Попов о речи Карпина в перерыве с Никарагуа: «Тренер – педагог. И чему он научит, если постоянно матом разговаривает? Двойка ему и SMM сборной. Общество еще не доросло до культурного тренера»
Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о речи Валерия Карпина в перерыве товарищеского матча сборных России и Никарагуа.
Обращаясь к игрокам после первого тайма, главный тренер российской национальной команды сказал: «Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####».
«Карпин не прав. Нельзя было это делать и выпускать. Двойка ему и SMM сборной, кто опубликовал это видео. Это даже не то, что некультурно, это неправильно и непедагогично.
Во-первых, тренер – педагог. И чему он научит, если он постоянно матом разговаривает. По науке даже известно, что тот, кто разговаривает матом, пользы и развития не несет. Только стресс повышается у слушающих, а Карпин, наоборот, выговорился. Может, себя он огородил, но не футболистов. Мы не доросли еще до тренера, который будет себя вести культурно и спокойно доносить информацию до игроков. Общество пока не доросло.
Митрюшкин рассказывает о какой-то огромной харизме Карпина. Харизма в чем? Почему эта харизма не помогла в первом тайме с Никарагуа. Митрюшкина диалоги Карпина полностью устраивают. А человек стал капитаном в «Локомотиве», где собраны почти одни россияне. Видимо, их устраивает, что с ними матом общаются», – сказал Попов.
«Милостивые государи! Признаться, я пребываю в глубочайшем когнитивном диссонансе, созерцая те плоды атлетических усилий, коими вы изволили потчевать почтенную публику в минувшие девяносто минут.
Позвольте полюбопытствовать, неужели для вашего просвещенного сознания стало досадной неожиданностью то обстоятельство, что оппоненты наши вознамерились вступать в телесный контакт с такой неистовой ажитацией? Смею заметить, их манера „втыкаться“, как изволит выражаться простолюдин, была лишена всякого изящества, однако же вы, господа, реагировали на сие с грацией испуганных ланей на светском рауте!
Где же, позвольте узнать, ваша хваленая выправка? Вы передвигались по изумрудному газону с такой неспешностью, будто ваши чресла отягощены фамильным серебром, а не жаждой спортивного триумфа! В моменты, когда ситуация требовала от вас решительной десницы и остроты ума, вы демонстрировали лишь растерянность институток, впервые узревших гусара.
Времени на рефлексию и неспешные думы, коими вы предавались в центре поля, у нас не более, чем у мотылька в пламени свечи! Вы же изволили пребывать в состоянии экзистенциального поиска, пока неприятель бесцеремонно попирал ваше достоинство и бутсы.
Посему, дражайшие мои, ежели в следующем поединке вы не явите нам пыл истинных пассионариев и не прекратите сие постыдное стояние на Угре, я буду вынужден просить вас удалиться в добровольное изгнание на скамью запасных, дабы там, в тишине и покое, вы могли беспрепятственно предаваться своей меланхолии.
А теперь — извольте проследовать в омовельню, ибо запах вашего фиаско уже начинает дурно сказываться на моем расположении духа!»