Аршавин о ЧМ-2026: «Россия бы пробилась – 48 команд отбираются, все кому не лень. И точно вышла бы из группы»

Андрей Аршавин: Россия пробилась бы на ЧМ-2026.

Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и «Кайрата» Андрей Аршавин считает, что сборная России могла бы выйти из группы на ЧМ-2026 .

– Как вы считаете, смогла ли бы сборная России отобраться на чемпионат мира 2026 года? Если да, на что смогла бы там претендовать?

– Ну, я думаю, да. Почему нет? 48 команд отбираются – все кому не лень.

– В Европе все равно плотный отбор.

– Знаешь, сейчас мы можем сказать все, что угодно, мне, в принципе, все равно. Несмотря на то, что там невнятный матч [с Никарагуа], а до этого проиграли… Все равно мне кажется, наша сборная пробилась бы на чемпионат мира. И точно бы вышла из группы, – сказал Аршавин.