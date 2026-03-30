Сперцян вернулся в «Краснодар» из сборной Армении после травмы: «У него было большое желание играть, однако приоритет – здоровье игрока»

Сперцян вернулся в «Краснодар» после травмы в сборной.

В пресс-службе Федерации футбола Армении (ФФА) заявили, что капитан сборной Эдуард Сперцян из-за травмы покинул расположение национальной команды и вернулся в «Краснодар».

Ранее главный тренер «быков» Мурад Мусаев сообщил , что Сперцян получил травму в сборной. Хавбек пропустил матч со сборной Беларуси (1:2). Главный тренер сборной Армении Егише Меликян говорил , что восстановление Сперцяна займет около двух недель.

«Результат магнитно-резонансной томографии показал, что травма Эдуарда не очень серьезная. У него было большое желание играть, однако для тренерского штаба сборной Армении по футболу приоритетом является здоровье игрока.

В данный момент Сперцян уже не находится в расположении национальной команды и вернулся в «Краснодар », – заявили в пресс-службе ФФА.