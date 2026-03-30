  • Бесчастных о звании лучшего бомбардира сборной России: «Просто факт из биографии, я забил всего 26 голов. Когда Овечкин перебил Гретцки – это событие, а здесь ничего особенного»
11

Бесчастных о звании лучшего бомбардира сборной России: «Просто факт из биографии, я забил всего 26 голов. Когда Овечкин перебил Гретцки – это событие, а здесь ничего особенного»

Бывший нападающий «Спартака», «Вердера» и «Расинга» Владимир Бесчастных для Спортса’‘ поделился мнением о значимости звания лучшего бомбардира в истории сборной России.

Владимир не играл за сборную с 2003 года, но до 2014-го оставался ее лучшим бомбардиром – с 26 голами. С тех пор его обогнали Александр Кержаков (30) и Артем Дзюба (31). 

«Сейчас на восприятие сборной влияет политическая ситуация. Раньше было так: если тебя вызывают, ты жизнь прожил не зря. Находишься в списке лучших футболистов страны. 

Есть ли большая мотивация? Я мальчишкой смотрел футбол и мечтал попасть в сборную. И когда впервые надел майку, меня даже настраивать не надо было. И никого не надо было.

Для меня статус лучшего бомбардира сборной России был просто фактом из биографии. Я же не 50 голов забил, а всего 26. Прекрасно понимал, что этот результат можно перебить. Вот когда Овечкин перебил Гретцки – это событие. А здесь ничего особенного. 

Когда Сашка Кержаков забил двадцатый гол, обо мне начали вспоминать. Постоянно звонили и спрашивали: «Как ты себя чувствуешь, не беспокоит, что Кержаков догоняет?»

А у меня вообще мысли не об этом. Я сидел, работу не мог найти, все отказывали. Даже те, с кем играл. У меня двое детей, жена беременная. А все с этими голами Кержакова носятся. Спасибо Валерке Карпину, который помог устроиться в молодежку «Спартака».

Даже обрадовался, когда Кержаков наконец обогнал – все эти звонки сразу закончились. Как это развивается между Дзюбой и Кержаковым сейчас, меня совсем не волнует. Спасибо, что меня хотя бы не дергают», – рассказал Бесчастных.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Футболисты тоже люди,а журналисты такое впечатление что нет.
Ну так-то адекватно все сказал
Лучший нападающий моего детства после Ширко
Гол чехам - это просто нечто...
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Гол чехам - это просто нечто...
пульнул круто тогда) Евро-96.
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Гол чехам - это просто нечто...
А югам?)
Передайте Карседо,пожалуйста,надо Пестрякова подписать.
Сразу видно адекватный человек( в отличии от Мостового), который любит футбол в себе, е не себя в футболе!
Скромность, не то что дзюба, соболь, глушенков и тд.Владимир и в Испании поиграл , и в Германии, в отличии от нынешних "звезд"
Правильно сказал,что 26 голов-не самый большой результат.Вопрос,что забивал сильным командам в основном.А с нынешними соперниками сборной можно такую стату набить-закачаешься!
Хороший футболист, судя по комментариям и человек. Могло быть и больше, до сих пор помню матч с Японией на ЧМ)
Документальный фильм «Зенит Навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
