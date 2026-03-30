Аршавин о ЧМ-2026: «Россия бы пробилась – 48 команд отбираются, все кому не лень. И точно вышла бы из группы»
Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и «Кайрата» Андрей Аршавин считает, что сборная России могла бы выйти из группы на ЧМ-2026.
– Как вы считаете, смогла ли бы сборная России отобраться на чемпионат мира 2026 года? Если да, на что смогла бы там претендовать?
– Ну, я думаю, да. Почему нет? 48 команд отбираются – все кому не лень.
– В Европе все равно плотный отбор.
– Знаешь, сейчас мы можем сказать все, что угодно, мне, в принципе, все равно. Несмотря на то, что там невнятный матч [с Никарагуа], а до этого проиграли… Все равно мне кажется, наша сборная пробилась бы на чемпионат мира. И точно бы вышла из группы, – сказал Аршавин.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал FONBET
Пока у нас не определится один состав ,а не 40 человек разных на каждые игры
И не начнем играть с качественными соперниками официальные игры,что бы понять наш уровень
Нельзя говорить о том куда бы мы могли выйти
Когда мы там, нас никто не замечает"
Брайан Робсон, легенда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии, после чемпионата мира 1982.