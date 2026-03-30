  • Месси выйдет в старте с Замбией, сообщил Скалони: «У Аргентины есть список из 55 человек на ЧМ. Мы будем отсеивать футболистов в зависимости от их игры, решение примем в конце»
Месси выйдет в старте с Замбией, сообщил Скалони: «У Аргентины есть список из 55 человек на ЧМ. Мы будем отсеивать футболистов в зависимости от их игры, решение примем в конце»

Месси выйдет в старте на матч с Замбией.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о выборе состава на матч с Замбией и летний чемпионат мира.

Аргентинцы проведут товарищескую игру против Замбии в ночь на 1 апреля.

Скалони подтвердил, что Лионель Месси выйдет в стартовом составе. По его словам, причина множественных изменений по сравнению с прошлой встречей заключается в том, чтобы «дать шанс другим игрокам». Против Мавритании (2:1) Месси сыграл один тайм.

«Мы уже представили список из 55 игроков [на ЧМ] в Аргентинскую футбольную ассоциацию, они должны представить его в ФИФА. Мы будем отсеивать футболистов в зависимости от их игры. Окончательное решение будет принято в конце.

Мы подумаем о том, что лучше для команды, и примем соответствующие решения. Если игра будет не на должном уровне, мы примем меры», – сказал Скалони на пресс-конференции.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: TyC Sports
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Отличная новость, без Месси в старте сборная вообще никакущая:))
Мы это он и Месси?
Ответ denis_wtf
Мы это он и Месси?
Связка же отлично работает, 4 титула подряд выиграли!:)
