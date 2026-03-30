  «Реал» вернет вингера Муньоса из «Осасуны» за 8 млн евро. «Барсе» испанец тоже интересен (Cadena SER)
«Реал» вернет вингера Муньоса из «Осасуны» за 8 млн евро. «Барсе» испанец тоже интересен (Cadena SER)

«Реал» намерен вернуть из «Осасуны» атакующего полузащитника Виктора Муньоса.

Футболист перешел в памплонский клуб из «Мадрида» летом 2025 года за 5 млн евро. «Сливочные» сохранили за собой 50% от будущей продажи вингера, а также приоритетное право на выкуп игрока в течение ближайших трех лет за 8, 9 и 10 миллионов евро соответственно. Опция отступных для других команд – 40 млн.

Cadena SER утверждает, что «Реал» вернет Муньоса за 8 млн евро в межсезонье. 22-летний испанец приступит к работе с первой командой, как и форвард Эндрик, который вернется из аренды из «Лиона», и хавбек Нико Пас, которого выкупят обратно из «Комо» по схожей с Муньосом схеме. Будущее в клубе троих молодых футболистов будет оценено позже.

Виктор забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 29 матчах Ла Лиги в этом сезоне и привлек интерес «Барселоны», в системе которой был до «Реала».

Муньос дебютировал за сборную Испании в товарищеском матче против Сербии (3:0) и забил гол, выйдя на замену. Его подробная статистика доступна здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Cadena SER
Парень ещё долго будет ассоциироваться с тем самым промахом в Класико при счёте 3:4
Ответ LYSVEGAS
Парень ещё долго будет ассоциироваться с тем самым промахом в Класико при счёте 3:4
Да ладно, это всё-таки не финал ЧМ, да и фигура несопоставима с Баджо или Зиданом.

А вообще с чем у вас ассоциациируется, например, Рамос? Не уж то с промахом в серии пенальти в прлуфинале ЛЧ? У парня времени вагон и маленькая тележка, чтобы оставить приятные ассоциации, а если даже нет, то уж точно никто не запомнит его промах в очередном Класико.
Ответ LYSVEGAS
Парень ещё долго будет ассоциироваться с тем самым промахом в Класико при счёте 3:4
Даже не помнил, что это он. Заиграет - тем более не вспомнят.
Материалы по теме
«Барсе» нравится вингер «Осасуны» Муньос. У «Реала» есть приоритетное право выкупа и 50% от суммы перепродажи игрока
27 марта, 10:08
Ямаль, Педри, Хейсен, Родри, Жоан Гарсия, Кубарси, Кукурелья, Ферран – в составе Испании на матчи с Сербией и Египтом
20 марта, 11:52
«Реал» продал 21-летнего вингера Муньоса «Осасуне» за 5 млн евро и 50% при перепродаже. Отступные – 40 млн евро
11 июля 2025, 18:44
59 минут назад
