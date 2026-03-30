  • Владимир Пономарев: «Соболев намного сильнее, опаснее и агрессивнее, чем Гонду. В «Зените» Лусиано порой блистал, но в ЦСКА может не прижиться. Он не понимает команду»
Владимир Пономарев: «Соболев намного сильнее, опаснее и агрессивнее, чем Гонду. В «Зените» Лусиано порой блистал, но в ЦСКА может не прижиться. Он не понимает команду»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался об игре Лусиано Гонду в составе армейцев. 

«Футболисты почему-то не понимают, что переходы из команды в команду могут быть непростыми. Нападающим гораздо сложнее вписываться. Гонду может не прижиться в ЦСКА, может не понимать, что ему делать. А столько разговоров было при переходе. В Питере это был неплохой игрок, забивал голы. Положение у Гонду сложное. Закиснет он. 

В «Зените» мне сейчас нравится Соболев. Он стал играть наглее, агрессивнее, искать мяч, отрабатывать. Это очень здорово для нападающего. Если Соболев будет работать и дальше над собой, не будет обращать внимания на прессу, то будет еще прогрессировать. Соболев намного сильнее, опаснее и агрессивнее, чем Гонду. Хотя в «Зените» Лусиано порой блистал, мне даже нравился. В ЦСКА он уже провел столько матчей, но совсем не понимает команду», – сказал Пономарев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Гонду-хороший игрок и ещё поможет ЦСКА.
Кто только не прикалывался над игрой Соболева после перехода. И вот, через хрен знает сколько времени, Пономарёв оценил плохиша. А Лусиано у него уже закисает и не имеет перспективы всего через месяц, после официальных игр за новую команду.
Все он понимает, только пока забить не может...
Рекомендуем
Главные новости
Карпин о том, как настраивает игроков сборной: «Бью их. Лучше их спросите»
4 минуты назад
Шалимов о Максименко: «В «Спартаке» должен быть супер-вратарь, который не привозит и чуть-чуть выручает. У него ни одной грубой ошибки в 12 голах после рестарта»
34 минуты назад
Карло Анчелотти: «Чтобы выиграть ЧМ, Бразилии нужны талант и сильная оборона – другого способа нет. У нас есть Винисиус и Рафинья – лучшие в мире на данный момент»
36 минут назад
Попов о речи Карпина в перерыве с Никарагуа: «Тренер – педагог. И чему он научит, если постоянно матом разговаривает? Двойка ему и SMM сборной. Общество еще не доросло до культурного тренера»
49 минут назад
Батраков, Дивеев, Тюкавин, Фомин и Митрюшкин не тренировались с Россией перед матчем с Мали. Сафонов и Пальцев уехали из сборной раньше
сегодня, 15:23
Госдума не будет выдвигать новых инициатив по продаже пива на стадионах, заявил Свищев: «Процесс остановлен»
сегодня, 14:52
Бесчастных о звании лучшего бомбардира сборной России: «Просто факт из биографии, я забил всего 26 голов. Когда Овечкин перебил Гретцки – это событие, а здесь ничего особенного»
сегодня, 14:49
«Реал» вернет вингера Муньоса из «Осасуны» за 8 млн евро. «Барсе» испанец тоже интересен (Cadena SER)
сегодня, 14:38
Румменигге о Винисиусе в «Баварии»: «Он бесценен и уже играет за идеальный клуб. Перес – футбольный эстет, и он сделает все, чтобы удержать его в «Реале»
сегодня, 14:22
Де Дзерби готов возглавить «Тоттенхэм» сейчас. Переговоры на продвинутой стадии (Сами Мокбел)
сегодня, 14:21
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. Узбекистан победил Венесуэлу, Азербайджан против Сьерра-Леоне, Германия против Ганы
4 минуты назадLive
Бесчастных о сборной в 2002-м: «Романцева критиковали, что тащит «своего», но я не играл. Перед Югославией Мостовой говорит: «А можно его выпустить? Нужен форвард, понимающий спартаковский футбол»
15 минут назад
Форвард «Реала» Гонсало об учебе на бизнес-аналитика: «Мне очень повезло, что я могу посвятить себя футболу, но когда-то это может закончиться»
21 минуту назад
Сперцян вернулся в «Краснодар» из сборной Армении после травмы: «У него было большое желание играть, однако приоритет – здоровье игрока»
50 минут назад
Геррейру покинет «Баварию» летом. Защитник играет за клуб с 2023-го
сегодня, 15:16
Тренер Боснии о матче с Италией: «Мы припаркуем автобус, если забьем первыми, если они – припаркуем на другом конце поля. Нам нужен план А, B и С, они могут застать нас врасплох»
сегодня, 15:12
«Карпин обматерил игроков и правильно сделал. Что это за футболист, который не мотивирован!» Тарханов о речи тренера сборной в перерыве матча с Никарагуа
сегодня, 14:59
Анчелотти о сборной Италии: «На 95 процентов они выйдут на ЧМ – доверимся судьбе. Желаю Гаттузо удачи и жду встречи с ним»
сегодня, 14:42
«Фламенго» опроверг интерес к Энрике из «Зенита»
сегодня, 14:10
Булыкин о судействе: «Смешно, когда на «Матч ТВ» экс-футболисты говорят, а потом у ЭСК мнение часто не совпадает с экспертами. Мостовой и Мажич никогда не будут одинаково смотреть на эпизод»
сегодня, 14:09
Рекомендуем