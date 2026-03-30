  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
3

Госдума не будет выдвигать новых инициатив по продаже пива на стадионах, заявил Свищев: «Процесс остановлен»

Госдума не будет выдвигать новые инициативы по разрешению продажи пива на стадионах в России.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее Свищев заявил, что законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах заблокировал Минздрав РФ.

«Наша инициатива о возобновлении работы с законопроектом по продаже пива на стадионах не будет реализована, потому что она не нашла поддержки в Минздраве. Сейчас этот процесс остановлен, новых инициатив выдвигать не будем. Пива на стадионах в ближайшее время не будет», – сказал Свищев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
алкоголь и спорт
ТАСС
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Свищев
Государственная дума
Политика
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Если душевно ранен, если с тобой беда
Ты же пойдешь не в баню, ты ведь придешь сюда,-
Ты здесь вздохнешь счастливо, крякнешь и скажешь: Да!
Губит людей не пиво, губит людей вода!
Водочное лобби открывает бутылочку шампанского (зачеркнуто), нет, не шампанского!
Попробуйте водочку предложить, сейчас только она поможет преодолеть все трудности и сгладить шероховатости, что скажет Минздрав?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «Денег ни на что не хватает, тарифы ЖКХ растут, а пиво на стадионах – это алкоголизация населения, значит. А в алкомагазинах во всех домах почему-то нет алкоголизации»
сегодня, 11:31
Депутат Валуев: «Нечего пиву на стадионах делать – не просто так запрет вводили. Давно об этом говорил, мнение не поменяю»
вчера, 19:12
Член совдира «Локо» Филатов о решении не возвращать пиво на стадионы: «Человек приходит на футбол получить удовольствие и зрелище, пиво помогает. Я бы разрешил, что в этом такого?»
28 марта, 16:12
