  • Суд отклонил иск «Кардиффа» к «Нанту» на 120 млн евро из-за гибели Салы и обязал валлийцев выплатить 460 000 в качестве судебных издержек и компенсации морального ущерба
Суд не удовлетворил просьбу «Кардифф Сити» взыскать с «Нанта» 120 миллионов евро из-за гибели Эмилиано Салы.

Аргентинский нападающий перешел из французского клуба в валлийский в январе 2019 года за 15 миллионов фунтов. Самолет Piper Malibu с 28-летним игроком и пилотом Дэвидом Ибботсоном на борту потерпел крушение на пути в Великобританию 21 января. «Кардифф», опираясь на исследование Analytics FC о том, что шанс клуба остаться в АПЛ в случае игры аргентинца за него составил бы 54,2%, рассчитал сумму ущерба.

Сегодня стало известно, что французский суд, в который был направлен иск, отклонил требование «Кардиффа» насчет компенсации от «Нанта» за гибель Салы. Валлийцы требовали 104 миллиона фунтов за потерю дохода и другие убытки, основываясь на убеждении, что Сала мог бы удержать клуб в Премьер-лиге.

Однако суд в Нанте в понедельник отклонил иск и обязал «Кардифф» выплатить около 400 000 фунтов (460 тысяч евро) в качестве судебных издержек и компенсации морального ущерба, понесенного «Нантом». Штраф должен быть выплачен немедленно, независимо от возможности обжалования решения. «Кардифф» пока не принял решения о том, подавать ли апелляцию. Юридическая фирма Capital Law, представляющая интересы клуба, заявила, что потребуется некоторое время, чтобы обдумать вердикт.

Мать Салы, Мерседес Таффарел, сегодня присутствовала в зале суда вместе с представителями «Сити», чтобы услышать вердикт.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
logoЭмилиано Сала
деньги
logoКардифф Сити
logoСборная Аргентины по футболу
logoпремьер-лига Англия
происшествия
logoНант
logoлига 1 Франция
logoД3 Англия
Вот челики, футболиста нет уже столько лет, они все одно да потому.
ничего личного, просто бизнес. не с проста такая фраза существует
Судопроизводство так работает, они не вчера иск подали. Вопрос в том, что сам иск абсурден, неясно, на что они рассчитывали и чисто этически радостно, что за эту странную и удивительно бесцеремонную аферу они еще и заплатят.
Игрок подписал контракт, улетел в новый клуб. Нант я так понимаю получил деньги. По дороге игрок погиб.

Смехотворный иск на космическую сумму.
Вначале Нант отсудил деньги у Кардифа за трансфер. Клуб отказывался платить за трансфер , так как он не завершился и окончательный контракт не был подписан ( в первичном контракте были ошибки и его не приняли лиги и отправили на доработку не зарегистрировав переход между лигами. Но в у ФИФА трансфер уже был зарегистрирован )
Нант настаивал на том , что Кардиф обязан выплатить стоимость трансфера так как договор уже был, и трансфер зарегистрирован ФИФФ и эти формальности не являются поводом для отмены трансфера. ФИФА стал на сторону Нанта и обязал расплатиться за трансфер. Кардиф пошел в CAS , где так же встали на сторону Нанта.
А потом Кардиф решил ответный многомиллионный и комичный суд подать уже
Аргументация максимально глупая. На момент полета он не был игроком Нанта и они не несли никакой ответственности за него.
Как будто юристы Кардиффа и адвокатская фирма разводят клуб на деньги подобными исками
Мда, Кардифф - это просто жесть какая-то. Надеюсь, они так и останутся в Лиге 1, а если и вернутся в шип, то сразу же вылетят обратно
Схему Долиной напоминает.
Сейчас посмотрел. А Кардифф уже в Д3. Ну и отлично! Там им и место!
