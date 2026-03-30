«Ювентусу» интересен Угарте. Трансфер опорника «МЮ» будет более реален в случае ухода Копмейнерса (La Gazzetta dello Sport)

«Ювентусу» интересен Угарте из «МЮ».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед » Мануэль Угарте может перейти в «Ювентус ».

Сборные Уругвая и Алжира 31 марта проведут товарищеский матч на «Альянц Стэдиум». Генеральный директор «Юве» Дамьен Комолли и спортивный директор Марко Оттолини смогут наблюдать за игрой в Турине 24-летнего опорника.

Туринцы интересуются Угарте со времени его выступления за «Спортинг». «Бьянконери» хотели арендовать хавбека сперва у «ПСЖ», а затем у «МЮ».

В «Ювентусе» видят в Мануэле футболиста, способного привнести баланс в игру. Трансфер станет более вероятным в случае ухода Тена Копмейнерса , которым интересуется «Галатасарай », сообщает La Gazzetta dello Sport.

Угарте провел 21 матч в АПЛ в этом сезоне, играя в среднем по 37 минут, и получил 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь .

