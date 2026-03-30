Форвард «Реала» Гонсало об учебе на бизнес-аналитика: «Мне очень повезло, что я могу посвятить себя футболу, но когда-то это может закончиться»
Гонсало Гарсия об учебе в университете: это мне всегда нравилось.
Нападающий «Реала» Гонсало Гарсия Торрес рассказал об учебе в университете.
«Я учусь на специалиста по бизнес-администрированию со специализацией в области бизнес-аналитики. Учеба мне всегда нравилась. Я считаю, что мне очень повезло, что я могу посвятить себя футболу, но кто знает, закончится ли это когда-нибудь. Так что у меня будет что-то, что поможет мне двигаться вперед и продолжать работать.
Кроме того, возможность ходить в университет помогает мне общаться с моими друзьями, быть там и вести университетскую жизнь, как обычному 22-летнему парню, которым я и являюсь», – сказал Гонсало.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт RFEF
