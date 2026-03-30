Сперцян вернулся в «Краснодар» из сборной Армении после травмы: «У него было большое желание играть, однако приоритет – здоровье игрока»
В пресс-службе Федерации футбола Армении (ФФА) заявили, что капитан сборной Эдуард Сперцян из-за травмы покинул расположение национальной команды и вернулся в «Краснодар».
Ранее главный тренер «быков» Мурад Мусаев сообщил, что Сперцян получил травму в сборной. Хавбек пропустил матч со сборной Беларуси (1:2). Главный тренер сборной Армении Егише Меликян говорил, что восстановление Сперцяна займет около двух недель.
«Результат магнитно-резонансной томографии показал, что травма Эдуарда не очень серьезная. У него было большое желание играть, однако для тренерского штаба сборной Армении по футболу приоритетом является здоровье игрока.
В данный момент Сперцян уже не находится в расположении национальной команды и вернулся в «Краснодар», – заявили в пресс-службе ФФА.