Бесчастных о звании лучшего бомбардира сборной России: «Просто факт из биографии, я забил всего 26 голов. Когда Овечкин перебил Гретцки – это событие, а здесь ничего особенного»

Бывший нападающий «Спартака », «Вердера» и «Расинга» Владимир Бесчастных для Спортса’‘ поделился мнением о значимости звания лучшего бомбардира в истории сборной России.

Владимир не играл за сборную с 2003 года, но до 2014-го оставался ее лучшим бомбардиром – с 26 голами. С тех пор его обогнали Александр Кержаков (30) и Артем Дзюба (31).

«Сейчас на восприятие сборной влияет политическая ситуация. Раньше было так: если тебя вызывают, ты жизнь прожил не зря. Находишься в списке лучших футболистов страны.

Есть ли большая мотивация? Я мальчишкой смотрел футбол и мечтал попасть в сборную. И когда впервые надел майку, меня даже настраивать не надо было. И никого не надо было.

Для меня статус лучшего бомбардира сборной России был просто фактом из биографии. Я же не 50 голов забил, а всего 26. Прекрасно понимал, что этот результат можно перебить. Вот когда Овечкин перебил Гретцки – это событие. А здесь ничего особенного.

Когда Сашка Кержаков забил двадцатый гол, обо мне начали вспоминать. Постоянно звонили и спрашивали: «Как ты себя чувствуешь, не беспокоит, что Кержаков догоняет?»

А у меня вообще мысли не об этом. Я сидел, работу не мог найти, все отказывали. Даже те, с кем играл. У меня двое детей, жена беременная. А все с этими голами Кержакова носятся. Спасибо Валерке Карпину, который помог устроиться в молодежку «Спартака».

Даже обрадовался, когда Кержаков наконец обогнал – все эти звонки сразу закончились. Как это развивается между Дзюбой и Кержаковым сейчас, меня совсем не волнует. Спасибо, что меня хотя бы не дергают», – рассказал Бесчастных.

Бесчастных – гордость и любовь к сборной России