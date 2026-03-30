Владимир Пономарев: «Соболев намного сильнее, опаснее и агрессивнее, чем Гонду. В «Зените» Лусиано порой блистал, но в ЦСКА может не прижиться. Он не понимает команду»

Владимир Пономарев: Соболев намного сильнее, опаснее и агрессивнее, чем Гонду.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался об игре Лусиано Гонду в составе армейцев.

«Футболисты почему-то не понимают, что переходы из команды в команду могут быть непростыми. Нападающим гораздо сложнее вписываться. Гонду может не прижиться в ЦСКА, может не понимать, что ему делать. А столько разговоров было при переходе. В Питере это был неплохой игрок, забивал голы. Положение у Гонду сложное. Закиснет он.

В «Зените» мне сейчас нравится Соболев. Он стал играть наглее, агрессивнее, искать мяч, отрабатывать. Это очень здорово для нападающего. Если Соболев будет работать и дальше над собой, не будет обращать внимания на прессу, то будет еще прогрессировать. Соболев намного сильнее, опаснее и агрессивнее, чем Гонду. Хотя в «Зените » Лусиано порой блистал, мне даже нравился. В ЦСКА он уже провел столько матчей, но совсем не понимает команду», – сказал Пономарев.