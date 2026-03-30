  Бесчастных о сборной в 2002-м: «Романцева критиковали, что тащит «своего», но я не играл. Перед Югославией Мостовой говорит: «А можно его выпустить? Нужен форвард, понимающий спартаковский футбол»
Бесчастных о сборной в 2002-м: «Романцева критиковали, что тащит «своего», но я не играл. Перед Югославией Мостовой говорит: «А можно его выпустить? Нужен форвард, понимающий спартаковский футбол»

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Владимир Бесчастных для Спортса’‘ вспомнил о периоде в национальной команде под руководством Олега Романцева.

«Самый яркий период в сборной – отборочный турнир к ЧМ-2002. Причем в «Расинге» было не лучшее время. Я пообещал Романцеву вернуться в «Спартак», а испанцам объявил, что контракт продлевать не буду. Они в ответ убрали меня из заявки – даже тренироваться не давали. К счастью, были хорошие отношения с тренером второй команды, он позволял мне заниматься. Плюс бегал в парке, поддерживал форму.

Романцева же в то время критиковали, что он тащит в сборную «своего Бесчастных». У нас даже был созвон. Говорю: «Олег Иваныч, может, меня не стоит вызывать, раз вообще не играю?» Он отвечает: «Я тебя не спрашиваю, вызывать или нет. Ты едешь в сборную – чтобы был в форме».

Приезжаю, игра с Югославией. Олег Иванович в стартовый состав не поставил. Заходит Саша Мостовой в раздевалку: «А Бесчастных можно выпустить? Нам нужен нападающий, который понимает спартаковский футбол».

В итоге меня выпускают, а я забиваю тот самый гол в падении головой. Нереальные ощущения: убрали из команды, не давали тренироваться и критиковали, а я выхожу и приношу сборной важную победу. Вернулся в Сантандер на белом коне. Самое интересное, что «Расинг» тогда стоял на вылет и испытывал проблемы с нападающими. Вместо меня взяли южноамериканца, но он ничего не показал», – рассказал Бесчастных.

Бесчастных – гордость и любовь к сборной России

Материалы по теме
Бесчастных о звании лучшего бомбардира сборной России: «Просто факт из биографии, я забил всего 26 голов. Когда Овечкин перебил Гретцки – это событие, а здесь ничего особенного»
сегодня, 14:49
«Карпин сказал Зидану: «Слышь, ты, футболист нашелся…» В раздевалке Валера спрашивает: «А вы где были?» Отвечаем: «Эйфелеву башню смотрели». Бесчастных о драке в матче с Францией в 2002-м
сегодня, 13:56
Рекомендуем
Главные новости
Форвард «Реала» Гонсало об учебе на бизнес-аналитика: «Мне это всегда нравилось. Мне очень повезло, что я могу посвятить себя футболу, но когда-то это может закончиться»
11 минут назад
Карло Анчелотти: «Чтобы выиграть ЧМ, Бразилии нужны талант и сильная оборона – другого способа нет. У нас есть Винисиус и Рафинья – лучшие в мире на данный момент»
26 минут назад
Попов о речи Карпина в перерыве с Никарагуа: «Тренер – педагог. И чему он научит, если постоянно матом разговаривает? Двойка ему и SMM сборной. Общество еще не доросло до культурного тренера»
39 минут назад
Батраков, Дивеев, Тюкавин, Фомин и Митрюшкин не тренировались с Россией перед матчем с Мали. Сафонов и Пальцев уехали из сборной раньше
51 минуту назад
Госдума не будет выдвигать новых инициатив по продаже пива на стадионах, заявил Свищев: «Процесс остановлен»
сегодня, 14:52
Бесчастных о звании лучшего бомбардира сборной России: «Просто факт из биографии, я забил всего 26 голов. Когда Овечкин перебил Гретцки – это событие, а здесь ничего особенного»
сегодня, 14:49
«Реал» вернет вингера Муньоса из «Осасуны» за 8 млн евро. «Барсе» испанец тоже интересен (Cadena SER)
сегодня, 14:38
Румменигге о Винисиусе в «Баварии»: «Он бесценен и уже играет за идеальный клуб. Перес – футбольный эстет, и он сделает все, чтобы удержать его в «Реале»
сегодня, 14:22
Де Дзерби готов возглавить «Тоттенхэм» сейчас. Переговоры на продвинутой стадии (Сами Мокбел)
сегодня, 14:21
Луческу установят дефибриллятор. Тренер сборной Румынии потерял сознание во время тренировки
сегодня, 14:00
Ко всем новостям
Последние новости
Шалимов о Максименко: «В «Спартаке» должен быть супер-вратарь, который не привозит и чуть-чуть выручает. У него ни одной грубой ошибки в 12 голах после рестарта»
24 минуты назад
Сперцян вернулся в «Краснодар» из сборной Армении после травмы: «У него было большое желание играть, однако приоритет – здоровье игрока»
40 минут назад
Владимир Пономарев: «Соболев намного сильнее, опаснее и агрессивнее, чем Гонду. В «Зените» Лусиано порой блистал, но в ЦСКА может не прижиться. Он не понимает команду»
51 минуту назад
Геррейру покинет «Баварию» летом. Защитник играет за клуб с 2023-го
58 минут назад
Тренер Боснии о матче с Италией: «Мы припаркуем автобус, если забьем первыми, если они – припаркуем на другом конце поля. Нам нужен план А, B и С, они могут застать нас врасплох»
сегодня, 15:12
Товарищеские матчи. Узбекистан принимает Венесуэлу, Азербайджан против Сьерра-Леоне, Германия против Ганы
сегодня, 15:01Live
«Карпин обматерил игроков и правильно сделал. Что это за футболист, который не мотивирован!» Тарханов о речи тренера сборной в перерыве матча с Никарагуа
сегодня, 14:59
Анчелотти о сборной Италии: «На 95 процентов они выйдут на ЧМ – доверимся судьбе. Желаю Гаттузо удачи и жду встречи с ним»
сегодня, 14:42
«Фламенго» опроверг интерес к Энрике из «Зенита»
сегодня, 14:10
Булыкин о судействе: «Смешно, когда на «Матч ТВ» экс-футболисты говорят, а потом у ЭСК мнение часто не совпадает с экспертами. Мостовой и Мажич никогда не будут одинаково смотреть на эпизод»
сегодня, 14:09
Рекомендуем