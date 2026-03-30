Карпин о том, как настраивает игроков сборной: «Бью их. Лучше их спросите»

Карпин пошутил, что бьет игроков сборной России.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, как он мотивирует футболистов. 

– Как вы психологически настраиваете команду?

– Бью их. Лучше спросите игроков, – сказал Карпин на пресс-конференции перед товарищеской игрой со сборной Мали

«Нас настраивать не надо, играть за сборную – это честь», – заявил защитник Данил Круговой.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Бил,бью,буду бить...
После Карпина Кержакова надо назначать.
Человек совершенно не умеет общаться
Ответ Son Of Kick
Человек совершенно не умеет общаться
да он, по-моему, какой-то поехавший
Валера видео из раздевалки мог порекомендовать для понимания.
Быдло, ёп. То что мы заслужили на данный момент.
Дурачок-вождь кривоногих
Бью их ремнем dolce&gabbana™
Этот может. Он же самого Зидана бил.
Валера думает что он со своим быдло-образом очень смешной
