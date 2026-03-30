38

Аршавин о ЧМ-2026: «Россия бы пробилась – 48 команд отбираются, все кому не лень. И точно вышла бы из группы»

Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и «Кайрата» Андрей Аршавин считает, что сборная России могла бы выйти из группы на ЧМ-2026.

– Как вы считаете, смогла ли бы сборная России отобраться на чемпионат мира 2026 года? Если да, на что смогла бы там претендовать?

– Ну, я думаю, да. Почему нет? 48 команд отбираются – все кому не лень.

– В Европе все равно плотный отбор.

– Знаешь, сейчас мы можем сказать все, что угодно, мне, в принципе, все равно. Несмотря на то, что там невнятный матч [с Никарагуа], а до этого проиграли… Все равно мне кажется, наша сборная пробилась бы на чемпионат мира. И точно бы вышла из группы, – сказал Аршавин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал FONBET
38 комментариев
Ну да, там Итальянцы завтра за выход будут биться, а Россия бы всех порвала, ну ну
Ответ White Bone
Им вовремя лень было отбираться, только сейчас поняли что уже пора
Ответ Aleksey Yashin
Не лень, прямо сейчас Норвегия сильнее, что она и доказала в обоих матчах с итальянцами. Это я как болельщик сборной Италии говорю. В одной группе с такой Норвегией итальянцы могли довольствоваться только вторым местом, и стыками.
Я скажу так
Пока у нас не определится один состав ,а не 40 человек разных на каждые игры
И не начнем играть с качественными соперниками официальные игры,что бы понять наш уровень
Нельзя говорить о том куда бы мы могли выйти
Ответ Highbury 14
Ну и тренера бы ещё.
"Когда нас нет, мы везде первые.
Когда мы там, нас никто не замечает"

Брайан Робсон, легенда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии, после чемпионата мира 1982.
Ага, и тут Италия такая: 🤐
Ответ Blast
Есть Кюрасао.
Ответ Guillermo
Они тоже через Европу отбирались?
футбольная ванга вещает))) думаю сейчас это будет не просто, замах на рубль удар на копейку, это мы уже видели, как там у вас в лч чемпионов не получилось с халком и витцелем, просто отлетели как ссаные веники зато какие контракты под лч были, ща мы тут всех... не получиось андрюшенька у вас, не забывай об этом)))
Скорее всего. Если б не было стыков со Словенией с Аршавиным в роли капитана - тогда точно бы поверили.
Предел мечтаний для нашей сборной это стыковые матчи где два раунда мы бы уж точно не прошли. Так что гонит Андрюха.
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Куда уж ему до Дмитрия Александровича Мужанова. Кто такой Шава в футболе по сравнению с ним.
Почему то мне запомнилась жеребьевка ЕВРО-2016 года...когда нам в группу попалась Англия,Уэльс и Словакия и Генич,этот недоэксперд,с напышенным видом сидел и рассуждал...ну Англия да,ну а это что за команды Уэльс,Словакия...всех порвем...и потом хорошо я запомнил игру против Уэльса,когда один Бейл,с бешеными глазами вышел и порвал нас в одиночку,жаль что Генича в этот момент не показали,этого напыщенного петуха...Так что Андрюша,не говори гоп пока не перепрыгнешь..
Россия бы пробилась, вышла бы из группы, Соболев бы забил в 1/8, но в 1/4 судья не дал бы 100% пенальти в пользу России. Слышали уже эту хрень много раз. Достали.
Вместо Ирана поедем, с Трампом дедушка договорился дух Анкориджа так и прет
