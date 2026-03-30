  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Луческу установят дефибриллятор. Тренер сборной Румынии потерял сознание во время тренировки
2

В воскресенье стало известно, что 80-летний специалист был госпитализирован – предполагалось, что он мог перенести сердечный приступ. Ранее сборная Румынии уступила Турции в стыковом матче ЧМ-2026.

Как сообщает GSP, сегодня утром Луческу прошел обследование путем коронарной ангиографии, по итогам которого было принято решение установить ему дефибриллятор для регулирования ритма сердцебиения. Операция по его установке запланирована на завтра.

Информацию также подтвердил бывший помощник Луческу в «Зените» и «Шахтере» Александр Спиридон.

«Медики решили установить дефибриллятор. Мирча чувствует себя нормально», – сказал Спиридон «Чемпионату».

Ожидается, что Луческу останется в больнице под наблюдением врачей до конца недели.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: GSP
logoМирча Луческу
logoЗдоровье
logoСборная Румынии по футболу
logoЗенит
logoШахтер
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат Украины по футболу
logoЧемпионат.com
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
С дефибриллятором ему не получится поработать в СериАле.
Эх...
Хороший тренер, жаль
Читайте новости футбола в любимой соцсети
