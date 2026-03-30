«Фламенго» опроверг интерес к Энрике из «Зенита»

«Фламенго » не интересуется вингером «Зенита » Луисом Энрике , заявил директор по коммуникациям клуба Родриго Пайва.

Ранее об интересе бразильского клуба к Энрике сообщал UOL – отмечалось, что «Зенит» оценивает футболиста в 40 млн евро, но бразилец на данный момент не заинтересован в возвращении на родину.

«Мы не интересуемся Луисом Энрике», – сказал Пайва.

В 20 матчах Мир РПЛ в этом сезоне Луис забил 3 гола и сделал 2 ассиста.