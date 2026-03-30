Тренер Боснии о матче с Италией: «Мы припаркуем автобус, если забьем первыми, если они – припаркуем на другом конце поля. Нам нужен план А, B и С, они могут застать нас врасплох»

Тренер Боснии о матче с Италией: припаркуем автобус, если забьем первыми.

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарес высказался об игре против Италии .

Команды завтра сыграют в финале плей-офф европейской квалификации ЧМ-2026.

«Это очень важный матч для Италии, но и для нас тоже. На самом деле, с точки зрения нашей страны, он еще важнее.

Все мои игроки в хорошей форме, единственный, кто чувствует себя неважно, это я, так как потерял голос в Уэльсе. Матч в прошлый четверг, который дошел до серии пенальти, был тяжелым, но мы довольны и у нас было время восстановиться. Для нашей команды жизненно важно бежать, мы надеемся, что сможем продержаться до конца.

Я не хочу говорить о наших следующих соперниках, они всегда могут застать нас врасплох, даже если мы идеально подготовимся. Поэтому нам нужен план А, план B и план С. Мы должны позаботиться о каждой детали, играя смело и без страха.

Нам также понадобится немного удачи и умение забивать голы. Если мы выйдем вперед, мы припаркуем автобус перед своими воротами. Если они забьют первыми, мы припаркуем его на другом конце поля. Я не знаю, стоит ли сейчас экспериментировать после полутора лет игры по одной и той же схеме», – заявил Барбарес на пресс-конференции.