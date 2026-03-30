  • Гаджиев про СССР: «Мощная страна, признававшая общечеловеческие ценности, братство, свободу. Говорят, изменников родины расстреливали – надо было находить другие возможности»
Гаджиев про СССР: «Мощная страна, признававшая общечеловеческие ценности, братство, свободу. Говорят, изменников родины расстреливали – надо было находить другие возможности»

Заслуженный тренер России и почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сравнил ситуацию в СССР и в России.

«Махачкала в 60-70-е годы была намного чище, чем сейчас. Свет реже вырубали, чем сейчас. Критикуют [СССР], скорее всего, те, кто родился попозже и попал под хрущевскую пропаганду.

Найдите ту страну, где нет проблем. Но у нас же не исправили проблемы, а усугубили ситуацию. Вы развалили мощную страну. Это были не ваши завоевания, а царской России и послереволюционного СССР. А потом начинаете говорить, что жилось плохо или хорошо.

Главное – была мощная страна и родина, которая признавала основные общечеловеческие ценности и опиралась на братство и свободу. И что мы в итоге получили? Как людей, которые критикуют СССР, можно считать…

Человек не должен изменять родителям и родине. Говорят, что слишком часто говорили изменники родины, и их расстреливали. Не надо было расстреливать, надо было находить какие-то другие возможности.

В итоге мы сегодня получили другие расстрелы, получили войны, но совсем другие – уже внутренние. То в Чечне, то в Молдавии, то в Грузии, то в Армении, то в Приднестровье, а сейчас в Украине конфликт. И чего?» – сказал 80-летний Гаджиев.

Гаджиев про СССР: «В 50-60-е в Москве черная, красная икра была по небольшим ценам, сейчас так? В горбачевское безобразие не стало порядка, товаров – искусственный дефицит, чтобы обогатиться»

Гуманные расстрелы в рамках "общечеловеческих ценностей".
Ответ Игорь Новиков
Стреляли на счёт "раз"
Ответ Winterburn
РАЗстрелы
Такая "мощная" страна была, что когда чуть ослабили клещи и перестали танками всех укатывать по любому поводу, так все сразу и разбежались. Что страны Варшавского договора, что бывшие союзные республики.
И обратно ни за что не хотят.
Ответ Ludas
Комментарий скрыт
Ответ rusichi
"Три человека в Беловежской пуще за столом развалили Великую страну."
Вот самому не смешно такое писать? Как могут "Великую страну." развалить три человека?))
Ну, тут надо комментам настояться)
Старые люди верят, что если быть честным, хорошо работать и не грешить, то после смерти попадешь в СССР.
Опять дед хотелки партии с "общечеловеческими ценностями" перепутал.

З.Ы. И где он там свободу в тоталитарном государстве нашёл?
Ответ Иван Балашов
ссср не всегда же был тоталитарным
Ответ Grossmeister38_rus
смешно
Стоит познакомиться с биографией Гаджиева чтобы понять его любовь к СССР. С начала 70-х годов и до начала 90-х чел занимал различны номенклатурные спортивные должности, подразумевающие определенный набор благ, недоступных другим советским гражданам. Пайки, поездки за границу со всеми вытекающими. Ощущение собственной элитности. Потом уже все это стало доступно всем за деньги. И элитность испарилась. Остались лишь воспоминания и преклонный возраст.
Прям столько свободы было: свобода выбора, свобода слова, свобода перемещения, свобода вероисповедания.
Прям " я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек".
Ответ Ludas
Где так больно дышит человек
Я запутался в этих Гаджиевых уже
Ответ Stan Smith_1116185248
Тут подойдёт Аксиома Эскобара: Шо то #####, шо это #####
Ответ Stan Smith_1116185248
Это Гаджи Гаджиев. Гаджиев в квадрате.
Верните лучше Камила Гаджиева на главную. Как оказалось, его поток сознания более адекватный чем у Гаджи Гаджиева
Он точно в том самом СССР жил?
Ответ krupin82
Он точно в том самом СССР жил?
Он жил в том ссср, где конкретно ему было норм. Жил рядом с кормушкой, получал блага пиная мячик, а не стоя в очередях и у станка. Ясен пень, что для него ссср был прекрасен
Материалы по теме
Гаджиев про СССР: «В 50-60-е в Москве черная, красная икра была по небольшим ценам, сейчас так? В горбачевское безобразие не стало порядка, товаров – искусственный дефицит, чтобы обогатиться»
Гаджи Гаджиев: «Горбачев предал страну, развалил. Делал все ради аплодисментов Запада, который всегда был врагом. Не ты ставил Берлинскую стену – не тебе сносить. Ельцин дополнил его действия»
Румменигге о Пересе: «Флорентино – на вес золота. Он вернул «Реал» туда, где они были лишь при Бернабеу – поддерживать такой уровень сейчас куда сложнее»
Шафеев верно не поставил два пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Оренбургом», считает ЭСК: «Джику не наступил на ногу Пуэблы. В руку Маркиньосу мяч отскочил от груди после удара Зобнина»
ЭСК признала ошибочным пенальти «Зенита» в ворота «Махачкалы»: «Кагермазов естественно ставит ногу на газон, контакт инициирует сам нападающий. ВАР не должен был вмешиваться»
«Ювентусу» интересен Угарте. Трансфер опорника «МЮ» будет более реален в случае ухода Копмейнерса (La Gazzetta dello Sport)
Титов о «Спартаке»: «Ромбик на груди грел душу, а игра в ЛЧ и работа с Романцевым перевешивали любой контракт. В наше время думали о футболе – пустые бланки подписывали, не глядя на цифры»
Леонид Слуцкий: «Футбол – самый популярный вид спорта и самый политизированный. Он в большей степени зависит от политических интриг, и я сам неоднократно был пострадавшей стороной»
«Зенит» оценивает Энрике в 40 млн евро. Вингер интересен «Фламенго», но игрок сборной Бразилии хочет выступать в Европе (UOL)
Румменигге про Компани: «Я видел в «Баварии» великих тренеров – Латтека, Хитцфельда, Хайнкеса, Гвардиолу, и Вини в этой категории. Он настоящее благословение для нас»
«Семак – интеллигентный, не матерится, но с серьезным стержнем. Сила духа у него такая, что пусть кто-нибудь попробует посопротивляться». Глава Федерации футбола Петербурга о тренере
Жоао Педро о сборной Бразилии: «Я играю в Англии, Винисиус и Рафинья – в Испании. Чем дольше мы работаем вместе, тем лучше. Мы лучшая команда мира, отсутствие титулов создает давление»
Товарищеские матчи. Узбекистан принимает Венесуэлу, Азербайджан против Сьерра-Леоне, Германия против Ганы
Левников верно не удалил Угальде за фол на Рикардо, считает ЭСК: «Контакт выше бутсы не был продавливающим, Манфред согнул ногу. Это предупреждение за безрассудство»
У Ракова рецидив травмы, сообщил агент форварда. «Локомотив» и «Крылья» обсуждают досрочное завершение аренды
Кудряшов мог перейти в «Вест Бромвич»: «После ЧМ-2018 были контакты, но дальше разговоров дело не пошло. Поиграть в Англии было моей мечтой, готов был спокойно на Чемпионшип»
Глебов о ЦСКА: «Непозволительно играть так, как в первых матчах весной. После паузы будем показывать другой футбол»
Быстров о Европе: «Никогда не горел желанием играть там, я хотел играть в России»
Попов о поведении Талалаева: «У него прет – ему не доверяли, говорили, что он никакой, а сейчас дали возможность. Медные трубы переживают не все, но Андрей Викторович переживет»
Уоддл о «Тоттенхэме»: «Все идет к Чемпионшипу. Дело не в тренерах. Игроки недостаточно хороши, но главные виновники – руководство. В клубе полный бардак»
