Глебов о матчах России: «Хорватия или Франция – без разницы для текущего состава. Дайте шанс, и будем смотреть, кто сильнее. У нас много игроков, которые готовы рвать и метать»
«Думаю, текущий состав способен играть с командами уровня Хорватии. Если посмотреть, сборная омолодилась, много энергичных футболистов, которые готовы рвать и метать.
Хорватия или Франция – без разницы. Дайте нам шанс, и будем смотреть, кто сильнее», – заявил Глебов.
Сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.
ВАР сделал футбол лучше?1563 голоса
Да
Нет
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пока как есть