Анчелотти о сборной Италии: «На 95 процентов они выйдут на ЧМ – доверимся судьбе. Желаю Гаттузо удачи и жду встречи с ним»

Карло Анчелотти: жду Италию на чемпионате мира.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти уверен, что сборная Италии выйдет на ЧМ-2026.

31 марта итальянцы сыграют с командой Боснии и Герцеговины в финале плей-офф за выход на чемпионат мира. Победитель сыграет на чемпионате мира в группе B со сборными Канады, Швейцарии и Катара.

«Я желаю ему [Дженнаро Гаттузо ] удачи и с нетерпением жду встречи с ним на чемпионате мира. Они пройдут на 100 процентов, или скорее на 95. Давайте доверимся судьбе.

Единственное, в чем можно быть уверенным – это то, что Италия попадет в неплохую группу, где единственным сильным соперником является Швейцария», – сказал Анчелотти в интервью Corriere di Ticino.