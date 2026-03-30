  • Левников верно не удалил Угальде за фол на Рикардо, считает ЭСК: «Контакт выше бутсы не был продавливающим, Манфред согнул ногу. Это предупреждение за безрассудство»
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС поддержала решение судьи не удалять нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в матче с «Динамо».

На 34-й минуте ответной игры FONBET Кубка России с «Динамо» (1:0, первая игра – 2:5) форвард шипами попал в область щиколотки защитнику Давиду Рикардо в центре поля. Главный арбитр Кирилл Левников ограничился желтой карточкой.

«Решение: судья правильно не удалил с поля игрока команды «Спартака» Манфреда Угальде. Голосование: большинство голосов. 

Мотивировка: Действия Манфреда Угальде в единоборстве за мяч с игроком «Динамо» Давидом Рикардо квалифицируются комиссией как безрассудные.

Основное воздействие стопой происходит в бутсу игрока «Динамо». Контакт, который произошел выше бутсы, не был продавливающим из-за действий Угальде, который согнул ногу, пытаясь смягчить последствия контакта с соперником.

Решение вынести предупреждение за безрассудство, принятое судьей на поле, не является ошибочным в данной игровой ситуации», – говорится в решении ЭСК РФС.

Мажич об ударе Угальде шипами в ногу Рикардо: «Это желтая карточка. Был контакт, но вскользь. Он не бил прямой ногой, сразу попытался ее убрать»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт РФС
Безрассудство это по видео определять характер контакта, продавливающий не продавливающий.
Даже нет, наверное безумство...
