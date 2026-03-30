28

Карло Анчелотти: «Чтобы выиграть ЧМ, Бразилии нужны талант и сильная оборона – другого способа нет. У нас есть Винисиус и Рафинья – лучшие в мире на данный момент»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, благодаря чему его команда может выиграть чемпионат мира-2026. 

– Готова ли Бразилия играть прагматично?

– Да, готова. Я думаю, что два последних чемпионата мира, которые выиграла Бразилия, были выиграны благодаря фантастическому сочетанию таланта и сильной игры в обороне. История говорит сама за себя. Чтобы выиграть чемпионат мира, Бразилии нужны талант, который у нас есть, и сильная оборона. Другого способа нет. Я уверен, что недостаточно играть только в нападении.

В сборной есть Рафинья и Вини – лучшие в мире на данный момент. Я верю, что они покажут лучшую игру на чемпионате мира. У обоих игроков очень хороший характер и индивидуальность, – сказал Анчелотти.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. 

ВАР сделал футбол лучше?564 голоса
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
Бразилии нужен настоящий лидер. Тот, кто решает исход важных матчей, а не ноет и забивает всего 8 голов за 8 лет:)
Ответ Отец Абду
Комментарий скрыт
Ответ Killer_na_belom_barse$
Комментарий скрыт
Почему Неймар стал лучшим бомбардиром сборной не будучи ярко выраженным завершителем? Винисиус же боится обыгрывать соперников в сборной
Матчи выигрывают нападающие. Турниры - защитники
Ответ fedor2026turin
Это не так. Турниры выигрывают команды целиком.
Только так.
Ответ fedor2026turin
Бразильцы забивая больше всех выиграли 5 чм
А когда-то в одной сборной играли
Кака в 2007 злотой мяч
Роналдо в 1997 и 2002 золотые мячи
Ривалдо в 1999 золотой мяч
Роналдиньо в 2005 золотой мяч
Ответ xxx-xxx
Там и в обороне были Кафу и Роберто Карлос, а не то, что сейчас.
Увы, но Винисиус не лучший в сборной.
Даже Неймару так тренер не подлизывал...позорище какое-то
Ответ Максим Фомин
"Даже Неймару" который со сборным ничерта не выиграл
Ответ Pato07
Неймар был талантом поколения всей Бразилии, чуть ли не выше пеле его котировали...а нынешние "лидеры" видимо навыигрывали вагон и маленькую тележку хотя бы олимпийских игр...
Мы знаем кто папа Карло? Знаем, он сильный тренер
Для начала, пусть Рафинья от травмы восстановится. И как оно пойдёт потом - никто не угадает.
Ни разу не видел, чтобы Вини с Рафиньей вместе показали по-настоящему крутую игру.
Взаимодействие между ними на поле - на уровне нуля.
Уже не актуально какие пишут гадости про Вини. Главное что он здоров и игрой доказывает. А много других таких? Бразилия в любом случае один из фаворитов.
То, что Бразилия давно без таланта папа Карло прав.
