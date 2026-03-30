Бесчастных о сборной в 2002-м: «Романцева критиковали, что тащит «своего», но я не играл. Перед Югославией Мостовой говорит: «А можно его выпустить? Нужен форвард, понимающий спартаковский футбол»

Бесчастных о сборной: Мостовой просил Романцева выпустить меня.

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Владимир Бесчастных для Спортса’‘ вспомнил о периоде в национальной команде под руководством Олега Романцева .

«Самый яркий период в сборной – отборочный турнир к ЧМ-2002. Причем в «Расинге » было не лучшее время. Я пообещал Романцеву вернуться в «Спартак», а испанцам объявил, что контракт продлевать не буду. Они в ответ убрали меня из заявки – даже тренироваться не давали. К счастью, были хорошие отношения с тренером второй команды, он позволял мне заниматься. Плюс бегал в парке, поддерживал форму.

Романцева же в то время критиковали, что он тащит в сборную «своего Бесчастных». У нас даже был созвон. Говорю: «Олег Иваныч, может, меня не стоит вызывать, раз вообще не играю?» Он отвечает: «Я тебя не спрашиваю, вызывать или нет. Ты едешь в сборную – чтобы был в форме».

Приезжаю, игра с Югославией. Олег Иванович в стартовый состав не поставил. Заходит Саша Мостовой в раздевалку: «А Бесчастных можно выпустить? Нам нужен нападающий, который понимает спартаковский футбол».

В итоге меня выпускают, а я забиваю тот самый гол в падении головой. Нереальные ощущения: убрали из команды, не давали тренироваться и критиковали, а я выхожу и приношу сборной важную победу. Вернулся в Сантандер на белом коне. Самое интересное, что «Расинг» тогда стоял на вылет и испытывал проблемы с нападающими. Вместо меня взяли южноамериканца, но он ничего не показал», – рассказал Бесчастных.

