  • «Карпин сказал Зидану: «Слышь, ты, футболист нашелся…» В раздевалке Валера спрашивает: «А вы где были?» Отвечаем: «Эйфелеву башню смотрели». Бесчастных о драке в матче с Францией в 2002-м
46

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Владимир Бесчастных для Спортса’‘ вспомнил про стычку игроков во время матча с командой Франции в Париже (0:0) в 2002 году.

«Вы точно помните матч с Францией, где мы реально подрались. Карпин ни с того ни с сего сказал Зидану: «Слышь, ты, футболист еще нашелся…» Ну, Валера такой. Его можно либо любить, либо ненавидеть. Я из тех, кто любит.

В общем, повздорили, а там был такой маленький поганец – Биксант Лизаразю. Во многом из-за него завязалась драка. В раздевалку приходим, Валера спрашивает: «А вы где были?» Мы отвечаем: «Валер, Эйфелеву башню смотрели», – рассказал Бесчастных.

Драка Карпина и Зидана была не только на поле: под трибунами Валере поставили синяк, Мостовому дали под дых, а французскому администратору – в челюсть

Бесчастных – гордость и любовь к сборной России

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
За такие слова и в грудь боднуть можно
Ответ Aleksey Yashin
За такие слова и в грудь боднуть можно
Боднуть то можно, но и ответка прилетела бы в тот же миг
Как оказалось потом, Зидана не сложно из себя вывести
Ответ Леха Нету
Как оказалось потом, Зидана не сложно из себя вывести
Это не потом, а в течение всей своей карьеры он получал красные, когда бил и бодал провоцировавших его игроков, эпизод с Матерацци стал лишь финальным и самым известным штрихом в череде таких эпизодов в карьере Зизу, Марко прекрасно знал что спровоцировать Зинедина на акт агрессии ничего не стоит, и даже статус матча не остановил француза от мгновенного возмездия
Ответ Леха Нету
Как оказалось потом, Зидана не сложно из себя вывести
Не сложно?) Да там Матерацци постарался прям от души
Маленькие лизаразю они наверное везде такие.
Ответ Do Cent
Маленькие лизаразю они наверное везде такие.
Слышал, их керосином выводят🤣
Ответ hardy33
Слышал, их керосином выводят🤣
люлями их выводят😀
Жаль Талалаева не было , он бы Зидану навалял !
Валерий, считаете ли вы ту потасовку частью антиспартаковского заговора?
Там на Карпина сразу стая французов накатила во главе с алжирцем . Действительно , где все были ? Авторитет видимо давил )
"А для всex у нaс здeсь: o, Кapпин Зидaну чтo-тo скaзaл! И чтo? Чтo тaкoe? Нa пoлe: вoт oн Зидaн, убepитe eму футбoлку, фaмилию – ну, Зидaн и Зидaн. Футбoлист кaкoй-тo сбopнoй Фpaнции. Ну, oкeй, и чтo? Пoчeму oн мнe дepзит?" 😁
Валера - крутой. Че тут говорить.
И футболером был классным и тренер с характером. Для средних команд вообще топ, заставит их пахать и умирать. Да, с Динамо не очень вышло, но кто знает, что было бы на более длинной дистанции? По цифрам они уже очень сильно изменились в лучшую сторону - прессинг, удары и иксджи пошли вверх, но глупые ошибки на ровном месте не давали набирать очки, приходилось постоянно отыгрываться +травмы, особенно Тюкавинская. Футбол Карпина-тренера конечно не игра Зидана, но понятно что он строит, как строит и как хочет добиться результата.
маленький поганец (С) ))))))))))))))))))))))))
Валере вломили за поганый язык. Ну, и?
