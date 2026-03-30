Глебов о матчах России: «Хорватия или Франция – без разницы для текущего состава. Дайте шанс, и будем смотреть, кто сильнее. У нас много игроков, которые готовы рвать и метать»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов считает, что национальная команда готова сразиться с Хорватией или Францией.

«Думаю, текущий состав способен играть с командами уровня Хорватии . Если посмотреть, сборная омолодилась, много энергичных футболистов, которые готовы рвать и метать.

Хорватия или Франция – без разницы. Дайте нам шанс, и будем смотреть, кто сильнее», – заявил Глебов.

Сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.