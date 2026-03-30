Мир отрицает вину по делу о сексуальном насилии, но признает, что занимался сексом с двумя заявительницами. Защита требует открытого судебного разбирательства и оправдания игрока

Нападающий «Эльче » Рафа Мир отрицает вину по делу о сексуальном насилии.

Напомним, в начале сентября 2024 года форвард был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Согласно показаниям одной из предполагаемых жертв, преступление было совершено на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка вместе с подругой отправились после знакомства с Миром в ночном клубе.

Расследование дела еще продолжается. Арендованному «Эльче» у «Севильи» игроку запретили контактировать и приближаться к женщинам на расстояние ближе 500 метров. Прокуратура требует приговорить его к 10,5 года тюрьмы – в этот срок входят 9 лет непосредственно за сексуальное насилие, еще 18 месяцев – за нанесение телесных повреждений и морального ущерба.

Сторона защиты подала письменное заявление, в котором отрицает факт насилия. По словам футболиста, он познакомился с двумя женщинами в VIP-зоне ночного клуба в Валенсии, где занялся сексом с одной из них. Затем они отправились домой к Миру, где он вступил в интимную связь со второй девушкой. После этого он снова занялся сексом с первой женщиной.

По версии адвокатов Мира, между девушками произошла ссора из-за того, что Рафа переспал с ними обеими. В ситуацию вмешалась охрана жилого комплекса, а затем и местная полиция, которая приняла заявления у женщин.

В заявлении защиты говорится, что ни в одном из документов, составленных в тот вечер, не упоминаются преступления против сексуальной свободы, поскольку ни одна из заявительниц не сообщала ни о чем подобном. Одна из них рассказала, что разозлилась, когда ее подруга ушла с игроком, а другая заявила, что один из друзей футболиста ударил ее по руке.

Стороны Рафы Мира требует оправдательного приговора и открытого судебного разбирательства, в то время как обвинение просит проводить слушания за закрытыми дверями.