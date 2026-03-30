Тренер Мали: у России есть история в 60 лет топ-футбола.

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит заявил, что сборная России 60 лет находится в топе мирового футбола.

Во вторник, 31 марта, сборная России проведет BetBoom товарищеский матч с командой Мали в Санкт-Петербурге.

Ранее экс-полузащитник «Зенита» «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что в мире из российских футболистов известны только он и Андрей Канчельскис, выступавший за «Манчестер Юнайтед». Бельгийскому специалисту задали вопрос, кого из российских игроков знают даже в Мали.

«Очень сложно сказать. Ну, конечно, назвать себя единственной звездой это такое… Потому что был и титул чемпионов Европы 1960 года, и финал чемпионата Европы 1988 года, когда на воротах Дасаев стоял. И дальше были известны фамилии Онопко и Карпин . Чемпионат мира 1986 года, 3:4 против Бельгии. То есть более 60 лет топ-футбола вообще-то у России есть в качестве истории.

И сейчас у вас есть и Сафонов, который играет за «ПСЖ », и Головин , который играет за «Монако». Может быть, другие игроки, которые играют в России, менее в Европе известны, потому что матчи РПЛ не транслируются в Европе. Но я бы хотел повторить свою мысль. Все равно игры выигрывают не звезды, игры выигрывают команды», – сказал Саинтфит.

Тренер Мали Саинтфит: «Россия – топ-сборная. Могла бы претендовать на победу в Кубке Африки, если бы выступала там»