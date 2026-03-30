  • Попов о речи Карпина в перерыве с Никарагуа: «Тренер – педагог. И чему он научит, если постоянно матом разговаривает? Двойка ему и SMM сборной. Общество еще не доросло до культурного тренера»
Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о речи Валерия Карпина в перерыве товарищеского матча сборных России и Никарагуа. 

Обращаясь к игрокам после первого тайма, главный тренер российской национальной команды сказал: «Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####».

«Карпин не прав. Нельзя было это делать и выпускать. Двойка ему и SMM сборной, кто опубликовал это видео. Это даже не то, что некультурно, это неправильно и непедагогично.

Во-первых, тренер – педагог. И чему он научит, если он постоянно матом разговаривает. По науке даже известно, что тот, кто разговаривает матом, пользы и развития не несет. Только стресс повышается у слушающих, а Карпин, наоборот, выговорился. Может, себя он огородил, но не футболистов. Мы не доросли еще до тренера, который будет себя вести культурно и спокойно доносить информацию до игроков. Общество пока не доросло.

Митрюшкин рассказывает о какой-то огромной харизме Карпина. Харизма в чем? Почему эта харизма не помогла в первом тайме с Никарагуа. Митрюшкина диалоги Карпина полностью устраивают. А человек стал капитаном в «Локомотиве», где собраны почти одни россияне. Видимо, их устраивает, что с ними матом общаются», – сказал Попов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
А сами игроки сборной на каком языке между собой в игре общаются? Да и с судьями тоже. Может для них это гораздо доходчивее других слов. Сомневаюсь, что сам Попов был образцом воспитанности во время футбольной карьеры.
Попов реально думает, что условные Гвардиола, Клопп, Симеоне и иже с ними не раздают матом диких ######## в раздевалке, если что не так?
Ответ Василий Малышкин
Фергюсон, вообще, до кровопролития доводил дело в раздевалке 🤷‍♂️
Ответ ыеем
Фергюсон мог бутсами швырятся в игроков . А что должен делать тренер на эмоциях.? Почти в каждой семье бывает такое, что выводят из себя. Я не говорю что это хорошо, но это эмоции.
Попов пусть сначала скажет,как часто он сам матерился в жизни.Все стали такими правильными аж тошно.
Короче, если Карпина и уволят, то не за плохие результаты, а за нецензурщину на рабочем месте.
Дело не в мате. Дело в том, что если из его речи отбросить мат, то смысловая составляющая там на уровне речи физрука начальной школы.
Ответ А я ясные дни оставляю себе
а футбол - это что, запуск космической ракеты что ли?
Ответ Samuel L. Jackson
Дай угадаю, в футболе всё давно придумано?
Опять чемпионат по ханжеству устроили. Да проблема же не в мате, а в том, как и зачем он используется. Вот когда Газзаев-младший 100 матерных слов за две минуты сказал, там был и смысл, и эмоциональный посыл. Ругать не за что. К тому же там это не выкладывали с гордостью в соцсети. А здесь решили показать, что "тренер разнес команду", а по факту Карпин мямлит без какой-либо харизмы или эмоции. Поэтому выглядит неубедительно.
Сельская церковь,священник чинит забор. Вокруг собрались дети и смотрят.Батюшка,: дети,вы смотрите как чинить забор?Дети: нет батюшка,хотим услышать что говорит священник когда попадает молотком по пальцу...
Я так понимаю люди нынче самоутверждаются за счет того, что кусают Валеру? Ну ладно эти, чем-то заслуженные, наверное, особенно те что ни дня не тренеровавшие. А остальные?)
А кто выложил «разговор на кухне»? Так-то это дело раздевалки - на каком языке общаться и т д Вообще, внутреннее дело команды.
Ответ Клементино
Ты прав.
Поддерживаю! Надо было так:

«Милостивые государи! Признаться, я пребываю в глубочайшем когнитивном диссонансе, созерцая те плоды атлетических усилий, коими вы изволили потчевать почтенную публику в минувшие девяносто минут.

Позвольте полюбопытствовать, неужели для вашего просвещенного сознания стало досадной неожиданностью то обстоятельство, что оппоненты наши вознамерились вступать в телесный контакт с такой неистовой ажитацией? Смею заметить, их манера „втыкаться“, как изволит выражаться простолюдин, была лишена всякого изящества, однако же вы, господа, реагировали на сие с грацией испуганных ланей на светском рауте!

Где же, позвольте узнать, ваша хваленая выправка? Вы передвигались по изумрудному газону с такой неспешностью, будто ваши чресла отягощены фамильным серебром, а не жаждой спортивного триумфа! В моменты, когда ситуация требовала от вас решительной десницы и остроты ума, вы демонстрировали лишь растерянность институток, впервые узревших гусара.

Времени на рефлексию и неспешные думы, коими вы предавались в центре поля, у нас не более, чем у мотылька в пламени свечи! Вы же изволили пребывать в состоянии экзистенциального поиска, пока неприятель бесцеремонно попирал ваше достоинство и бутсы.

Посему, дражайшие мои, ежели в следующем поединке вы не явите нам пыл истинных пассионариев и не прекратите сие постыдное стояние на Угре, я буду вынужден просить вас удалиться в добровольное изгнание на скамью запасных, дабы там, в тишине и покое, вы могли беспрепятственно предаваться своей меланхолии.

А теперь — извольте проследовать в омовельню, ибо запах вашего фиаско уже начинает дурно сказываться на моем расположении духа!»
