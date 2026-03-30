Алексей Попов: чему Карпин научит, если он постоянно матом разговаривает?.

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о речи Валерия Карпина в перерыве товарищеского матча сборных России и Никарагуа.

Обращаясь к игрокам после первого тайма, главный тренер российской национальной команды сказал : «Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####».

«Карпин не прав. Нельзя было это делать и выпускать. Двойка ему и SMM сборной, кто опубликовал это видео. Это даже не то, что некультурно, это неправильно и непедагогично.

Во-первых, тренер – педагог. И чему он научит, если он постоянно матом разговаривает. По науке даже известно, что тот, кто разговаривает матом, пользы и развития не несет. Только стресс повышается у слушающих, а Карпин, наоборот, выговорился. Может, себя он огородил, но не футболистов. Мы не доросли еще до тренера, который будет себя вести культурно и спокойно доносить информацию до игроков. Общество пока не доросло.

Митрюшкин рассказывает о какой-то огромной харизме Карпина. Харизма в чем? Почему эта харизма не помогла в первом тайме с Никарагуа . Митрюшкина диалоги Карпина полностью устраивают. А человек стал капитаном в «Локомотиве», где собраны почти одни россияне. Видимо, их устраивает, что с ними матом общаются», – сказал Попов.