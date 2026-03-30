  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де Дзерби готов возглавить «Тоттенхэм» сейчас. Переговоры на продвинутой стадии (Сами Мокбел)
28

Де Дзерби готов возглавить «Тоттенхэм» сейчас. Переговоры на продвинутой стадии (Сами Мокбел)

«Тоттенхэм» продвинулся в переговорах с Роберто Де Дзерби.

Роберто Де Дзерби готов возглавить «Тоттенхэм».

Как сообщает журналист BBC Сами Мокбел, переговоры «шпор» с бывшим главным тренером «Марселя» о долгосрочном контракте находятся на продвинутой стадии. Итальянский специалист готов возглавить клуб сейчас, несмотря на то, что изначально не хотел приступать к работе до окончания сезона.

Отмечается, что стороны пока не пришли к окончательному соглашению, но переговоры продвигаются и оцениваются как «позитивные».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Сами Мокбела
logoТоттенхэм
logoРоберто Де Дзерби
logoпремьер-лига Англия
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
интересно будет посмотреть на его Тоттенхэм в Шипе
просто клинические идиоты :)) неадекватный физрук де дзерби - это именно то, что нужно после тудоров, чтобы окончательно добить кур

мне кажется, в АПЛ (раз она любит всё контролировать) нужно ввести правило: если клуб трижды меняет тренера, то попадает под внешнее управление :)) конгломерат экспертов в лице Дайча - Эллардайса - Ходжсона - Брюса - Пьюлиса забирает клуб на год в своё управление
Самодурство ярчайшее. Для чего им распиаренный физрук, не добившийся никаких высот с клубами АПЛ?
Тот же Эмери вывел Виллу в топ-4 АПЛ и в 1/4 ЛЧ, а Арсенал - в финал ЛЕ, и в нынешнем сезоне близок к повторению успеха с Виллой в АПЛ, но вокруг него нет столько визгов.

А Де Дзерби за что такое внимание и жирные контракты?
Ответ S100 Winner
Самодурство ярчайшее. Для чего им распиаренный физрук, не добившийся никаких высот с клубами АПЛ? Тот же Эмери вывел Виллу в топ-4 АПЛ и в 1/4 ЛЧ, а Арсенал - в финал ЛЕ, и в нынешнем сезоне близок к повторению успеха с Виллой в АПЛ, но вокруг него нет столько визгов. А Де Дзерби за что такое внимание и жирные контракты?
Не могут пригласить Эмери потому что он тренер Виллы? Может поэтому?
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Не могут пригласить Эмери потому что он тренер Виллы? Может поэтому?
Я разве где-то предлагал Эмери на эту роль? Я лишь прокомментировал незаслуженный, откровенно нездоровую шумиху вокруг физрука без результатов.
Хитрый Де Дзерби, хочет уже к лету неустойку за увольнение получить и найти летом нормальный клуб!
Есть еще шансы, что шпоры не выиграют ни в одном из оставшихся семи мачей сезона в чемпионшипе появится команда с крутейшим современным стадионом)
Это что, попёрли против "прогрессивных фанатов"( ЛГБТ, феминисток и прочих трансов)?
Лучше не надо,иначе минус репутация
Ответ Magista_17
Лучше не надо,иначе минус репутация
Какая репутация? Он типичный упертый гик, который нигде ничего не добивался и не выигрывал, кроме как в полупольском Шахтаре. Там нечего портить.
Так вроде определённая группа фанатов против его назначения) Интересно сколько он там продержится.
Неплохо ему насыпали денег, раз готов вылететь в пердив. Рискует окончательно слететь из категории перспективных тренеров в категорию Тудоров и Юричей.
Очевидно не того тренера позвали, надо было назначить какого-нибудь старого английского физрука, который знает как в короткие сроки избежать вылета в чемпионшип.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Госдума не будет выдвигать новых инициатив по продаже пива на стадионах, заявил Свищев: «Процесс остановлен»
11 минут назад
Бесчастных о звании лучшего бомбардира сборной России: «Просто факт из биографии, я забил всего 26 голов. Когда Овечкин перебил Гретцки – это событие, а здесь ничего особенного»
14 минут назад
«Реал» вернет вингера Муньоса из «Осасуны» за 8 млн евро. «Барсе» испанец тоже интересен (Cadena SER)
25 минут назад
Румменигге о Винисиусе в «Баварии»: «Он бесценен и уже играет за идеальный клуб. Перес – футбольный эстет, и он сделает все, чтобы удержать его в «Реале»
41 минуту назад
Луческу установят дефибриллятор. Тренер сборной Румынии потерял сознание во время тренировки
сегодня, 14:00
Документальный фильм «Зенит Навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 14:00Реклама
«Карпин сказал Зидану: «Слышь, ты, футболист нашелся…» В раздевалке Валера спрашивает: «А вы где были?» Отвечаем: «Эйфелеву башню смотрели». Бесчастных о драке в матче с Францией в 2002-м
сегодня, 13:56
Аршавин о ЧМ-2026: «Россия бы пробилась – 48 команд отбираются, все кому не лень. И точно вышла бы из группы»
сегодня, 13:44
Суд отклонил иск «Кардиффа» к «Нанту» на 120 млн евро из-за гибели Салы и обязал валлийцев выплатить 460 000 в качестве судебных издержек и компенсации морального ущерба
сегодня, 13:41
Шафеев верно не поставил два пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Оренбургом», считает ЭСК: «Джику не наступил на ногу Пуэблы. В руку Маркиньосу мяч отскочил от груди после удара»
сегодня, 13:16Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. Узбекистан принимает Венесуэлу, Азербайджан против Сьерра-Леоне, Германия против Ганы
2 минуты назадLive
«Карпин обматерил игроков и правильно сделал. Что это за футболист, который не мотивирован!» Тарханов о речи тренера сборной в перерыве матча с Никарагуа
4 минуты назад
Анчелотти о сборной Италии: «На 95 процентов они выйдут на ЧМ – доверимся судьбе. Желаю Гаттузо удачи и жду встречи с ним»
21 минуту назад
«Фламенго» опроверг интерес к Энрике из «Зенита»
53 минуты назад
Булыкин о судействе: «Смешно, когда на «Матч ТВ» экс-футболисты говорят, а потом у ЭСК мнение часто не совпадает с экспертами. Мостовой и Мажич никогда не будут одинаково смотреть на эпизод»
54 минуты назад
Румменигге о Пересе: «Флорентино – на вес золота. Он вернул «Реал» туда, где они были лишь при Бернабеу – поддерживать такой уровень сейчас куда сложнее»
сегодня, 13:31
Первая лига. «Торпедо» примет СКА
сегодня, 13:28
Жоао Педро о сборной Бразилии: «Я играю в Англии, Винисиус и Рафинья – в Испании. Чем дольше мы работаем вместе, тем лучше. Мы лучшая команда мира, отсутствие титулов создает давление»
сегодня, 13:19
Левников верно не удалил Угальде за фол на Рикардо, считает ЭСК: «Контакт выше бутсы не был продавливающим, Манфред согнул ногу. Это предупреждение за безрассудство»
сегодня, 12:59
У Ракова рецидив травмы, сообщил агент форварда. «Локомотив» и «Крылья» обсуждают досрочное завершение аренды
сегодня, 12:22
Рекомендуем