах про «Тоттенхэм» и «Реал»: «Переговоров нет, ко мне никто не обращался. Мы сосредоточены на ЧМ, у меня есть обязательства перед сборной США»
32 минуты назад
Зиркзе об «МЮ»: «Иногда думаешь: «Черт подери, я играю на «Олд Траффорд». Вокруг стадиона особая аура, подобного нет нигде на планете»
43 минуты назад
«Хетафе» выкупил форварда Сатриано у «Лиона» за 6+0,2 млн евро
47 минут назад
Тренер Мали Саинтфит: «У России есть история в более 60 лет топ-футбола. Были титул и финал Евро, Дасаев, Онопко и Карпин, сейчас – Сафонов и Головин»
сегодня, 16:37
Первая лига. «Торпедо» принимает СКА
сегодня, 16:32Live
Месси выйдет в старте с Замбией, сообщил Скалони: «У Аргентины есть список из 55 человек на ЧМ. Мы будем отсеивать футболистов в зависимости от их игры, решение примем в конце»
сегодня, 16:26
Рекомендуем