Шалимов о Максименко: «В «Спартаке» должен быть супер-вратарь, который не привозит и чуть-чуть выручает. У него ни одной грубой ошибки в 12 голах после рестарта»

Шалимов о Максименко: у него нет грубых ошибок после рестарта сезона.

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Шалимов высказался об игре голкипера красно-белых Александра Максименко .

«В 12 голах после рестарта у него ни одной грубой ошибки нет. Вратарь больших команд, да и вообще любых, в первую очередь должен не привезти.

В «Спартаке» должен быть супер-вратарь, который не привозит. И чуть-чуть выручает», – сказал Шалимов в выпуске на ютуб-канале «Спартак Шоу».