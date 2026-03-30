Батраков, Дивеев, Тюкавин, Фомин и Митрюшкин не тренировались с Россией перед матчем с Мали. Сафонов и Пальцев уехали из сборной раньше

7 игроков сборной России не тренировались перед игрой с Мали.

Семеро футболистов сборной России пропустили тренировку сборной России накануне встречи с Мали .

Команды завтра проведут BetBoom товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Игра состоится в 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что после игры с Никарагуа (3:1) расположение сборной покинули Матвей Сафонов и Валентин Пальцев .

В занятии в понедельник не принимали участие вратарь Антон Митрюшкин, защитник Игорь Дивеев , полузащитники Даниил Фомин, Алексей Батраков и нападающий Константин Тюкавин .