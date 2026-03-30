Суд отклонил иск «Кардиффа» к «Нанту» на 120 млн евро из-за гибели Салы и обязал валлийцев выплатить 460 000 в качестве судебных издержек и компенсации морального ущерба

Суд отклонил иск «Кардиффа» к «Нанту» на 120 млн евро из-за гибели Салы.

Суд не удовлетворил просьбу «Кардифф Сити » взыскать с «Нанта» 120 миллионов евро из-за гибели Эмилиано Салы .

Аргентинский нападающий перешел из французского клуба в валлийский в январе 2019 года за 15 миллионов фунтов. Самолет Piper Malibu с 28-летним игроком и пилотом Дэвидом Ибботсоном на борту потерпел крушение на пути в Великобританию 21 января. «Кардифф», опираясь на исследование Analytics FC о том, что шанс клуба остаться в АПЛ в случае игры аргентинца за него составил бы 54,2% , рассчитал сумму ущерба.

Сегодня стало известно, что французский суд, в который был направлен иск, отклонил требование «Кардиффа» насчет компенсации от «Нанта » за гибель Салы. Валлийцы требовали 104 миллиона фунтов за потерю дохода и другие убытки, основываясь на убеждении, что Сала мог бы удержать клуб в Премьер-лиге.

Однако суд в Нанте в понедельник отклонил иск и обязал «Кардифф» выплатить около 400 000 фунтов (460 тысяч евро) в качестве судебных издержек и компенсации морального ущерба, понесенного «Нантом». Штраф должен быть выплачен немедленно, независимо от возможности обжалования решения. «Кардифф» пока не принял решения о том, подавать ли апелляцию. Юридическая фирма Capital Law, представляющая интересы клуба, заявила, что потребуется некоторое время, чтобы обдумать вердикт.

Мать Салы, Мерседес Таффарел, сегодня присутствовала в зале суда вместе с представителями «Сити», чтобы услышать вердикт.