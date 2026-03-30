  Тренер Боснии о матче с Италией: «Мы припаркуем автобус, если забьем первыми, если они – припаркуем на другом конце поля. Нам нужен план А, B и С, они могут застать нас врасплох»
Тренер Боснии о матче с Италией: «Мы припаркуем автобус, если забьем первыми, если они – припаркуем на другом конце поля. Нам нужен план А, B и С, они могут застать нас врасплох»

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарес высказался об игре против Италии.

Команды завтра сыграют в финале плей-офф европейской квалификации ЧМ-2026.

«Это очень важный матч для Италии, но и для нас тоже. На самом деле, с точки зрения нашей страны, он еще важнее.

Все мои игроки в хорошей форме, единственный, кто чувствует себя неважно, это я, так как потерял голос в Уэльсе. Матч в прошлый четверг, который дошел до серии пенальти, был тяжелым, но мы довольны и у нас было время восстановиться. Для нашей команды жизненно важно бежать, мы надеемся, что сможем продержаться до конца.

Я не хочу говорить о наших следующих соперниках, они всегда могут застать нас врасплох, даже если мы идеально подготовимся. Поэтому нам нужен план А, план B и план С. Мы должны позаботиться о каждой детали, играя смело и без страха.

Нам также понадобится немного удачи и умение забивать голы. Если мы выйдем вперед, мы припаркуем автобус перед своими воротами. Если они забьют первыми, мы припаркуем его на другом конце поля. Я не знаю, стоит ли сейчас экспериментировать после полутора лет игры по одной и той же схеме», – заявил Барбарес на пресс-конференции.

Надеюсь увидим на ЧМ всё же Италию.
План А: при счёте 0:0 паркуем автобус в центе поля.
План Б: при счёте 1:0 паркуем автобус у своей штрафной.
План Ц: при счёте 0:1 паркуем автобус у чужой штрафной.
Удачи вам, Босния!
Материалы по теме
Анчелотти о сборной Италии: «На 95 процентов они выйдут на ЧМ – доверимся судьбе. Желаю Гаттузо удачи и жду встречи с ним»
сегодня, 14:42
Джеко о праздновании итальянцами победы Боснии: «Что-то не так, если такая команда, как Италия, боится Уэльса. Возможно, нам тоже стоит сделать выводы»
сегодня, 10:20
Игру Италии с Боснией и Герцеговиной рассудит Тюрпен. Арбитр работал на матче итальянцев с Северной Македонией (0:1) в стыках ЧМ-2022
вчера, 21:05
Италия сыграет с Боснией и Герцеговиной в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026, Швеция – с Польшей, Турция – с Косово, Дания – с Чехией
26 марта, 22:39
Рекомендуем
Главные новости
Карло Анчелотти: «Чтобы выиграть ЧМ, Бразилии нужны талант и сильная оборона – другого способа нет. У нас есть Винисиус и Рафинья – лучшие в мире на данный момент»
3 минуты назад
Попов о речи Карпина в перерыве с Никарагуа: «Тренер – педагог. И чему он научит, если постоянно матом разговаривает? Двойка ему и SMM сборной. Общество еще не доросло до культурного тренера»
16 минут назад
Батраков, Дивеев, Тюкавин, Фомин и Митрюшкин не тренировались с Россией перед матчем с Мали. Сафонов и Пальцев уехали из сборной раньше
28 минут назад
Госдума не будет выдвигать новых инициатив по продаже пива на стадионах, заявил Свищев: «Процесс остановлен»
59 минут назад
Бесчастных о звании лучшего бомбардира сборной России: «Просто факт из биографии, я забил всего 26 голов. Когда Овечкин перебил Гретцки – это событие, а здесь ничего особенного»
сегодня, 14:49
«Реал» вернет вингера Муньоса из «Осасуны» за 8 млн евро. «Барсе» испанец тоже интересен (Cadena SER)
сегодня, 14:38
Румменигге о Винисиусе в «Баварии»: «Он бесценен и уже играет за идеальный клуб. Перес – футбольный эстет, и он сделает все, чтобы удержать его в «Реале»
сегодня, 14:22
Де Дзерби готов возглавить «Тоттенхэм» сейчас. Переговоры на продвинутой стадии (Сами Мокбел)
сегодня, 14:21
Луческу установят дефибриллятор. Тренер сборной Румынии потерял сознание во время тренировки
сегодня, 14:00
Документальный фильм «Зенит Навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 14:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
Шалимов о Максименко: «В «Спартаке» должен быть супер-вратарь, который не привозит и чуть-чуть выручает. У него ни одной грубой ошибки в 12 голах после рестарта»
1 минуту назад
Сперцян вернулся в «Краснодар» из сборной Армении после травмы: «У него было большое желание играть, однако приоритет – здоровье игрока»
17 минут назад
Владимир Пономарев: «Соболев намного сильнее, опаснее и агрессивнее, чем Гонду. В «Зените» Лусиано порой блистал, но в ЦСКА может не прижиться. Он не понимает команду»
28 минут назад
Геррейру покинет «Баварию» летом. Защитник играет за клуб с 2023-го
35 минут назад
Товарищеские матчи. Узбекистан принимает Венесуэлу, Азербайджан против Сьерра-Леоне, Германия против Ганы
50 минут назадLive
«Карпин обматерил игроков и правильно сделал. Что это за футболист, который не мотивирован!» Тарханов о речи тренера сборной в перерыве матча с Никарагуа
52 минуты назад
Анчелотти о сборной Италии: «На 95 процентов они выйдут на ЧМ – доверимся судьбе. Желаю Гаттузо удачи и жду встречи с ним»
сегодня, 14:42
«Фламенго» опроверг интерес к Энрике из «Зенита»
сегодня, 14:10
Булыкин о судействе: «Смешно, когда на «Матч ТВ» экс-футболисты говорят, а потом у ЭСК мнение часто не совпадает с экспертами. Мостовой и Мажич никогда не будут одинаково смотреть на эпизод»
сегодня, 14:09
Румменигге о Пересе: «Флорентино – на вес золота. Он вернул «Реал» туда, где они были лишь при Бернабеу – поддерживать такой уровень сейчас куда сложнее»
сегодня, 13:31
Рекомендуем