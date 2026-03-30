ЭСК признала ошибочным пенальти «Зенита» в ворота «Махачкалы»: «Кагермазов естественно ставит ногу на газон, контакт инициирует сам нападающий. ВАР не должен был вмешиваться»

ЭСК: пенальти «Зенита» в ворота «Махачкалы» назначен ошибочно.

ЭСК не поддержала решение арбитра Павла Кукуяна назначить пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо» Махачкала в 1-м раунде полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:0).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.

Экспертно-судейская комиссия единогласно признала решение Кукуяна в данном эпизоде ошибочным.

«Защитник «Динамо» Сослан Кагермазов не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим «Зенита» Даниилом Кондаковым. Кагермазов естественно ставит ногу на газон, не меняя своего направления движения, а контакт между игроками инициирует сам нападающий, пытаясь нанести удар по мячу.

ВАР не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору, а судье после видеопросмотра следовало оставить в силе свое первоначальное решение, принятое на поле, и продолжить игру», – говорится в мотивировочной части решения.

В эпизоде с Вячеславом Караваевым и Хаземом Мастури на 57-й минуте матча комиссия единогласно согласилась с решением судьи не назначать пенальти в ворота «Зенита».

«Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев не нарушает правила игры. Мастури совершает удар по воротам, заканчивая свое игровое действие. Контакт между игроками при постановке ног на газон был игровым и не является наказуемым», – говорится в тексте решения ЭСК.

