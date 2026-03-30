«Карпин сказал Зидану: «Слышь, ты, футболист нашелся…» В раздевалке Валера спрашивает: «А вы где были?» Отвечаем: «Эйфелеву башню смотрели». Бесчастных о драке в матче с Францией в 2002-м

Бесчастных о драке с Францией: Карпин сказал Зидану: «Слышь, футболист нашелся».

Бывший нападающий «Спартака » и сборной России Владимир Бесчастных для Спортса’‘ вспомнил про стычку игроков во время матча с командой Франции в Париже (0:0) в 2002 году.

«Вы точно помните матч с Францией, где мы реально подрались. Карпин ни с того ни с сего сказал Зидану : «Слышь, ты, футболист еще нашелся…» Ну, Валера такой. Его можно либо любить, либо ненавидеть. Я из тех, кто любит.

В общем, повздорили, а там был такой маленький поганец – Биксант Лизаразю . Во многом из-за него завязалась драка. В раздевалку приходим, Валера спрашивает: «А вы где были?» Мы отвечаем: «Валер, Эйфелеву башню смотрели», – рассказал Бесчастных.

Драка Карпина и Зидана была не только на поле: под трибунами Валере поставили синяк, Мостовому дали под дых, а французскому администратору – в челюсть

Бесчастных – гордость и любовь к сборной России