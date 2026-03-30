Госдума не будет выдвигать новых инициатив по продаже пива на стадионах, заявил Свищев: «Процесс остановлен»
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
Ранее Свищев заявил, что законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах заблокировал Минздрав РФ.
«Наша инициатива о возобновлении работы с законопроектом по продаже пива на стадионах не будет реализована, потому что она не нашла поддержки в Минздраве. Сейчас этот процесс остановлен, новых инициатив выдвигать не будем. Пива на стадионах в ближайшее время не будет», – сказал Свищев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
Ты же пойдешь не в баню, ты ведь придешь сюда,-
Ты здесь вздохнешь счастливо, крякнешь и скажешь: Да!
Губит людей не пиво, губит людей вода!