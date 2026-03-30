  • Анчелотти о сборной Италии: «На 95 процентов они выйдут на ЧМ – доверимся судьбе. Желаю Гаттузо удачи и жду встречи с ним»
Карло Анчелотти: жду Италию на чемпионате мира.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти уверен, что сборная Италии выйдет на ЧМ-2026.

31 марта итальянцы сыграют с командой Боснии и Герцеговины в финале плей-офф за выход на чемпионат мира. Победитель сыграет на чемпионате мира в группе B со сборными Канады, Швейцарии и Катара.

«Я желаю ему [Дженнаро Гаттузо] удачи и с нетерпением жду встречи с ним на чемпионате мира. Они пройдут на 100 процентов, или скорее на 95. Давайте доверимся судьбе.

Единственное, в чем можно быть уверенным – это то, что Италия попадет в неплохую группу, где единственным сильным соперником является Швейцария», – сказал Анчелотти в интервью Corriere di Ticino.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport Mediaset
Таки, конечно, да, но любимым национальным жанром Италии всегда была трагикомедия. Так что заранее не зарекаемся.
Если выйдут, пройдут далеко!
В любви рецептов нету,
Доверимся судьбе.
Легко давать советы
Другим, но не себе.
Дождаться счастья надо,
Зачем торопишь жизнь?
Быть может, счастье рядом,
Лишь только оглянись.
©
Материалы по теме
Джеко о праздновании итальянцами победы Боснии: «Что-то не так, если такая команда, как Италия, боится Уэльса. Возможно, нам тоже стоит сделать выводы»
сегодня, 10:20
Игру Италии с Боснией и Герцеговиной рассудит Тюрпен. Арбитр работал на матче итальянцев с Северной Македонией (0:1) в стыках ЧМ-2022
вчера, 21:05
Димарко о том, что итальянцы праздновали победу Боснии над Уэльсом: «Я уважаю все сборные, это была инстинктивная реакция. Как я могу быть высокомерным? Мы не были на ЧМ с 2014-го»
28 марта, 14:49Видео
Рекомендуем
Главные новости
Бесчастных о звании лучшего бомбардира сборной России: «Просто факт из биографии, я забил всего 26 голов. Когда Овечкин перебил Гретцки – это событие, а здесь ничего особенного»
5 минут назад
«Реал» вернет вингера Муньоса из «Осасуны» за 8 млн евро. «Барсе» испанец тоже интересен (Cadena SER)
16 минут назад
Румменигге о Винисиусе в «Баварии»: «Он бесценен и уже играет за идеальный клуб. Перес – футбольный эстет, и он сделает все, чтобы удержать его в «Реале»
32 минуты назад
Де Дзерби готов возглавить «Тоттенхэм» сейчас. Переговоры на продвинутой стадии (Сами Мокбел)
33 минуты назад
Луческу установят дефибриллятор. Тренер сборной Румынии потерял сознание во время тренировки
54 минуты назад
Документальный фильм «Зенит Навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
54 минуты назадРеклама
«Карпин сказал Зидану: «Слышь, ты, футболист нашелся…» В раздевалке Валера спрашивает: «А вы где были?» Отвечаем: «Эйфелеву башню смотрели». Бесчастных о драке в матче с Францией в 2002-м
58 минут назад
Аршавин о ЧМ-2026: «Россия бы пробилась – 48 команд отбираются, все кому не лень. И точно вышла бы из группы»
сегодня, 13:44
Суд отклонил иск «Кардиффа» к «Нанту» на 120 млн евро из-за гибели Салы и обязал валлийцев выплатить 460 000 в качестве судебных издержек и компенсации морального ущерба
сегодня, 13:41
Шафеев верно не поставил два пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Оренбургом», считает ЭСК: «Джику не наступил на ногу Пуэблы. В руку Маркиньосу мяч отскочил от груди после удара»
сегодня, 13:16Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Госдума не будет выдвигать новых инициатив по продаже пива на стадионах, заявил Свищев: «Процесс остановлен»
2 минуты назад
«Фламенго» опроверг интерес к Энрике из «Зенита»
44 минуты назад
Булыкин о судействе: «Смешно, когда на «Матч ТВ» экс-футболисты говорят, а потом у ЭСК мнение часто не совпадает с экспертами. Мостовой и Мажич никогда не будут одинаково смотреть на эпизод»
45 минут назад
Товарищеские матчи. Узбекистан принимает Венесуэлу, Азербайджан против Сьерра-Леоне, Германия против Ганы
сегодня, 13:05Live
Румменигге о Пересе: «Флорентино – на вес золота. Он вернул «Реал» туда, где они были лишь при Бернабеу – поддерживать такой уровень сейчас куда сложнее»
сегодня, 13:31
Первая лига. «Торпедо» примет СКА
сегодня, 13:28
Жоао Педро о сборной Бразилии: «Я играю в Англии, Винисиус и Рафинья – в Испании. Чем дольше мы работаем вместе, тем лучше. Мы лучшая команда мира, отсутствие титулов создает давление»
сегодня, 13:19
Левников верно не удалил Угальде за фол на Рикардо, считает ЭСК: «Контакт выше бутсы не был продавливающим, Манфред согнул ногу. Это предупреждение за безрассудство»
сегодня, 12:59
У Ракова рецидив травмы, сообщил агент форварда. «Локомотив» и «Крылья» обсуждают досрочное завершение аренды
сегодня, 12:22
Кудряшов мог перейти в «Вест Бромвич»: «После ЧМ-2018 были контакты, но дальше разговоров дело не пошло. Поиграть в Англии было моей мечтой, готов был спокойно на Чемпионшип»
сегодня, 12:06
Рекомендуем