Карпин о том, как настраивает игроков сборной: «Бью их. Лучше их спросите»

Карпин пошутил, что бьет игроков сборной России.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, как он мотивирует футболистов.

– Как вы психологически настраиваете команду?

– Бью их. Лучше спросите игроков, – сказал Карпин на пресс-конференции перед товарищеской игрой со сборной Мали .

«Нас настраивать не надо, играть за сборную – это честь», – заявил защитник Данил Круговой .