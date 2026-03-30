Анчелотти о сборной Италии: «На 95 процентов они выйдут на ЧМ – доверимся судьбе. Желаю Гаттузо удачи и жду встречи с ним»
Карло Анчелотти: жду Италию на чемпионате мира.
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти уверен, что сборная Италии выйдет на ЧМ-2026.
31 марта итальянцы сыграют с командой Боснии и Герцеговины в финале плей-офф за выход на чемпионат мира. Победитель сыграет на чемпионате мира в группе B со сборными Канады, Швейцарии и Катара.
«Я желаю ему [Дженнаро Гаттузо] удачи и с нетерпением жду встречи с ним на чемпионате мира. Они пройдут на 100 процентов, или скорее на 95. Давайте доверимся судьбе.
Единственное, в чем можно быть уверенным – это то, что Италия попадет в неплохую группу, где единственным сильным соперником является Швейцария», – сказал Анчелотти в интервью Corriere di Ticino.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport Mediaset
Доверимся судьбе.
Легко давать советы
Другим, но не себе.
Дождаться счастья надо,
Зачем торопишь жизнь?
Быть может, счастье рядом,
Лишь только оглянись.
