Карло Анчелотти: «Чтобы выиграть ЧМ, Бразилии нужны талант и сильная оборона – другого способа нет. У нас есть Винисиус и Рафинья – лучшие в мире на данный момент»

Карло Анчелотти: Бразилии нужны талант и сильная оборона, чтобы выиграть ЧМ.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, благодаря чему его команда может выиграть чемпионат мира-2026.

– Готова ли Бразилия играть прагматично?

– Да, готова. Я думаю, что два последних чемпионата мира, которые выиграла Бразилия, были выиграны благодаря фантастическому сочетанию таланта и сильной игры в обороне. История говорит сама за себя. Чтобы выиграть чемпионат мира, Бразилии нужны талант, который у нас есть, и сильная оборона. Другого способа нет. Я уверен, что недостаточно играть только в нападении.

В сборной есть Рафинья и Вини – лучшие в мире на данный момент. Я верю, что они покажут лучшую игру на чемпионате мира. У обоих игроков очень хороший характер и индивидуальность, – сказал Анчелотти.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.