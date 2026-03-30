Геррейру покинет «Баварию» летом. Защитник играет за клуб с 2023-го

«Бавария » сообщила, что Рафаэл Геррейру уйдет из клуба по окончании сезона.

Защитник выступал за мюнхенский клуб с 2023 года. В его составе футболист провел 89 матчей и забил 12 голов.

В текущем сезоне Бундеслиги на счету Геррейру 13 матчей, 3 забитых мяча и 2 результативных паса.