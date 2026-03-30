Батраков, Дивеев, Тюкавин, Фомин и Митрюшкин не тренировались с Россией перед матчем с Мали. Сафонов и Пальцев уехали из сборной раньше
Команды завтра проведут BetBoom товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Игра состоится в 20:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что после игры с Никарагуа (3:1) расположение сборной покинули Матвей Сафонов и Валентин Пальцев.
В занятии в понедельник не принимали участие вратарь Антон Митрюшкин, защитник Игорь Дивеев, полузащитники Даниил Фомин, Алексей Батраков и нападающий Константин Тюкавин.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Так ведь Батраков и Дивеев вообще не приехали в сборную и об этом сообщали - к чему их сюда вообще приписывать то ?)
В никому не нужных товарняках против не пойми кого ещё и травмы получать.
Видимо самые культурные, которые не приемлют матерные установки.
Как обычно, у всех, кроме ЦСКА, воспаление хитрости. А всех армейцев поставят в старт на второй матч, Карпин делает так всегда. А потом ЦСКА очки в туре потеряет. Классика.
Ну однозначно заговор. Именно это, а не 0 очков с Ахматом, Динамо и Балтикой, станет причиной ушедшего из-под носа золота
Они хоть понюхать вкус золота смогли в первой части сезона)))
Так что не нойте, типо у Мали не будет несколько основных игроков. У нас тоже. Так что условия равные.
А будет матч за 3 место Мали-Никарагуа?
Естественно, потому что выйдет вся основа ЦСКА
Конечно, ведь как обычно играть будут игроки ЦСКА 🤷🏻♂️
МитрОшкин 🫨
У кого-то завтра BetBoom товарищеский матч, а у меня Хренак установка системы.
