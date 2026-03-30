  Булыкин о судействе: «Смешно, когда на «Матч ТВ» экс-футболисты говорят, а потом у ЭСК мнение часто не совпадает с экспертами. Мостовой и Мажич никогда не будут одинаково смотреть на эпизод»
5

Булыкин о судействе: «Смешно, когда на «Матч ТВ» экс-футболисты говорят, а потом у ЭСК мнение часто не совпадает с экспертами. Мостовой и Мажич никогда не будут одинаково смотреть на эпизод»

Булыкин: смешно, когда на «Матч ТВ» экс-футболисты говорят про решения судей.

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо», «Байера» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о различиях в оценке моментов экс-игроков и судей.

– Верите, что клубы могут выдвинуть вотум недоверия главе судейского корпуса Милораду Мажичу? 

– Может, клубы что-то и могут, но решать будет РФС. Понятно, что есть проблемы у судей, но они есть в любой стране. Посмотрите на тот же «Реал», даже в Лиге чемпионов у арбитров есть ошибки, и у ВАР.

Думаю, ничего серьезного здесь не будет, просто захотят объяснений, почему очень много ошибок. Понятное дело, что Мостовой и Мажич никогда не будут одинаково смотреть на один и тот же эпизод.

А чтобы немножко понимать в судействе, надо чтобы они объясняли. Сейчас Мажич выходит и рассказывает после туров, конечно, это надо делать после ЭСК, если были вопросы. Но лучше, чтобы судьи сразу говорили, что и как произошло.

А то потом целую неделю идут разборы, и люди, которые не знают, что такое судейство, начинают высказываться. Не очень приятно, когда на «Матч ТВ» сидят бывшие футболисты и рассказывают или рассматривают судейские решения со своей точки зрения, а не с судейской. Это выглядит смешно. И потом, когда ЭСК выносит какое-то решение, оно часто не совпадает с мнением экспертов из студии. Поэтому хотелось бы, чтобы судьи рассказывали, почему так произошло, – заявил Булыкин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
Смешно когда, например, Федотовы, Николаевы и Лапочкины говорят три разных мнения об одном и том же моменте))
Ответ Nils Michael
Смешно когда, например, Федотовы, Николаевы и Лапочкины говорят три разных мнения об одном и том же моменте))
Да это не только у нас. У тех же испанцев после резонансных случаев тут читаешь мнения бывших испанских арбитров и тоже часто мнения противоположные.
Ну ты то смотришь как тебе скажут.
На Матч ТВ выполняют требования, а Мажич выполняет заказ.
Когда отодвинули от кормушки и делаешь вид оппозиции
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шафеев верно не поставил два пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Оренбургом», считает ЭСК: «Джику не наступил на ногу Пуэблы. В руку Маркиньосу мяч отскочил от груди после удара»
сегодня, 13:16Фото
Левников верно не удалил Угальде за фол на Рикардо, считает ЭСК: «Контакт выше бутсы не был продавливающим, Манфред согнул ногу. Это предупреждение за безрассудство»
сегодня, 12:59
ЭСК признала ошибочным пенальти «Зенита» в ворота «Махачкалы»: «Кагермазов естественно ставит ногу на газон, контакт инициирует сам нападающий. ВАР не должен был вмешиваться»
сегодня, 12:55
КДК отменил красную карточку защитника «Сочи» Заики в матче с «Балтикой»
вчера, 04:16
Семак о судействе: «Я согласен, что такие пенальти, как с «Махачкалой», не должны ставить. Но до этого в матче «Динамо» – «Оренбург» такой же ставят. И как судье поступить?»
28 марта, 19:28
«Реал» вернет вингера Муньоса из «Осасуны» за 8 млн евро. «Барсе» испанец тоже интересен (Cadena SER)
4 минуты назад
Румменигге о Винисиусе в «Баварии»: «Он бесценен и уже играет за идеальный клуб. Перес – футбольный эстет, и он сделает все, чтобы удержать его в «Реале»
20 минут назад
Де Дзерби готов возглавить «Тоттенхэм» сейчас. Переговоры на продвинутой стадии (Сами Мокбел)
21 минуту назад
Луческу установят дефибриллятор. Тренер сборной Румынии потерял сознание во время тренировки
42 минуты назад
Документальный фильм «Зенит Навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
42 минуты назад
«Карпин сказал Зидану: «Слышь, ты, футболист нашелся…» В раздевалке Валера спрашивает: «А вы где были?» Отвечаем: «Эйфелеву башню смотрели». Бесчастных о драке в матче с Францией в 2002-м
46 минут назад
Аршавин о ЧМ-2026: «Россия бы пробилась – 48 команд отбираются, все кому не лень. И точно вышла бы из группы»
58 минут назад
Суд отклонил иск «Кардиффа» к «Нанту» на 120 млн евро из-за гибели Салы и обязал валлийцев выплатить 460 000 в качестве судебных издержек и компенсации морального ущерба
сегодня, 13:41
Шафеев верно не поставил два пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Оренбургом», считает ЭСК: «Джику не наступил на ногу Пуэблы. В руку Маркиньосу мяч отскочил от груди после удара»
сегодня, 13:16Фото
ЭСК признала ошибочным пенальти «Зенита» в ворота «Махачкалы»: «Кагермазов естественно ставит ногу на газон, контакт инициирует сам нападающий. ВАР не должен был вмешиваться»
сегодня, 12:55
Ко всем новостям
Анчелотти о сборной Италии: «На 95 процентов они выйдут на ЧМ – доверимся судьбе. Желаю Гаттузо удачи и жду встречи с ним»
только что
«Фламенго» опроверг интерес к Энрике из «Зенита»
32 минуты назад
Товарищеские матчи. Узбекистан принимает Венесуэлу, Азербайджан против Сьерра-Леоне, Германия против Ганы
сегодня, 13:05Live
Румменигге о Пересе: «Флорентино – на вес золота. Он вернул «Реал» туда, где они были лишь при Бернабеу – поддерживать такой уровень сейчас куда сложнее»
сегодня, 13:31
Первая лига. «Торпедо» примет СКА
сегодня, 13:28
Жоао Педро о сборной Бразилии: «Я играю в Англии, Винисиус и Рафинья – в Испании. Чем дольше мы работаем вместе, тем лучше. Мы лучшая команда мира, отсутствие титулов создает давление»
сегодня, 13:19
Левников верно не удалил Угальде за фол на Рикардо, считает ЭСК: «Контакт выше бутсы не был продавливающим, Манфред согнул ногу. Это предупреждение за безрассудство»
сегодня, 12:59
У Ракова рецидив травмы, сообщил агент форварда. «Локомотив» и «Крылья» обсуждают досрочное завершение аренды
сегодня, 12:22
Кудряшов мог перейти в «Вест Бромвич»: «После ЧМ-2018 были контакты, но дальше разговоров дело не пошло. Поиграть в Англии было моей мечтой, готов был спокойно на Чемпионшип»
сегодня, 12:06
Глебов о ЦСКА: «Непозволительно играть так, как в первых матчах весной. После паузы будем показывать другой футбол»
сегодня, 11:56
Рекомендуем