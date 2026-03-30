Де Дзерби готов возглавить «Тоттенхэм» сейчас. Переговоры на продвинутой стадии (Сами Мокбел)

«Тоттенхэм» продвинулся в переговорах с Роберто Де Дзерби.

Как сообщает журналист BBC Сами Мокбел, переговоры «шпор» с бывшим главным тренером «Марселя» о долгосрочном контракте находятся на продвинутой стадии. Итальянский специалист готов возглавить клуб сейчас, несмотря на то, что изначально не хотел приступать к работе до окончания сезона.

Отмечается, что стороны пока не пришли к окончательному соглашению, но переговоры продвигаются и оцениваются как «позитивные».