Мир отрицает вину по делу о сексуальном насилии, но признает, что занимался сексом с двумя заявительницами. Защита требует открытого судебного разбирательства и оправдания игрока

Напомним, в начале сентября 2024 года форвард  был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Согласно показаниям одной из предполагаемых жертв, преступление было совершено на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка вместе с подругой отправились после знакомства с Миром в ночном клубе.

Расследование дела еще продолжается. Арендованному «Эльче» у «Севильи» игроку запретили контактировать и приближаться к женщинам на расстояние ближе 500 метров. Прокуратура требует приговорить его к 10,5 года тюрьмы – в этот срок входят 9 лет непосредственно за сексуальное насилие, еще 18 месяцев – за нанесение телесных повреждений и морального ущерба.

Сторона защиты подала письменное заявление, в котором отрицает факт насилия. По словам футболиста, он познакомился с двумя женщинами в VIP-зоне ночного клуба в Валенсии, где занялся сексом с одной из них. Затем они отправились домой к Миру, где он вступил в интимную связь со второй девушкой. После этого он снова занялся сексом с первой женщиной.

По версии адвокатов Мира, между девушками произошла ссора из-за того, что Рафа переспал с ними обеими. В ситуацию вмешалась охрана жилого комплекса, а затем и местная полиция, которая приняла заявления у женщин. 

В заявлении защиты говорится, что ни в одном из документов, составленных в тот вечер, не упоминаются преступления против сексуальной свободы, поскольку ни одна из заявительниц не сообщала ни о чем подобном. Одна из них рассказала, что разозлилась, когда ее подруга ушла с игроком, а другая заявила, что один из друзей футболиста ударил ее по руке.

Стороны Рафы Мира требует оправдательного приговора и открытого судебного разбирательства, в то время как обвинение просит проводить слушания за закрытыми дверями. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
Да, Мир последние лет 6 не слабо так насилует население
Или кто-то насилует Мир...тут как посмотреть
История, как две шлюпки не смогли поделить мужика, богатого мужика - футболиста)))
стара как мир
Свободу Юрию Деточкину!
Дед смотрит телевизор. Идёт передача "В мире животных". Один таракан самец другого самца победил и заскочил на самку.
Дед выключает телевизор. Тьфу, говорит, вот так везде: "Насилие и секс, секс и насилие..."
"анялся сексом с одной из них. Затем они отправились домой к Миру, где он вступил в интимную связь со второй девушкой. После этого он снова занялся сексом с первой женщиной."
Наш пострел везде поспел ) Хз как, правда.
Новый вид заработка у прости господи
Пластмассовый мир победил...
Да просто женская ревность, что одну поимели на один раз больше привела к спору , где доброжелатели подсказали как поступить лучше или же решили отомстить на пару
Виноваты Виза, Мастеркард и Американ Экспресс
