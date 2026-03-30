Тренер Мали Саинтфит: «У России есть история в более 60 лет топ-футбола. Были титул и финал Евро, Дасаев, Онопко и Карпин, сейчас – Сафонов и Головин»
Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит заявил, что сборная России 60 лет находится в топе мирового футбола.
Во вторник, 31 марта, сборная России проведет BetBoom товарищеский матч с командой Мали в Санкт-Петербурге.
Ранее экс-полузащитник «Зенита» «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что в мире из российских футболистов известны только он и Андрей Канчельскис, выступавший за «Манчестер Юнайтед». Бельгийскому специалисту задали вопрос, кого из российских игроков знают даже в Мали.
«Очень сложно сказать. Ну, конечно, назвать себя единственной звездой это такое… Потому что был и титул чемпионов Европы 1960 года, и финал чемпионата Европы 1988 года, когда на воротах Дасаев стоял. И дальше были известны фамилии Онопко и Карпин. Чемпионат мира 1986 года, 3:4 против Бельгии. То есть более 60 лет топ-футбола вообще-то у России есть в качестве истории.
И сейчас у вас есть и Сафонов, который играет за «ПСЖ», и Головин, который играет за «Монако». Может быть, другие игроки, которые играют в России, менее в Европе известны, потому что матчи РПЛ не транслируются в Европе. Но я бы хотел повторить свою мысль. Все равно игры выигрывают не звезды, игры выигрывают команды», – сказал Саинтфит.
