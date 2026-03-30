  • Шалимов о Максименко: «В «Спартаке» должен быть супер-вратарь, который не привозит и чуть-чуть выручает. У него ни одной грубой ошибки в 12 голах после рестарта»
8

Шалимов о Максименко: у него нет грубых ошибок после рестарта сезона.

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Шалимов высказался об игре голкипера красно-белых Александра Максименко.

«В 12 голах после рестарта у него ни одной грубой ошибки нет. Вратарь больших команд, да и вообще любых, в первую очередь должен не привезти. 

В «Спартаке» должен быть супер-вратарь, который не привозит. И чуть-чуть выручает», – сказал Шалимов в выпуске на ютуб-канале «Спартак Шоу».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Спартак Шоу»
Привозит любой вратарь. Вообще любой. А хороший вратарь выручает, это его отличает от обычного вратаря. Макси, в основном, не выручает.
Максименко не производит впечатление надёжного вратаря
Ответ Рубин2003
Максименко не производит впечатление надёжного вратаря
Он на выходах вообще бесполезен и реакция 50/50 + лишний вес наверное. Короче говоря типичный Гатальский.
Максименко выручил чуть чуть с Оренбургом, нечего нас баловать
В том-то и дело, что Максименко сейчас вратарь среднего уровня. Брать своё должен любой вратарь, любой команды. Хороший вратарь должен хотя бы иногда спасать. Толку, что в последней игре был сухарь, если Макс грубо лажанул на выходе. Просто перекладина выручила после косяка.
А если пенальти - это вообще не его. Тут без вариантов. Даже не вспомню, когда отбивал.
12 ударов было и 9 голов это слишком даже для среднего.
Максименко не выручает.Не буду ни за какого тренера,которому нравится игра Максименко.
Все что летит в створ, залетает в ворота, если конечно не попадает в тучное тело Максименко. Такое ощущение, что не ему клуб платит за игру, а он доплачивает, чтобы в рамке постоять.
