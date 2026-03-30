«Фламенго» опроверг интерес к Энрике из «Зенита»
Во «Фламенго» опровергли интерес к вингеру «Зенита» Луису Энрике.
«Фламенго» не интересуется вингером «Зенита» Луисом Энрике, заявил директор по коммуникациям клуба Родриго Пайва.
Ранее об интересе бразильского клуба к Энрике сообщал UOL – отмечалось, что «Зенит» оценивает футболиста в 40 млн евро, но бразилец на данный момент не заинтересован в возвращении на родину.
«Мы не интересуемся Луисом Энрике», – сказал Пайва.
В 20 матчах Мир РПЛ в этом сезоне Луис забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его подробная статистика доступна здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
"Мы не Зенит, - сказали во Фламенго, - за таких футболистов 40 миллонов не модем отдавать".
