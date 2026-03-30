  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
7

«Ювентусу» интересен Угарте. Трансфер опорника «МЮ» будет более реален в случае ухода Копмейнерса (La Gazzetta dello Sport)

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте может перейти в «Ювентус».

Сборные Уругвая и Алжира 31 марта проведут товарищеский матч на «Альянц Стэдиум». Генеральный директор «Юве» Дамьен Комолли и спортивный директор Марко Оттолини смогут наблюдать за игрой в Турине 24-летнего опорника.

Туринцы интересуются Угарте со времени его выступления за «Спортинг». «Бьянконери» хотели арендовать хавбека сперва у «ПСЖ», а затем у «МЮ».

В «Ювентусе» видят в Мануэле футболиста, способного привнести баланс в игру. Трансфер станет более вероятным в случае ухода Тена Копмейнерса, которым интересуется «Галатасарай», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Угарте провел 21 матч в АПЛ в этом сезоне, играя в среднем по 37 минут, и получил 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoМануэль Угарте
logoпремьер-лига Англия
logoЮвентус
logoСборная Уругвая по футболу
возможные трансферы
logoМанчестер Юнайтед
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Турция
logoГалатасарай
logoТен Копмейнерс
Дамьен Комолли
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Челу только 24 года, уже такой хороший опыт имеет. Вне зависимости от Копмейнерса его приход будет не лишним. Нужна аренда с правом выкупа.
Опыт провала в ПСЖ и МЮ это хороший опыт ?
Бывает, что просто не подходит чемпионат или тренер. Угарте влетел дважды с этим.
Для начала подержим кулачки за то, чтобы Коп свалил
однозначно усилит полузащиту старушки, будем откровенны
За Копмейнерса столько бабла отвалили а теперь не знают как его использовать или кому скинуть хоть за какие нибудь деньги.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
