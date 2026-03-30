Румменигге о Винисиусе в «Баварии»: «Он бесценен и уже играет за идеальный клуб. Перес – футбольный эстет, и он сделает все, чтобы удержать его в «Реале»

Румменигге о Винисиусе в «Баварии»: он бесценен и уже играет за идеальный клуб.

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге ответил на вопрос о возможном переходе вингера «Реала » Винисиуса Жуниора в мюнхенский клуб.

– Винисиус подошел бы «Баварии»?

– Избыточный вопрос, потому что Винисиус бесценен и уже играет за идеальный [для себя] клуб. Я бы не удивился, если бы он был одним из любимых игроков Флорентино [Переса ].

Я слышал, что клубы из Саудовской Аравии стучат в его дверь, но не думаю, что он уйдет. Флорентино – настоящий футбольный эстет, и он сделает все возможное, чтобы удержать Винисиуса. Я помню его дубль в первом матче с нами два года назад.

– Один из этих голов был забит после паса Тони Крооса.

– Да. Именно он дергал за ниточки и позволял атаке блистать. Заполнить эту пустоту непросто.

С другой стороны, должен признать, что мне тоже очень нравится Вальверде – задолго до его хет-трика в матче против «Ман Сити», – сказал Румменигге.

Команды встретятся в 1/4 финала Лиги чемпионов: 7 апреля в Мадриде, 15-го – в Мюнхене.