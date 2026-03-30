Госдума не будет выдвигать новых инициатив по продаже пива на стадионах, заявил Свищев: «Процесс остановлен»

Депутат Свищев: законопроект о продаже пива на стадионах остановлен.

Госдума не будет выдвигать новые инициативы по разрешению продажи пива на стадионах в России.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .

Ранее Свищев заявил , что законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах заблокировал Минздрав РФ.

«Наша инициатива о возобновлении работы с законопроектом по продаже пива на стадионах не будет реализована, потому что она не нашла поддержки в Минздраве. Сейчас этот процесс остановлен, новых инициатив выдвигать не будем. Пива на стадионах в ближайшее время не будет», – сказал Свищев.