  • «Карпин обматерил игроков и правильно сделал. Что это за футболист, который не мотивирован!» Тарханов о речи тренера сборной в перерыве матча с Никарагуа
«Карпин обматерил игроков и правильно сделал. Что это за футболист, который не мотивирован!» Тарханов о речи тренера сборной в перерыве матча с Никарагуа

Заслуженный тренер России Александр Тарханов с понимаем отнесся к речи с использованием мата со стороны главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Карпин в перерыве BetBoom товарищеского матча с командой Никарагуа (3:1) сказал игрокам: «Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####».

«Ну какая мотивация? О чем мы вообще говорим? Нужно выйти и играть в футбол. У них была мотивация, никто не выходил спустя рукава.

Футболисты много говорят, выдумывают: то мотивации нет, то еще что-то. Игроки ведь должны понимать, что соперник будет сопротивляться. А как не думать об этом?

Ерунда полная. Карпин, видимо, и обматерил их в перерыве, правильно сделал. Что это за футболист, который не мотивирован! Они при любом сопернике должны быть мотивированы», – сказал Тарханов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Как говорил мой прапор,
Ходят , об свой детородный орган , запинаются...
А Валера развернуто донёс информацию 🤣
