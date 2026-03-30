  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Румменигге о Винисиусе в «Баварии»: «Он бесценен и уже играет за идеальный клуб. Перес – футбольный эстет, и он сделает все, чтобы удержать его в «Реале»
8

Румменигге о Винисиусе в «Баварии»: «Он бесценен и уже играет за идеальный клуб. Перес – футбольный эстет, и он сделает все, чтобы удержать его в «Реале»

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге ответил на вопрос о возможном переходе вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в мюнхенский клуб.

– Винисиус подошел бы «Баварии»?

– Избыточный вопрос, потому что Винисиус бесценен и уже играет за идеальный [для себя] клуб. Я бы не удивился, если бы он был одним из любимых игроков Флорентино [Переса]. 

Я слышал, что клубы из Саудовской Аравии стучат в его дверь, но не думаю, что он уйдет. Флорентино – настоящий футбольный эстет, и он сделает все возможное, чтобы удержать Винисиуса. Я помню его дубль в первом матче с нами два года назад.

– Один из этих голов был забит после паса Тони Крооса.

– Да. Именно он дергал за ниточки и позволял атаке блистать. Заполнить эту пустоту непросто.

С другой стороны, должен признать, что мне тоже очень нравится Вальверде – задолго до его хет-трика в матче против «Ман Сити», – сказал Румменигге.

Команды встретятся в 1/4 финала Лиги чемпионов: 7 апреля в Мадриде, 15-го – в Мюнхене.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
logoВинисиус Жуниор
logoбундеслига Германия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoБавария
logoСборная Бразилии по футболу
logoКарл-Хайнц Румменигге
logoТони Кроос
logoФлорентино Перес
logoФедерико Вальверде
logoЛига чемпионов УЕФА
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вини обладает исключительным классом, тут Калле прав. Но, даже при этом, видеть его в Баварии я бы не хотел. И дело не только в характере (хотя, и в этом тоже), но ещё в том, что он не подходит Баварии стилистически, где никто не получает преференций и освобождения от игры в защите. А Реалу вполне подходит, если не назначать тренеров типа Алонсо.)
Нет уж спасибо, Сане хоть с вечно кислой миной был и пасивил, когда чуть что идёт не так - и то бесил этим, а Вини наоборот слишком в другую сторону перекос. Хватило предыдущей "примы-балерины"... Не надо из крайности в крайность)
Перевожу с немецкого, «оставьте его себе пожалуйста»
если кому лень читать, Руммениге сказал; Спасибо, не надо.
Винисиус несомненно высокого уровня игрок, но как его можно назвать бесценным?!
топовым футболистам в прайме как будто нет смысла в Бундеслигу переходить) выглядит как руина карьеры.
Слова Румменигге в недавней новости: «Вини настоящее благословение для нас».
Совпадение?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
