Гаджиев про СССР: «Мощная страна, признававшая общечеловеческие ценности, братство, свободу. Говорят, изменников родины расстреливали – надо было находить другие возможности»

Гаджиев про СССР: мощная страна и родина, признававшая общечеловеческие ценности.

Заслуженный тренер России и почетный президент махачкалинского «Динамо » Гаджи Гаджиев сравнил ситуацию в СССР и в России.

«Махачкала в 60-70-е годы была намного чище, чем сейчас. Свет реже вырубали, чем сейчас. Критикуют [СССР], скорее всего, те, кто родился попозже и попал под хрущевскую пропаганду.

Найдите ту страну, где нет проблем. Но у нас же не исправили проблемы, а усугубили ситуацию. Вы развалили мощную страну. Это были не ваши завоевания, а царской России и послереволюционного СССР. А потом начинаете говорить, что жилось плохо или хорошо.

Главное – была мощная страна и родина, которая признавала основные общечеловеческие ценности и опиралась на братство и свободу. И что мы в итоге получили? Как людей, которые критикуют СССР, можно считать…

Человек не должен изменять родителям и родине. Говорят, что слишком часто говорили изменники родины, и их расстреливали. Не надо было расстреливать, надо было находить какие-то другие возможности.

В итоге мы сегодня получили другие расстрелы, получили войны, но совсем другие – уже внутренние. То в Чечне, то в Молдавии, то в Грузии, то в Армении, то в Приднестровье, а сейчас в Украине конфликт. И чего?» – сказал 80-летний Гаджиев.

