ЭСК признала ошибочным пенальти «Зенита» в ворота «Махачкалы»: «Кагермазов естественно ставит ногу на газон, контакт инициирует сам нападающий. ВАР не должен был вмешиваться»
ЭСК не поддержала решение арбитра Павла Кукуяна назначить пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо» Махачкала в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:0).
В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.
Экспертно-судейская комиссия единогласно признала решение Кукуяна в данном эпизоде ошибочным.
«Защитник «Динамо» Сослан Кагермазов не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Зенита» Даниилом Кондаковым. Кагермазов естественно ставит ногу на газон, не меняя своего направления движения, а контакт между игроками инициирует сам нападающий, пытаясь нанести удар по мячу.
ВАР не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору, а судье после видеопросмотра следовало оставить в силе свое первоначальное решение, принятое на поле, и продолжить игру», – говорится в мотивировочной части решения.
В эпизоде с Вячеславом Караваевым и Хаземом Мастури на 57-й минуте матча комиссия единогласно согласилась с решением судьи не назначать пенальти в ворота «Зенита».
«Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев не нарушает правила игры. Мастури совершает удар по воротам, заканчивая свое игровое действие. Контакт между игроками при постановке ног на газон был игровым и не является наказуемым», – говорится в тексте решения ЭСК.
"«Нападающий «Динамо» Иван Сергеев находился впереди защитника «Оренбурга» Владислава Камилова, контролируя мяч, и намеревался произвести удар по воротам соперника. Защитник «Оренбурга», находясь позади соперника, допустил контакт с правой ногой атакующего игрока, повлияв на его возможность ударить по воротам. В результате этого контакта нападающий не смог совершить удар по воротам», — говорится в мотивировке."
Ну идеально ведь подходит к описанию пенальти на Кондакова. Фамилии и названия только поменять надо. Причём Камилов там тоже ничего не делал, просто бежал, траекторию не менял. Все действия Камилова полностью естественные. А контакт между игроками инициирует сам нападающий. Но там правильный пенальти, а тут уже неправильный. Как всегда самое поганое в нашем судействе это полное отсутствие последовательности в оценке эпизодов.
В этом же основная причина. Они не боятся "ошибиться", потому что "последствия" данных ошибок - несущественны