  • ЭСК признала ошибочным пенальти «Зенита» в ворота «Махачкалы»: «Кагермазов естественно ставит ногу на газон, контакт инициирует сам нападающий. ВАР не должен был вмешиваться»
ЭСК не поддержала решение арбитра Павла Кукуяна назначить пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо» Махачкала в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:0).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым. 

Экспертно-судейская комиссия единогласно признала решение Кукуяна в данном эпизоде ошибочным.

«Защитник «Динамо» Сослан Кагермазов не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Зенита» Даниилом Кондаковым. Кагермазов естественно ставит ногу на газон, не меняя своего направления движения, а контакт между игроками инициирует сам нападающий, пытаясь нанести удар по мячу.

ВАР не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору, а судье после видеопросмотра следовало оставить в силе свое первоначальное решение, принятое на поле, и продолжить игру», – говорится в мотивировочной части решения.

В эпизоде с Вячеславом Караваевым и Хаземом Мастури на 57-й минуте матча комиссия единогласно согласилась с решением судьи не назначать пенальти в ворота «Зенита».

«Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев не нарушает правила игры. Мастури совершает удар по воротам, заканчивая свое игровое действие. Контакт между игроками при постановке ног на газон был игровым и не является наказуемым», – говорится в тексте решения ЭСК.

Мажич о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
Ну признали и дальше что?
А дальше праздник-юбилей!
Как обычно - забыть. И судьям тоже.
Это не ошибка, а умышленное действие арбитров. Такое нужно расследовать компетентным органам.
ага, сейчас газированные сами себя расследовать будут... вы где живете уважаемый)
Надо просто всем организованно и сплочённо праздновать юбилей Великого ЗЕНИТА. Это ведь так здорово, товарищи !!!
ЭСК конечно привычно жонглирует формулировками. А вот что они написали в оправдание назначения пенальти в ворота Оренбурга в пользу Динамо в 1 круге:

"«Нападающий «Динамо» Иван Сергеев находился впереди защитника «Оренбурга» Владислава Камилова, контролируя мяч, и намеревался произвести удар по воротам соперника. Защитник «Оренбурга», находясь позади соперника, допустил контакт с правой ногой атакующего игрока, повлияв на его возможность ударить по воротам. В результате этого контакта нападающий не смог совершить удар по воротам», — говорится в мотивировке."

Ну идеально ведь подходит к описанию пенальти на Кондакова. Фамилии и названия только поменять надо. Причём Камилов там тоже ничего не делал, просто бежал, траекторию не менял. Все действия Камилова полностью естественные. А контакт между игроками инициирует сам нападающий. Но там правильный пенальти, а тут уже неправильный. Как всегда самое поганое в нашем судействе это полное отсутствие последовательности в оценке эпизодов.
Потому что не было столько кудахтанья вокруг.
А как судьям быть последовательными, если они должны следовать решениям ЭСК по подобным ситуациям. Для начала сама комиссия должна оценивать их одинаково.
Ну признали, а дальше то что? Какие последствия для Вар-судей, для главного?
В этом же основная причина. Они не боятся "ошибиться", потому что "последствия" данных ошибок - несущественны
Они получают низкий бал и соответственно низкую оплату за проведенный матч. Также могут не получать несколько туров назначения, а при повторных косяках и вовсе могут отстранить.
Почему об этом не объявлять? Низкую оплату? О боги, бедолаги...
Пока судьям в подобных случаях не станут уменьшать выплаты за матч, делов не будет.
Так им и уменьшают, при чём всем
Им уменьшают. Вопрос не в этом. Не надо искать фол, если он не очевиден.
назначили переигровку на 9 апреля
На 1 апреля
Послезавтра об этом объявят.
Как говорится «ну, и ?»
Сколько времени потребовалось, чтобы назвать белое белым. Наверное решение нелегко далось.
где-то снег выпал, решение судьи признали ошибочным
Долго же они разбирались. Искали 0,000...1%, чтобы сказать, что судьи правы. Всем кроме отдельных болел зенита это было очевидно, придуманный пенальти
Материалы по теме
Семак о судействе: «Я согласен, что такие пенальти, как с «Махачкалой», не должны ставить. Но до этого в матче «Динамо» – «Оренбург» такой же ставят. И как судье поступить?»
28 марта, 19:28
Газизов про слова Мажича о пенальти «Зенита»: «Как я могу быть удовлетворен, если «Динамо» проиграло? Надо сделать выводы по поводу Кукуяна и Буланова»
24 марта, 05:13
«Это ужас». Мажич в шоке от вредительского пенальти – его Кукуян и ВАР подарили «Зениту»
23 марта, 17:00
Рекомендуем
Главные новости
Румменигге о Пересе: «Флорентино – на вес золота. Он вернул «Реал» туда, где они были лишь при Бернабеу – поддерживать такой уровень сейчас куда сложнее»
1 минуту назад
Шафеев верно не поставил два пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Оренбургом», считает ЭСК: «Джику не наступил на ногу Пуэблы. В руку Маркиньосу мяч отскочил от груди после удара Зобнина»
16 минут назадФото
Гаджиев про СССР: «Мощная страна, признававшая общечеловеческие ценности, братство, свободу. Говорят, изменников родины расстреливали – надо было находить другие возможности»
41 минуту назад
«Ювентусу» интересен Угарте. Трансфер опорника «МЮ» будет более реален в случае ухода Копмейнерса (La Gazzetta dello Sport)
49 минут назад
Титов о «Спартаке»: «Ромбик на груди грел душу, а игра в ЛЧ и работа с Романцевым перевешивали любой контракт. В наше время думали о футболе – пустые бланки подписывали, не глядя на цифры»
сегодня, 12:30
Леонид Слуцкий: «Футбол – самый популярный вид спорта и самый политизированный. Он в большей степени зависит от политических интриг, и я сам неоднократно был пострадавшей стороной»
сегодня, 12:26
«Зенит» оценивает Энрике в 40 млн евро. Вингер интересен «Фламенго», но игрок сборной Бразилии хочет выступать в Европе (UOL)
сегодня, 12:15
Шарите за композицию, типографику и колористику? Тогда приходите дизайнером в Сирену – воплотим в жизнь самые красивые спецпроекты!
сегодня, 12:00Вакансия
Румменигге про Компани: «Я видел в «Баварии» великих тренеров – Латтека, Хитцфельда, Хайнкеса, Гвардиолу, и Вини в этой категории. Он настоящее благословение для нас»
сегодня, 11:59
«Семак – интеллигентный, не матерится, но с серьезным стержнем. Сила духа у него такая, что пусть кто-нибудь попробует посопротивляться». Глава Федерации футбола Петербурга о тренере
сегодня, 11:52
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Торпедо» примет СКА
3 минуты назад
Жоао Педро о сборной Бразилии: «Я играю в Англии, Винисиус и Рафинья – в Испании. Чем дольше мы работаем вместе, тем лучше. Мы лучшая команда мира, отсутствие титулов создает давление»
13 минут назад
Товарищеские матчи. Узбекистан принимает Венесуэлу, Азербайджан против Сьерра-Леоне, Германия против Ганы
27 минут назадLive
Левников верно не удалил Угальде за фол на Рикардо, считает ЭСК: «Контакт выше бутсы не был продавливающим, Манфред согнул ногу. Это предупреждение за безрассудство»
33 минуты назад
У Ракова рецидив травмы, сообщил агент форварда. «Локомотив» и «Крылья» обсуждают досрочное завершение аренды
сегодня, 12:22
Кудряшов мог перейти в «Вест Бромвич»: «После ЧМ-2018 были контакты, но дальше разговоров дело не пошло. Поиграть в Англии было моей мечтой, готов был спокойно на Чемпионшип»
сегодня, 12:06
Глебов о ЦСКА: «Непозволительно играть так, как в первых матчах весной. После паузы будем показывать другой футбол»
сегодня, 11:56
Быстров о Европе: «Никогда не горел желанием играть там, я хотел играть в России»
сегодня, 11:43
Попов о поведении Талалаева: «У него прет – ему не доверяли, говорили, что он никакой, а сейчас дали возможность. Медные трубы переживают не все, но Андрей Викторович переживет»
сегодня, 11:16
Уоддл о «Тоттенхэме»: «Все идет к Чемпионшипу. Дело не в тренерах. Игроки недостаточно хороши, но главные виновники – руководство. В клубе полный бардак»
сегодня, 11:00
Рекомендуем